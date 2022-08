Der FC Schalke 04 kehrt heute mit einem Duell gegen den 1. FC Köln zurück auf die Bundesliga-Bühne. SPOX tickert die Partie live mit.

Der FC Schalke 04 feiert heute sein Bundesliga-Comeback! Nach nur einer Saison in der 2. Bundesliga wird in dieser Saison wieder gegen Erstligisten gespielt, der erste Gegner heute ist der 1. FC Köln. Bei SPOX könnt Ihr das Spielgeschehen im Liveticker mitverfolgen.

1. FC Köln vs. Schalke 04: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nur eine Saison nach dem dramatischem Abstieg in die 2. Bundesliga spielt der FC Schalke 04 wieder erstklassigen Fußball. Der 1. FC Köln hat heute deswegen die Aufgabe bekommen, die Königsblauen zurück in die Bundesliga zu begrüßen.

Vor Beginn: Die Begegnung geht um 17.30 Uhr im Rhein-Energie-Stadion los. Es ist das letzte Spiel des 1. Spieltags.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Bundesliga-Spiel am 1. Spieltag zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Schalke 04.

1. FC Köln vs. Schalke 04: Bundesliga heute im TV und Livestream

1. FC Köln vs. Schalke 04, Bundesliga: Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Köln: Schwäbe - Schmitz, Kilian, Chabot, Hector - Skhiri - Thielmann, Ljubicic, Kainz - Modeste, Adamyan

Schwäbe - Schmitz, Kilian, Chabot, Hector - Skhiri - Thielmann, Ljubicic, Kainz - Modeste, Adamyan Schalke 04: Schwolow - Brunner, Yoshida, M. Kaminski, Ouwejan - Krauß, Kral - Zalazar, T. Mohr - Terodde, Polter

