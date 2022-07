BVB, News und Gerüchte – Nach dem ersten Test: Dieses Duo überzeugte Edin Terzic

Borussia Dortmund hat das erste Testspiel hinter sich gebracht, sich beim 3:1 gegen den Westfalenligisten Lüner SV aber nicht mit Ruhm bekleckert. Ein Duo fällt Trainer Edin Terzic aber positiv aus. Indes hat dieser einige Abläufe beim BVB verändert. Und: Ein Ex-BVB-Stürmer lobt einen Ex-BVB-Stürmer. Hier findet Ihr aktuelle News und Gerüchte zum BVB.

BVB, News: Duo überzeugt Edin Terzic

Borussia Dortmund hat gegen den Amateurklub Lüner SV sein erstes Testspiel absolviert, beim 3:1-Sieg aber offenbart, dass zum einen die Trainingseinheiten zuletzt offenbar hart waren und zum anderen, dass noch viel Arbeit vor Edin Terzic steht. Dennoch sah der BVB-Trainer auch positive Dinge.

Da ist zum einen Neuzugang Prince Aning, der als einer der wenigen Akteure durchspielte und ein Tor beisteuerte. "Prince Aning hat mit seinem ersten Tor auf sich aufmerksam machen können", lobte Terzic, fügte aber an: "Von solchen Szenen hatten wir heute zu wenig."

Ein Lob gab es auch für Mats Hummels. Terzic: "Er ist frisch, motiviert und sehr fit. Er hatte jetzt Zeit zur Regeneration für Kopf und Körper, hat aber im Urlaub sehr gut trainiert."

BVB, News: Was Terzic anders als Rose macht

Edin Terzic hat beim BVB wieder das Zepter in der Hand - und der Nachfolger von Marco Rose packt gewisse Dinge anders als sein Vorgänger. Vor allem will Terzic Mannschaft, Mitarbeiter und Fans wieder enger zusammenbringen. Laut Sport Bild ist es ihm und auch BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl wichtig, wieder mehr öffentliche Einheiten auszurichten, damit die Fans wieder näher an das Team herankommen. Unter Marco Rose wurde das zuletzt merklich weniger.

Doch nicht nur das ist anders unter Terzic. Während Rose die Vorbereitung für das Training oft seinen Assistenten und vor allem Alexander Zickler übergab, baut Terzic bisher selbst auf, kontrolliert gar Rasen-Bewässerung und dergleichen.

Auffällig: In den Einheiten selbst lässt Terzic viel seine Assistenten machen, vor allem Peter Herrmann übernimmt dann oft das Kommando, während Edin Terzic als Beobachter nur rudimentär eingreift.

BVB, News: Lob von Ex-Stürmer an Ex-Stürmer

Ein "Mini-Haaland" für den 1. FC Köln? Neuzugang Steffen Tigges hat sich vor seinem früheren Dortmunder Mitspieler Erling Haaland verbal tief verneigt - und glaubt, sich bei der Tormaschine aus Norwegen "viel abgeschaut" zu haben.

"Erling ist ganz klar einer der besten Stürmer weltweit. Er hat mir immer wieder imponiert. Wie er sich Situationen selbst erarbeitet, mit seinen Laufwegen, seiner Dynamik - das ist unglaublich. Er ist nie zufrieden und versucht immer wieder, auch kleine Stellschrauben zu verbessern", sagte der 23-jährige Tigges voller Bewunderung über den zwei Jahre jüngeren Haaland, der vom BVB zu Manchester City wechselte.

Tigges, der in den vergangenen eineinhalb Jahren in Haalands Schatten gestanden hatte (22 BVB-Pflichtspiele, drei Tore), schloss sich Anfang Juli dem Conference-League-Teilnehmer aus Köln an. Der FC überwies einen niedrigen Millionenbetrag für den 1,93 m großen Stürmer nach Dortmund.

