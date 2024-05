Nächster Kandidat auf der Liste: Vincent Kompany offenbar als neuer Trainer beim FC Bayern diskutiert

Demnach hätten die Münchener Verantwortlichen Kompany als Nachfolger für den abgewanderten Thomas Tuchel ins Gespräch gebracht und könnten sich ein Engagement des Belgiers vorstellen. Erste Gespräche mit dem 38-Jährigen haben nach Sky-Infos bereits stattgefunden.

Kompany ist noch bis 2028 als Cheftrainer an den FC Burnley gebunden, wo er nach dem Aufstieg 2023 in diesem Jahr direkt wieder in die zweite englische Liga abstieg. Die Clarets hatte der Belgier 2022 übernommen, nachdem er zuvor beim RSC Anderlecht an der Seitenlinie stand.

Nach Tuchels Abgang sucht der FC Bayern nach wie vor händeringend nach einem neuen Cheftrainer. Nachdem die Wunschlösungen Xabi Alonso, Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick und Roberto De Zerbi allesamt abgesagt haben, wollen sich die Münchner nach Informationen der Bild verstärkt in der Premier League nach Alternativen umsehen.

Dort werden auch Ange Postecoglou (Tottenham Hotspur), den jüngst erst Dietmar Hamann ins Spiel gebracht hatte, Mauricio Pochettino (FC Chelsea) und Eddie Howe (Newcastle United) als mögliche Kandidaten genannt.