Transfers und Gerüchte am 12. Juli: 40 Millionen Euro! Nächster Star wechselt nach Saudi-Arabien

Das Sommer-Transferfenster ist geöffnet, immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab oder gehen über die Bühne. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, Primera Division, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 12. Juli.

RB Leipzig steht offenbar kurz vor der Verpflichtung von Wunschspieler Lois Openda. Wie zuerst das Fachmagazin kicker und später Sky am Mittwoch berichteten, soll der Angreifer des französischen Vizemeisters RC Lens noch in dieser Woche zum Medizincheck bei den Sachsen eintreffen und im Anschluss einen Vertrag bis 2028 unterschreiben.

"Ich arbeite schon so lange mit Peka zusammen. Er ist ein Musterprofi, ein Vorbild und eine wichtige Ansprechperson für unsere jungen Spieler. Er wird der Gruppe nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine helfen", sagte Hertha-Coach Pal Dardai.

Peter Pekarik hält Hertha BSC auch nach dem Bundesliga-Abstieg die Treue. Der 36 Jahre alte Rechtsverteidiger verlängerte seinen in diesem Sommer ausgelaufenen Vertrag bis 2024. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Mittwochabend mit.

Dennoch stehe eine Vertragsverlängerung mit dem 26-jährigen Angreifer kurz vor dem Abschluss. Der Grund: Barça-Trainer Xavi. "Er ist von ihm begeistert, das weiß ich, und die Berater wissen es auch - und deshalb machen sie Druck. Aber wir werden die Vernunft und den gesunden Menschenverstand, der diese Angelegenheit erfordert, nicht verlieren. Wir haben unsere Gehaltsstruktur. Dembélé liegt im oberen Bereich, wir werden versuchen, dass das so bleibt. Es gibt einen Gegenvorschlag von seiner Seite, er hat sich letztes Jahr bemüht, uns bei unseren Problemen mit dem Financial Fairplay zu unterstützen. Aber alles muss im richtigen Maß bleiben", so der 61-Jährige.

Dem 48-Jährigen liegt laut der Zeitung Al Riyadh eine Offerte des Klubs Al-Shabab FC vor. Demnach würde Glasner dort über sechs Millionen Euro jährlich erhalten - fast dreimal so viel wie in Frankfurt.

Demnach wisse der Belgier nichts von einem Angebot aus Brügge. Zudem konnte auch der BVB auf Nachfrage keine Offerte für den Rechtsverteidiger bestätigen. Stattdessen absolvierte Meunier am Dienstag das Mannschaftstraining in Dortmund.

Heißt: Kommt Kane nicht in diesem Sommer für eine hohe Ablösesumme, dann will man ihn 2024 ablösefrei holen, da dann sein Vertrag in London ausläuft. Diese Taktik soll auch mit Kane abgestimmt sein, heißt es.

In der aktuellen Ausgabe der Sport Bild heißt es, beim FC Bayern gäbe es längst einen internen Beschluss. Demnach will der Rekordmeister den Angreifer auch dann an die Isar holen, sollten die Spurs die Freigabe für Kane verweigern.

Tietz war im Sommer 2021 ablösefrei nach Darmstadt gewechselt und erzielte in 72 Pflichtspielen 29 Tore für die Lilien. In der vergangenen Saison hatte der Stürmer mit zwölf Ligatreffern großen Anteil am Aufstieg der Hessen in die Bundesliga. Nach Innenverteidiger Patric Pfeiffer ist Tietz in diesem Sommer bereits der zweite Darmstädter Profi, der nach Augsburg wechselt.

Juve will für den Stürmer laut Gazzetta dello Sport nicht weniger als 60 bis 70 Millionen Euro plus Prämien haben - und Mittelfeldspieler Cesare Casadei noch obendrauf. Offenbar kommt aber auch ein Tauschgeschäft in Frage. Dieses soll laut Corriere dello Sport so aussehen: Juve lässt Vlahovic für rund 25 Millionen Euro ziehen, wenn Romelu Lukaku im Gegenzug nach Turin wechselt.

Demnach wisse der FC Sevilla von dem Interesse des FCB und warte auf ein Angebot. Bono soll bereit sein, sich einem historischen Verein anzuschließen, der alles gewinnen will. Der 32-jährige Torwart steht in Spanien noch bis 2025 unter Vertrag.

Am Dienstag hieß es in der Bild , Bayer Leverkusen sei am Bremer Stürmer interessiert. Daran soll laut Sky aber nichts dran sein.

Der 22-Jährige, der in Frankreichs Medien auch schon mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurde, steht vor einem Verbleib bei OGC Nizza. Das berichtet die französische Sportzeitung L'Equipe . Der Mittelfeldspieler rechnet sich dort mit Blick auf die EM 2024 mehr Spielzeit aus.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge steht der Linksverteidiger vor einem Wechsel von RB Leipzig zu Galatasaray nach Istanbul. Der 26-Jährige soll per Leihe an den Bosporus wechseln.

Christian Pulisic ist bereits in Mailand gelandet, um seinen Wechsel zur AC klarzumachen. Derweil schaut sich der FC Chelsea nach Ersatz um - und soll laut ESPN am 19-Jährigen von Olympique Lyon interessiert sein.

Nach Informationen von Transfer-Experte Fabrizio Romano besteht der FC Chelsea darauf, Aubameyang an einen saudischen Klub zu verkaufen. Die Verhandlungen darüber laufen demnach noch, die Gespräche sind noch nicht in der Endphase. Das Hauptproblem für interessierte europäische Klubs ist nach wie vor das hohe Gehalt des Ex-Dortmunders.

Hoffenheim verabschiedete den 31-Jährigen mit durchaus kritischen Tönen. Durch seine 29 Pflichtspiel-Treffer habe Dabbur "seine Torgefahr immer wieder unter Beweis gestellt", wird TSG-Geschäftsführer Alexander Rosen in einer Pressemitteilung zitiert: "Dennoch bleibt mit dem Blick auf einen derart veranlagten Spieler am Ende des gemeinsamen Weges auch ein Gefühl, dass noch mehr möglich gewesen wäre." Nichtsdestotrotz habe man sich "zu jeder Zeit auf ihn verlassen" können, sagte Rosen weiter.

Munas Dabbur verlässt den Bundesligisten TSG Hoffenheim in Richtung Dubai. Wie der Klub am Mittwoch vermeldete, wechselt der ehemalige israelische Nationalspieler in die Vereinigten Arabischen Emirate zu Shabab Al-Ahli. Über die Ablösesumme machten die Kraichgauer keine Angaben, der Vertrag des Stürmers lief ursprünglich bis 2024.

Anfang des Jahres wurde er mit sechs Treffern Torschützenkönig der U20-Südamerikameisterschaft, die er mit Brasilien gewann. Am 3. März feierte er als jüngster Debütant in der Geschichte der Selecao gegen Marokko (1:2) seinen Einstand in der A-Nationalmannschaft. Er löste damit keinen Geringeren als Ronaldo ab, der bei seinem ersten Länderspiel acht Tage älter war.

© getty

Bartosz Bialek

Bundesligist VfL Wolfsburg verleiht Stürmer Bartosz Bialek (21) für eine Saison an den belgischen Erstligisten KAS Eupen. "Er hat in der vergangenen Saison einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht und gezeigt, was in ihm steckt. Wir erhoffen uns, dass er nun in Belgien noch mehr Spielpraxis sammeln kann und das nächste Level erreicht", sagte Sportdirektor Sebastian Schindzielorz.

In der vergangenen Spielzeit war Bialek an den niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim ausgeliehen. In Eupen trifft der Pole einen alten Bekannten. Der ehemalige Wolfsburger Coach Florian Kohfeldt hatte Anfang Juni einen Vertrag bei den Belgiern unterschrieben. In Wolfsburg hatte Bialek unter Kohfeldt in der Saison 2021/22 trainiert.