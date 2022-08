FC Bayern - Häme und Aussprache mit Salihamidzic: So lief der Besuch von Lewandowski in München ab

Robert Lewandowski hat sich bei einem Besuch in München von seinen ehemaligen Kollegen verabschiedet, mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic ausgesprochen - und Häme von den Fans kassiert.

"Es ist alles okay. Ich habe alle getroffen und mich bedankt. Letzte Woche war ein bisschen kompliziert für alle. Aber das gehört manchmal zum Fußball dazu. Aber deswegen vergesse ich nicht, was wir in den letzten acht Jahren hier erreicht haben. Ich bin schon traurig, aber kann reinen Herzens weitergehen", sagte Lewandowski am Dienstagmorgen zu mehreren Medienvertretern an der Säbener Straße und sprach von "emotionalen Momenten, schwierigen Momenten".

Der 33-jährige Stürmer war laut Bild am Sonntagabend nach München gereist. Am Montag absolvierte er einen Foto-Termin in der Allianz Arena, bei dem er mit allen gewonnenen Pokalen abgelichtet wurde. Am Dienstag verabschiedete sich Lewandowski vor einer Trainingseinheit in der Kabine von seinen ehemaligen Kollegen sowie Trainer Julian Nagelsmann und dessen Staff. "Es gab Geschenke für alle", sagte Lewandowski.

Anschließend folgte eine Unterredung mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic. "Robert ist in mein Büro gekommen, um sich zu verabschieden, und wir haben noch einmal 15 Minuten gesprochen. Ich habe alles angesprochen, wir haben alles geklärt. Robert hat für den FC Bayern Großes geleistet, das soll in Erinnerung bleiben. Auch er weiß, was er dem FC Bayern zu verdanken hat", sagte Salihamidzic der Bild.

Im Zuge des turbulenten Transfers zum FC Barcelona hatten sich die beiden zuvor öffentlich kritisiert. Zuletzt bezichtigte der Stürmerstar in einem Interview bei ESPN seinen Ex-Verein der Lüge und behauptete, man habe "bullshit" über ihn erzählt.

Auch mir dem Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn sprach Lewandowski. "Es war schön, dass Robert noch einmal bei mir im Büro vorbeigeschaut hat", sagte Kahn. "Wir haben uns über alles unterhalten, gehen im Guten auseinander und werden auch in Zukunft in Kontakt bleiben."

Einen besonderen Dank richtete Lewandowski noch an die Anhänger des Rekordmeisters. "Die Fans waren immer sehr wichtig für mich", sagte er: "Die Bayern-Fans bleiben in meinem Herzen, für immer und das werde ich nie vergessen." Oder vielleicht doch? Als Lewandowski im roten Audi die Tiefgarage an der Säbener Straße verließ, verabschiedeten ihn die dort wartenden Fans mit "Hala Madrid"-Rufen.