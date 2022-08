BVB - News und Gerüchte: Sebastien Haller sendet Fans emotionale Botschaft

Sebastien Haller wird Borussia Dortmund mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen, hat sich aber bei der Saisoneröffnung am Sonntag direkt an die Fans gewandt. Auch Edin Terzic richtete Worte an die Anhänger. Und: Jude Bellingham soll noch mehr Verantwortung bekommen. Die News und Gerüchte zum BVB findet ihr hier.

BVB, News: Sebastien Haller sendet Botschaft

Am Sonntag hat Borussia Dortmund die Saison mit den Fans eröffnet - 65.000 Zuschauer begrüßten Spieler und Trainer. Sebastien Haller war zwar nicht im Stadion, aber dennoch mit einer emotionalen Videobotschaft mitten im Geschehen.

"Heja BVB Fans", begann der Neuzugang, der wegen eines bösartigen Hodentumors mehrere Monate ausfallen wird: "Wie ihr wisst, kann ich heute leider nicht bei euch sein. Ich weiß eure Unterstützung sehr zu schätzen. Und ich freue mich darauf, vor euch und der gelben Wand zu spielen."

Haller weiter: "Ich wünsche euch einen guten Start in die Saison. Ich werde die Spiele verfolgen und wünsche euch alles Gute!" Haller bekam viel Beifall - hoffentlich dann bald auch im Stadion als Spieler.

BVB, News: Edin Terzic will mehr als "elf Borussen"

Eine Botschaft bei der Saisoneröffnung hatte auch Cheftrainer Edin Terzic an die zahlreich anwesenden Fans im Signal-Iduna-Park: "Elf Borussen werden nicht reichen, um die großen Ziele zu erreichen, auch nicht 28 Mann im Kader", sagte Terzic.

Und weiter: "Wir brauchen jeden Mitarbeiter und jeden Fan. Noch sechs Mal schlafen, dann spielen wir wieder im schönsten Stadion der Welt. Lasst es uns zum lautesten Stadion der Welt machen." Abschließend sagte er: "Wenn ihr das Stadion verlasst, sollt ihr es kaum erwarten können, wieder hier zu sein."

BVB, News: Die neue Rolle von Jude Bellingham

Beim Testspiel gegen den FC Villarreal zuletzt bekam er die Binde überreicht, weil Marco Reus und Mats Hummels nicht mehr auf dem Platz standen. Damit ist es auch offiziell: "Das ist ein Zeichen", erklärte Edin Terzic hinterher: "Jude ist der dritte Kapitän." Jude Bellingham, 19, ist in seinem dritten Jahr beim BVB in der Führungsriege angekommen.

Es ist kein Zufall: Bellingham ist ein Anführer, geht mit Leistung und Worten voran, übernimmt Verantwortung, krempelt die Ärmel hoch, auch wenn es sie gar nicht gibt. Auch sportlich könnte künftig noch mehr Verantwortung auf ihn fallen. Sowohl im Trikot Englands auch im Test gegen Villarreal überzeugte Bellingham als alleiniger Sechser. "Jude hat es auf einer etwas tieferen Position wieder herausragend gemacht", lobte ihn Terzic nach Villarreal. Was macht Bellingham selbst? "Hauptsache ich stehe auf dem Platz, mit Ball oder ohne Ball am Fuß."

BVB, News: Hans-Joachim Watzke rief bei Robert Lewandowski an

Nach dem Wechsel von Robert Lewandowski zum FC Barcelona hat sich BVB-Boss und DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke telefonisch bei dem Polen gemeldet. Um was es bei dem Gespräch ging und wie Lewandowski reagierte, erfährt ihr hier.

