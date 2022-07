BVB - News und Gerüchte: Sebastian Kehl erklärt Neuzugänge, Experten tippen auf Dortmund

Bei der Borussia bekommt Salih Özcan Vorschusslorbeeren und zwei Experten sehen den BVB als Top-Favorit im Meisterkampf. Alle News und Gerüchte rund um den BVB gibt es hier.

BVB - News: Sebastian Kehl erklärt Dortmunds Neuzugänge

Mit Karim Adeyemi, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, Sebastien Haller und Salih Özcan hat sich Borussia Dortmund in dieser Transferphase vielfältig verstärkt. Sportchef Sebastian Kehl erklärte jetzt im vereinseigenen YouTube-Channel, warum sich die Schwarz-Gelben ausgerechnet für diese fünf Spieler entschieden haben.

... über Karim Adeyemi: "Mit seiner Schnelligkeit, seiner Torgefahr und seiner Fähigkeit, hinter die letzte Linie zu laufen, ist er eine Waffe, die unserem Kader sehr guttut. Er bringt dieses überraschende Moment, das wir in der letzten Saison an der ein oder anderen Stelle vermisst haben."

... über Niklas Süle: "Er ist deutscher Nationalspieler, im richtigen Alter, ein top Typ und darüber hinaus ein starker Innenverteidiger."

... über Nico Schlotterbeck: "Ein unglaublich talentierter Spieler, der im letzten Jahr einen richtigen Schritt nach vorne gemacht hat und Nationalspieler wurde. Für uns war er jetzt genau im richtigen Alter, mit der richtigen Perspektive."

... über Sebastien Haller: "Wir haben uns von ihm erhofft, dass er der Spieler ist, der bereit ist, der Mannschaft aufgrund seines Alters, seiner Persönlichkeit und seiner Erfahrung Halt zu geben. Er ist ein Stürmer, der eine Körperlichkeit mitbringt."

... über Salih Özcan: "Wir haben in den Gesprächen das Gefühl gehabt, dass er ein Puzzleteil sein kann, das uns in dieser Mannschaft fehlt. Mit seinem Herzblut, mit seiner Offenheit, mit seiner Klarheit, mit seiner Bereitschaft, hart zu arbeiten."

© getty Sebastian Kehl hat die Neuzugänge vom BVB bewertet.

BVB - News: Sammer traut BVB-Neuling Özcan großes zu

Salih Özcan wechselte erst in diesem Sommer vom 1. FC Köln nach Dortmund. Jetzt wird er bereits in höchsten Tönen gelobt. BVB-Berater Matthias Sammer traut dem Mittefeldmann Großes zu, Özcan könne "die größte Überraschung" des Kaders werden, so die Borussia-Legende bei der Bild.

Özcan, der aus der Kölner Jugend kommt, will in der nächsten Saison den großen Durchbruch schaffen. Die Worte Sammers pushen den 24-Jährigen enorm, wie er in der Sport Bild verriet: "Es freut mich total, so ein Lob von so einer Legende wie Matthias Sammer zu bekommen. Als Bestätigung sehe ich das aber nicht. Ich persönlich muss diese Saison abliefern und möchte ihm so beweisen, dass er mit seiner Meinung richtiggelegen hat."

Auch Titel traut sich der junge Mittelfeldspieler mit dem BVB zu: "Die Mannschaft ist von der Mentalität so gut aufgestellt, dass wir es hinkriegen werden, stabiler zu stehen und trotzdem attraktiven Offensiv-Fußball zu zeigen. Wenn wir das zeigen, sind Titel möglich."

Die Borussia verpflichtete Özcan für eine Ablöse in Höhe von fünf Millionen Euro und dieser unterschrieb bis 2026 bei Schwarz-Gelb.

BVB - News: "Absoluter Mitfavorit" - Sandro Wagner schwärmt von der Borussia

Mit 80 Millionen Euro hat Borussia Dortmund auf dem Transfermarkt Gas gegeben. Investitionen, die sich laut DAZN-Experte Sandro Wagner aber schon bald auszahlen könnten. Denn der Ex-Profi sieht die Borussia im Rennen um die Meisterschaft als "absoluten Mitfavorit", wie er bei einem Pressetermin von DAZN erklärte. Und weiter: "Ich denke, Dortmund ist in der Lage, Bayern gefährlich zu werden."

Durch den Ausfall von Stürmer Sebastien Haller habe der BVB zwar einen kleinen Dämpfer erlitten, doch besonders die Defensive der Schwarz-Gelben könnte die entscheidende Qualität in der neuen Saison werden: "Schlotterbeck, Hummels und Süle bilden meiner Meinung nach das beste Innenverteidiger-Trio beziehungsweise -Duo in der Bundesliga, für mich vor de Ligt, Upamecano und Hernandez - vor allem bei der Spieleröffnung."

Den Abgang von Erling Haaland sieht Wagner indessen eher als Segen für die Borussia: "Wenn ich die Wahl zwischen Adeyemi und Haller auf der einen und Haaland auf der anderen Seite habe, dann würde ich immer Adeyemi und Haller nehmen", so der Experte im Gespräch bei DAZN.

BVB - News: Hamann tippt auf Dortmund

Sky-Experte Didi Hamann hat seinen Tipp für die Meisterschaft 2022/23 bereits beim kicker abgegeben. Der ehemalige Profi glaubt an einen schwarz-gelben Triumphzug: "Mit Schlotterbeck und Süle haben sie zwei der besten deutschen Innenverteidiger geholt. Hinten waren sie bisher anfällig. Dazu noch Adeyemi vorne und Özcan im Mittelfeld. Özcan selbst oder zumindest diesen Spielertypen hätte ich mir auch für Bayern gewünscht. Zu viele Künstler sind nicht gut."

