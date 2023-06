Meister FC Bayern München hat bereits vor Ende der Saison einen Plan für die Sommervorbereitung bekanntgegeben. Auftakt, Termine, Testspiele, Trainingslager - bei SPOX gibt es die Infos zum Fahrplan in der Sommerpause.

Der FC Bayern München hat am letzten Spieltag der Bundesliga vor eineinhalb Wochen die Katastrophe noch einmal abgewehrt und sich mit dem 2:1-Siegtreffer von Jamal Musiala gegen den 1. FC Köln in der 89. Minute zum elften Mal in Folge zum Meister gemacht. Borussia Dortmund, vor dem finalen Spieltag noch Tabellenführer, spielte im Parallelspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 nur 2:2.

Abgesehen vom Triumph in der Bundesliga kann die Saison 2022/23, aus Sicht der Münchner, jedoch nicht wirklich als Erfolg betrachtet werden. In der Champions League war im Viertelfinale gegen Manchester City Schluss. Auch im DFB-Pokal musste man bereits im Viertelfinale gegen den SC Freiburg die Segel streichen.

Die Saison ist abgehakt, der Blick gilt der neuen Spielzeit. Trainer Thomas Tuchel bestreitet dabei seine erste Vorbereitung als Trainer der Bayern.

Bundesliga: Der obere Teil der Abschlusstabelle

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 34 92:38 54 71 2. Borussia Dortmund 34 83:44 39 71 3. RB Leipzig 34 64:41 23 66 4. Union Berlin 34 51:38 13 62

© getty Der FC Bayern München schnappte dem BVB die Meisterschaft in letzter Sekunde noch weg.

FC Bayern München, Vorbereitung: Auftakt, Termine, Testspiele, Trainingslager - Fahrplan in der Sommerpause

Die Münchner lassen den Ball für eine Weile ruhen, ehe das Training am 15. Juli wieder aufgenommen wird. An diesem Tag beginnt nämlich am Tegernsee ein Trainingslager, das bis 20. Juli dauern soll. Danach geht es weiter mit der bereits achten "Audi Summer Tour", für die der FC Bayern - wie der Name schon sagt - nach Asien vereist. Dort verweilt der Rekordmeister vom 24. Juli bis 3. August und bestreitet dabei drei Testspiele. Die drei "Audi Football Summits" finden in der japanischen Hauptstadt Tokio und in Singapur statt.

Wobei zwei der drei Begegnungen in Tokio über die Bühne gehen, die Duelle am 26. und am 29. Juli. Während es am 26. Juli gegen Manchester City geht, tritt der FCB am 29. Juli gegen den japanischen Erstligisten und vierfachen Meister Kawasaki Frontale an. Am 2. August geht es dann mit dem nächsten Spitzenspiel weiter. Mit dem FC Liverpool wartet nämlich erneut eine Topmannschaft aus der Premier League auf die Münchner.

Es ist das erste Mal seit 2008, dass die Profimannschaft der Bayern wieder zu Gast in Japan ist, 2017 war man für die Vorbereitung in China und Singapur unterwegs.

FC Bayern München, Vorbereitung: Die wichtigsten Termine