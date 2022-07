Nach einem nicht immer souveränen Erfolg am Wochenende gegen Dynamo Dresden tritt der Vizemeister vom BVB aus Dortmund zu einem weiteren Testspiel gegen den Drittligisten SC Verl an. Alle Infos zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker bekommt Ihr bei SPOX.

Nicht unbedingt souverän, aber erfolgreich gestaltete der BVB sein letztes Testspiel am vergangenen Wochenende Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden. Bei Dynamo stand am Ende ein 2:0-Erfolg zu Buche, Mats Hummels und Youngster Antonius Papadopoulos konnten sich schon in Halbzeit Eins in die Torschützenliste eintragen. Das Ergebnis sollte dabei nicht über den Spielverlauf hinwegtäuschen, der Außenseiter aus Sachsen hätte schon vor dem frühen Führungstreffer in der 13. Minute selbst auf 1:0 stellen können.

Die zusammengewürfelte Elf von Trainer Edin Terzic lässt dabei allerdings nur wenige Erkenntnisse zu - so zum Beispiel, dass Neuzugang Prince Aning erneut einen guten Eindruck hinterließ. Dementsprechend hatte Terzic auch Verständnis für den ein oder anderen Fehler seines Teams: "Man muss sehen wie die Torchancen entstanden sind. Das war meistens nach einem Ballverlust oder wenn wir nicht wach waren nach dem zweiten Ball. Das haben wir in der Halbzeitpause versucht, zu korrigieren. In der Phase, in der wir jetzt sind, darf man nach zehn Tagen harter Arbeit noch den einen oder anderen Fehler machen", meinte der Coach.

Á propos Neuzugänge: Jeder BVB-Fan stellt sich natürlich die Frage, wann die prominenten Neuzugänge um Karim Adeyemi und Sébastien Haller ihre ersten Testspiel-Minuten im gelb-schwarzen Dress absolvieren. Ob es im heutigen Test gegen den Drittligisten SC Verl (Anpfiff: 18.00 Uhr) der Fall ist, könnt Ihr mitverfolgen.

Wo ihr das Spiel live im TV, im Livestream und Ticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

© getty Wann kommt Haaland-Nachfolger Sébastien Haller zu seinen ersten BVB-Minuten?

BVB vs. SC Verl, Übertragung: Testspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Schlechte Nachrichten gibt es dabei direkt vorab: Es gibt leider keine Möglichkeit, das Spiel live im Free-TV zu verfolgen. Einzig und allein Sky Sport News HD ist für die Übertragung verantwortlich. Während der Kanal bis zum Jahr 2021 kostenfrei auf jedem TV-Gerät geschaut werden konnte, ist der Sender nun zurück im Pay-TV.

Dementsprechend wird ein Sky-Abo benötigt, um das Spiel im TV verfolgen zu können. Gleichzeitig übernimmt Sky auch die Verantwortung für jegliche Livestreams zum Spiel. Dabei habt Ihr als Fan zwei Möglichkeiten: Entweder könnt Ihr das Spiel über SkyGo oder über WOW streamen.

Wenn keine der genannten Optionen für Euch darstellbar sein sollte, könnt Ihr ganz entspannt auf unseren SPOX-Liveticker zurückgreifen. Damit verpasst Ihr garantiert keine spielentscheidende Szene.

Hier kommt Ihr direkt zum Liveticker des Spiels Borussia Dortmund vs. SC Verl.

BVB vs. SC Verl, Übertragung: Testspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Testspiele des BVB im Überblick

Termin Gegner Ergebnis 5. Juli, 19 Uhr Lüner SV 3:1 9. Juli, 17 Uhr Dynamo Dresden 2:0 14. Juli, 18 Uhr SC Verl -:- 18. Juli, 19 Uhr FC Valencia -:- 22. Juli, 19 Uhr FC Villarreal -:-

