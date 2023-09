BVB, News und Gerüchte - Julian Brandt versteht Fanfrust: "Hier stimmt etwas grundsätzlich nicht!"

Julian Brandt hat Verständnis für den Ärger der Fans nach dem verkorksten Saisonstart. Auch Stefan Effenberg spart nicht mit Kritik am BVB. Julian Ryerson hat Albträume. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

Auch für Effenberg könnte Ex-Bayern-Coach Julian Nagelsmann eine Option in Dortmund werden. Die Bild hatte zuletzt berichtet, Nagelsmann stünde bereit, sollte sich die Krise in Dortmund nicht bessern.

Als hauptverantwortlich für die erste Krise der Saison macht Effenberg bei den Schwarzgelben Trainer Edin Terzic aus. An eine Jobgarantie seitens Hans-Joachim Watzke will Effenberg nicht glauben: "Eine Jobgarantie hat es noch nie gegeben - schon gar nicht in Dortmund. Diese Worte von Watzke nehme ich nicht für voll."

Nach dem holprigen Saisonstart mit nur fünf Punkten aus drei Spielen hat auch Stefan Effenberg harsche Kritik an Vizemeister Dortmund geäußert. "Du willst Titelkandidat sein und hast dazu ein Auftaktprogramm mit Köln, Bochum und Heidenheim - da musst du einfach neun Punkte holen", schrieb der frühere Nationalspieler in seiner Kolumne für t-online.

Julian Brandt hat betont, dass er die Pfiffe der Fans von Borussia Dortmund nach dem enttäuschenden 2:2 gegen Heidenheim am 3. Spieltag verstehen kann. "Wenn die grundsätzlich gutmütige Südtribüne, auf der ich die Fans für ihre Unterstützung und ihr feines Gespür sehr zu schätzen weiß, zur Recht so laut pfeift wie nach dem 2:2 gegen Heidenheim, muss allen klar sein: Hier stimmt etwas grundsätzlich nicht!", sagte Brandt im Interview mit den Ruhr Nachrichten .

BVB, News: Julian Ryerson über Titel-Drama - "Geht mir immer wieder schlecht"

Außenverteidiger Julian Ryerson von Borussia Dortmund hat in einem Interview mit den Vereinsmedien unter anderem auf die verpasste Meisterschaft am letzten Spieltag der vergangenen Saison zurückgeblickt. "Ich habe alles drumherum aufgesaugt. Aber so viel kann und will ich darüber nicht sagen. Nach dem Spiel war ich wie jeder andere auch in mir selbst versunken. Manchmal passieren solche Dinge. Nur das war der schlimmste Moment dafür, der möglich gewesen wäre", sagte Ryerson über das 2:2 gegen Mainz, durch das der BVB in der Tabelle noch hinter Bayern München zurückfiel.

Der 25-jährige Norweger führte aus: "Das hat sehr weh getan. Ich habe versucht, den Tag wegzustecken und zu verarbeiten. Es geht mir immer wieder schlecht, wenn ich daran denke. Es kommt immer wieder hoch. Es ist deswegen generell sehr schwierig, über mein erstes halbes Jahr in Dortmund zu sprechen."

In dieser Saison wolle man nun "wieder angreifen", betonte Ryerson. "Ich hoffe, dass dieser Tag in allen tief drin steckt und etwas auslösen kann. Das kann uns guttun. Wir haben Ziele. Ich glaube weiter daran."

