1. FC Köln vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss des 1. Spieltags begegnen sich heute der 1. FC Köln und Aufsteiger FC Schalke 04. Wie Ihr das Duell live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erklärt Euch SPOX.

Am dritten Tag des 1. Spieltags steigen nun auch der 1. FC Köln und Schalke 04 ins Bundesliga-Geschehen ein. Die beiden Klubs bestreiten am heutigen Sonntag (7. August) ihr erstes Spiel der Saison, zugleich wird mit der Partie auch der 1. Spieltag beendet.

Für die Königsblauen ist es noch dazu das erste Erstligaspiel seit der Saison 2020/21. Nach einer Spielzeit in der 2. Bundesliga schaffte man als Meister den direkten Wiederaufstieg in die höchste deutsche Spielklasse.

1. FC Köln vs. Schalke 04, Bundesliga: Anpfiff, Ort, Stadion

Der Anstoß zur Begegnung erfolgt um 17.30 Uhr, gespielt wird im Rhein-Energie-Stadion in Köln. Das andere Ligaspiel, das heute davor noch stattfindet, beginnt um 15.30 Uhr, wenn der VfB Stuttgart zuhause RB Leipzig empfängt.

1. FC Köln vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an der Bundesliga teilen sich auch in dieser Saison der Pay-TV-Sender Sky und DAZN. Während sich Sky um die Partien am Samstag kümmert, werden die Freitags- und Sonntagsspiele bei DAZN gezeigt. Köln gegen Schalke 04 seht Ihr also live und in voller Länge bei DAZN. Die Übertragung geht um 16.45 Uhr los. Im Laufe der Übertragung wird folgendes Personal eingesetzt:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Michael Ballack

Michael Ballack Reporter: Mario Rieker

© getty Kann Schalkes Simon Terodde auch in der Bundesliga abliefern?

1. FC Köln vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Solltet Ihr kein DAZN-Abo haben, müsst Ihr trotzdem nicht auf das Spiel Köln gegen Schalke 04 verzichten. SPOX bietet das Duell nämlich im Liveticker an.

1. FC Köln vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Köln: Schwäbe - Schmitz, Kilian, Chabot, Hector - Skhiri - Thielmann, Ljubicic, Kainz - Modeste, Adamyan

Schwäbe - Schmitz, Kilian, Chabot, Hector - Skhiri - Thielmann, Ljubicic, Kainz - Modeste, Adamyan Schalke 04: Schwolow - Brunner, Yoshida, M. Kaminski, Ouwejan - Krauß, Kral - Zalazar, T. Mohr - Terodde, Polter

1. FC Köln vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: 1. FC Köln - FC Schalke 04

1. FC Köln - FC Schalke 04 Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 1

1 Datum: Sonntag, 7. August 2022

Sonntag, 7. August 2022 Anstoß: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: Rhein-Energie-Stadion, Köln

Rhein-Energie-Stadion, Köln Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

