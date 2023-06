FC Bayern München, Übertragung der Spiele bei der Audi Summer Tour: Testpiele des FCB live im TV und Livestream sehen

Schon bald starten die Bundesligisten in die Vorbereitung auf die Saison 2023/24. Der FC Bayern München geht wieder einmal auf die Audi Summer Tour. Alle Informationen zu den Testspielen und die Übertragung im TV und Livestream gibt es hier bei SPOX.

Noch befindet sich der FC Bayern München in der Sommerpause. Schon bald allerdings soll gearbeitet werden an einer erfolgreichen Bundesliga-Saison 2023/24.

Dazu bestreitet der FC Bayern München vom 24. Juli 2023 bis zum 03. August 2023 seine Audi Summer Tour 2023. Unter dem Motto "A way to inspire" starten die die Münchner die diesjährige Sommer-Tour in Tokio. Währenddessen stehen verschiedene Testspiele auf dem Programm.

Wie Ihr live im TV und Livestream dabei sein könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

FC Bayern München: Das Programm bei der Audi Summer Tour 2023

Bei der Reise des FCB nach Asien steht bei Weitem nicht nur das Fußballerische im Mittelpunkt. Auch Markenvertretung und Werbetermine bestreiten die Verantwortlichen während der Tour.

In der japanischen Hauptstadt Tokio geht es aber auch sportlich zur Sache. Am 26. und 29. Juli 2023 finden zwei "Audi Football Summits" im Nationalstadion statt. Zum ersten Mal seit 2008 gibt der FC Bayern sich mit einem Profiteam in Japan die Ehre.

© getty Mal wieder in Asien: 2017 war der FC Bayern zuletzt mit der Audi Summer Tour im asiatischen Raum zu Gast.

Die zweite Station lautet für den deutschen Rekordmeister Singapur. Zwischen dem 30. Juli 2023 und dem 02. August 2023 wird der FCB dort zugegen sein.

Der letzte Sommerausflug nach Asien ist für den FC Bayern bereits sechs Jahre her. 2017 hießen die Stationen China und ebenfalls Singapur.

FC Bayern München: Die Spiele der Audi Summer Tour 2023 im Überblick

Datum Gegner Ort Anstoßzeit 26. Juli Manchester City Tokio 19.30 Uhr (12.30 Uhr MEZ) 29. Juli Kawasaki Frontale Tokio 19 Uhr (12 Uhr MEZ) 02. August Liverpool Singapur 19.30 Uhr (13.30 Uhr MEZ)

FC Bayern München, Übertragung der Spiele bei der Audi Summer Tour: Testpiele des FCB live im TV und Livestream sehen

Die Partien bei der Audi Summer Tour 2023 finden gegen Manchester City (26. Juli), Kawasaki Frontale (29. Juli) und den FC Liverpool (02. August) statt.

Informationen zu den Übertragungen der Spiele im TV und Livestream gibt es noch nicht. Aufgrund der großen internationalen Beliebtheit ist allerdings davon auszugehen, dass Fans die Partien live erleben können. Denkbar ist ein ähnliches Format wie im letzten Jahr, als der FC Bayern die Spiele auf der eigenen Website, in der Bayern-App und auf dem YouTube-Kanal des Vereins angeboten hatte.

FC Bayern München: Alle Infos zur Audi Summer Tour im Überblick