Borussia Dortmund trifft heute im fünften Testspiel in diesem Sommer auf den FC Villarreal. Hier könnt die Partie live mitverfolgen.

Für den BVB geht heute die Vorbereitung weiter mit einem Testspiel gegen den FC Villarreal. Bei SPOX könnt Ihr die gesamte Partie im Liveticker mitverfolgen.

BVB vs. FC Villarreal: Testspiel heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das Trainingslager des BVB in der Schweiz (Bad Ragaz) neigt sich langsam dem Ende entgegen, so auch die Vorbereitungsphase. Heute steht bereits das fünfte von insgesamt sechs geplanten Testspielen an. Nachdem die Schwarz-Gelben am Montag gegen den FC Valencia gespielt und 1:3 verloren haben, geht es heute wieder gegen einen spanischen Topklub - gegen den FC Villarreal, der in der vergangenen Champions-League-Saison den FC Bayern München aus dem Turnier warf.

Vor Beginn: Los geht es um 19 Uhr, gespielt wird in der CASHPOINT Arena in Altach (Österreich).

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Testspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Villarreal.

BVB vs. FC Villarreal: Testspiel heute im TV und Livestream

Das Testspiel zwischen dem BVB und Villarreal wird bei BVB.tv sowie live bei YouTube und Facebook angeboten. Aber auch ServusTV kümmert sich um die Übertragung, die im Free-TV und im Livestream zu sehen ist.

