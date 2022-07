BVB, News und Gerüchte; Bayern-Konkurrent? Sebastian Kehl fordert "ein wenig Realismus"

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl wünscht sich in der Diskussion um eine Ablösung des FC Bayern an der Tabellenspitze "ein wenig Realismus". Ex-Profi Marco Russ hat einen Rat für den erkrankten Sebastien Haller. Die Borussia hält am Sonntag ihr traditionelles Fanfest ab. News und Gerüchte zu den Schwarzgelben gibt es hier.

Hier findet Ihr weitere Neuigkeiten zum BVB.

BVB: Bayern-Konkurrent? Kehl fordert "ein wenig Realismus"

Sebastian Kehl, Sportdirektor von Borussia Dortmund, hat die Erwartungen gedämpft, was einen Zweikampf mit dem FC Bayern um die Spitzenposition im deutschen Fußball angeht: "Bayern macht 285 Millionen Euro mehr Umsatz als wir. Die werden in diesem Sommer grob geschätzt noch mal das Doppelte von dem in ihren Kader investieren, was wir zur Verfügung hatten", erklärte Kehl in der Welt am Sonntag.

Zugleich sprach er sich für "ein wenig Realismus" aus. Zuletzt konnte der BVB 2011 und 2012 die Deutsche Meisterschaft gewinnen, es folgte eine Serie von zehn Titelgewinnen des FC Bayern. "Die Frage nach der Meisterschaft darf aber auch gerne mal in Leipzig oder Leverkusen gestellt werden", meinte Kehl weiter.

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte im Juni im Sportgespräch des Deutschlandfunks erklärt, dass sich die Kräfteverhältnisse auch wieder ändern werden: "Irgendwann bröckelt es, irgendwann in den nächsten Jahren kommt es zum Einsturz. Das ist selbst Paris und das ist Juventus Turin passiert." Aber: "Je mehr wir es herbei schreien, desto mehr befeuern wir auch die Bayern, noch achtsamer zu sein."

Noten zum BVB-Sieg: Moukokos Bewerbung für einen neuen Stürmer © getty 1/17 Borussia Dortmund spaziert locker in die zweite Runde des DFB-Pokals. Beim 3:0 im Gastspiel gegen den TSV 1860 München spielt vor allem ein Angreifer überragend auf, während am jüngsten BVB-Profi das Spiel komplett vorbeiläuft. Die Noten des Spiels. © imago images 2/17 GREGOR KOBEL: Hatte seine erste torwarttypische Aktion erst in der 34. Minute, als Albion Vrenezi über die linke Seite einen flachen Ball hereingab. Mehr gab es für den Schweizer aber dann nicht mehr zu tun. Note: 3,5. © getty 3/17 THOMAS MEUNIER: Begann anfangs etwas unsicher, fabrizierte den einen oder anderen schlampigen Pass, kam dann aber immer besser in Fahrt. Hatte dann auch den schnellen Vrenezi gut unter Kontrolle. Note: 3,5. © imago images 4/17 NIKLAS SÜLE: In der aus München gewohnten Viererkette eine sichere Bank, ohne Fehler und mit einem sicheren Passspiel im Aufbau. Defensiv selten bis nie gefordert. Blieb für Mats Hummels zur Pause in der Kabine. Note: 3. © imago images 5/17 NICO SCHLOTTERBECK: Hatte die meisten Ballaktionen beim BVB, was sicherlich der Abfolge im Aufbau geschuldet ist. Schaltete sich, wenn Platz da war, auch mal in der Offensive ein. Defensiv wie Süle wenig gefordert. Note: 3. © imago images 6/17 RAPHAEL GUERREIRO: Lange wurde spekuliert, ob er bleibt oder geht, aber wie wichtig er ist, weil er immer ein Mindestniveau abruft, bewies er wieder in München. Beim 2:0 ging der erste Ball von ihm aus, auch ansonsten munter unterwegs. Note 2,5. © getty 7/17 JUDE BELLINGHAM: Wie hat dieser Junge eigentlich den Urlaub verbracht? So ohne nichts tun? Wieviel Energie er hat, zeigte er auch gegen 1860. Kein Zweikampf, kein Laufweg zu wenig. Bei seinem Tor zum 2:0 an vorderster Front. Note: 2. © imago images 8/17 MAHMOUD DAHOUD: Bellingham tobte sich aus, Dahoud war eher die ordnende Hand. Aber genauso bissig wie sein Nebenmann, gewann die Zweikämpfe und verlagerte immer wieder mit guten, vertikalen Bällen. Guter Schuss noch (80.). Note: 2,5. © imago images 9/17 KARIM ADEYEMI: Wie man ihn aus Salzburg kennt – viel unterwegs, sehr schnell. Vor allem vor der Pause. Auffällig wie gut er schon mit Reus und Malen harmonierte, immer wieder die Räume suchte. Bei seinem 3:0 stand er abseits, aber Tor ist Tor. Note: 2,5. © imago images 10/17 MARCO REUS: Hinter ihm ein 19-Jähriger, vor ihm ein 17-Jähriger und ein 20-Jähriger. Papa Reus (33) durfte trotzdem Spaß haben, verteilte die Bälle nach Belieben und bereitete gekonnt das 3:0 vor. Sein 4:0 kurz vor Schluss war leider abseits. Note: 3. © getty 11/17 DONYELL MALEN: Nahm Christopher Lannert die komplette Lust am Fußballspielen, sodass ihn 60-Trainer Köllner nach 20 Minuten auswechseln musste. Bis dahin hatte Malen schon ein Tor gemacht, danach noch an zwei Toren beteiligt. Überragendes Spiel. Note: 1. © imago images 12/17 YOUSSOUFA MOUKOKO: Klar stand 1860 tief, aber während die anderen Spieler Lösungen fanden und zur Pause ein 3:0 bejubelten, hatte Moukoko bis dahin nur sieben Ballkontakte. Wie ein Bewerbungsspiel für einen neuen Stürmer. Note: 4,5. © getty 13/17 MATS HUMMELS: Bekam etwas überraschend nur einen Bankplatz im ersten Pflichtspiel der Saison. Nach der Pause kam er dann für Süle aus der Kabine. Gab manchmal den Libero, wenn alle anderen aufrückten. Note: 3,5. © imago images 14/17 JAMIE BYNOE-GITTENS: Kam in der 65. Minute für den starken Malen und hatte durchaus die Absicht, den Einsatz für weitere Empfehlungen zu nutzen, aber da das Gesamttempo nach unten ging, war nicht mehr so viel Platz. Note: 3,5. © getty 15/17 THORGAN HAZARD: Kam in der Schlussviertelstunde für Adeyemi und hatte gleich mal einen ordentlichen Sprint drin, aber für viele Auffälligkeiten war der Rahmen nicht mehr gegeben. Keine Bewertung. © getty 16/17 MARIUS WOLF: Kam in der 76. Minute für Meunier und durfte die rechte Abwehrseite ein paar Minuten weiterverwalten. Keine Auffälligkeiten auch bei ihm. Keine Bewertung. © imago images 17/17 EMRE CAN: Ersetzte in der 83. Minute Dahoud für die Schlussphase und übernahm dessen Part im Zentrum. Hatte deutlich spannendere Fußballabende. Keine Bewertung.

BVB - Russ rät Haller: "Optimistisch bleiben"

Ex-Profi Marco Russ hat Sebastien Haller und Marco Richter nach deren Hodentumor-Diagnosen seine Hilfe angeboten. "Ich bin für sie da, wenn sie Fragen haben", sagte der 36-Jährige der Bild am Sonntag. Mit beiden Spielern stehe er aktuell in Kontakt.

Russ und Haller hatten 2018 mit Eintracht Frankfurt gemeinsam den DFB-Pokal gewonnen. Bei Russ war zwei Jahre zuvor Hodenkrebs diagnostiziert worden.

Russ riet sowohl BVB-Neuzugang Haller als auch Herthas Richter dazu, nicht zu sehr ins Grübeln zu geraten. "Sie sollen optimistisch bleiben. Jeder geht mit der Krankheit anders um, aber mir hat der positive Kopf am meisten geholfen. Und auch der Familie. Die leidet wahrscheinlich am meisten, mehr als der Betroffene selbst", sagte Russ.

Er hoffe zudem, dass bei den jährlichen sportmedizinischen Tests der Klubs künftig auch die Hoden untersucht werden. "Die Untersuchung kostet keine Zeit und, im Vergleich mit dem, was Vereine zahlen müssen, wenn ein Spieler ausfällt, auch kaum Geld", sagt Russ, der sich zweimal einer Chemo-Therapie hatte unterziehen müssen.

BVB startet mit Fanfest in neue Saison

Borussia Dortmund eröffnet die Saison nach dem erfolgreichen Auftakt im DFB-Pokal am Sonntag auch offiziell mit seinen Fans. Auf dem Hansaplatz steht ab 11 Uhr der "BVB-Familien-Feiertach" an, bis 14.30 Uhr gibt es zahlreiche Stände und Stationen. Unter anderem gibt es sportliche Herausforderungen für die kleinen Fans, ein Showspiel des BVB-eFootball-Teams sowie Interviews mit Vereinslegenden.

Im Anschluss wird der neue Kader des BVB im Stadion vorgestellt, die Tore öffnen um 14.30 Uhr, eine Stunde später ist die Mannschaft zu sehen. Am Samstag hatten sich die Schwarzgelben keine 24 Stunden nach dem lockeren Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals 1:1 vom türkischen Erstligisten Antalyaspor getrennt. In der Bundesliga geht es zunächst gegen Bayer Leverkusen.

BVB: Sommerfahrplan in der Übersicht