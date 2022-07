BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund soll über Mauro Icardi als Haller-Nachfolger diskutieren

Bei Borussia Dortmund ist ein neuer Name als möglicher Nachfolger des erkrankten Sebastien Haller aufgetaucht. Manuel Akanji soll ein weiteres Angebot eines Klubs abgelehnt haben. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

Alle News und Gerüchte vom Vortag findet Ihr hier.

BVB, News: Mauro Icardi als Haller-Nachfolger nach Dortmund?

Die Verantwortlichen des BVB betonen seit Tagen, dass man im Falle des an einem Hodentumor erkrankten Sebastien Haller erst die finale Diagnose abwarten möchte, ehe darüber entschieden wird, ob die Verpflichtung eines neuen Stürmers Sinn ergibt.

Dennoch kursieren fast unaufhörlich neue Namen, die mit dem BVB in Verbindung gebracht werden. Neu auf der Liste ist nun Mauro Icardi von Paris Saint-Germain, ihn bringt Sky Sport ins Spiel.

Die Dortmunder sollen über den Argentinier nachdenken, der bei Inter Mailand in sechs Jahren 124 Pflichtspieltreffer schoss und seit 2019 bei PSG kickt. Dort befindet sich der 29-Jährige meist nur noch in der Zuschauerrolle, der Verein möchte ihn wohl von der Gehaltsliste bekommen.

Laut Sky Sport könne sich Icardi, dessen Vertrag in Paris 2024 ausläuft, einen Wechsel zum BVB durchaus vorstellen.

BVB: Haaland-Kopie, Haalands Partner oder ein Juwel: Wer ersetzt Sebastien Haller? © imago images 1/17 Nach der tragischen Diagnose Hodentumor fällt Sebastien Haller bei Borussia Dortmund auf unbestimmte Zeit aus. Wer wird Nachfolger des Stürmers beim BVB? Holt Dortmund noch einen Stürmer oder gibt es eine interne Lösung? SPOX nennt die Optionen. © imago images 2/17 DIE AUSGANGSLAGE: Es war ein großer Schock für Sebastien Haller und für den BVB. Beim Neuzugang von Ajax wurde ein Hodentumor diagnostiziert. Haller hat daraufhin das Trainingslager in Bad Ragaz verlassen und begab sich in Behandlung. © imago images 3/17 Wie lange Haller ausfällt, ist nach aktueller Lage nicht realistisch abzuschätzen. Die Gesundheit des Ivorers geht vor – und doch muss der BVB nun überlegen, wie man die Zeit ohne Haller plant. © imago images 4/17 "Jetzt in Hektik und Aktionismus zu verfallen, ist aus meiner Sicht moralisch-ethisch ein Problem", hat Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke in einem dpa-Interview bekräftigt. Noch hat der BVB aber Zeit zu überlegen und es gibt einige Optionen ... © imago images 5/17 YOUSSOUFA MOUKOKO: Es wäre die naheliegendste Lösung, weil sie schon da ist. Beim 17 Jahre alten Stürmer ist die Entwicklung nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Moukoko erwägt auch einen Weggang. Die Frage: Traut Edin Terzic ihm die Rolle zu? © imago images 6/17 DONYELL MALEN: Schon in der vergangenen Saison besetzte der Niederländer die Position von Erling Haaland bei dessen häufigen Ausfällen. Malen ist kein Stoßstürmer und es wäre ein anderes Spiel, aber das könnte Terzic in Kauf nehmen. © imago images 7/17 BRADLEY FINK: Der 19 Jahre alte Schweizer spielt in der U23 und ist in der Spielweise gar nicht so weit weg von Haller, wird aber eher mit Erling Haaland verglichen. Er wurde sofort nach Bad Ragaz eingeladen und darf sich beweisen. © imago images 8/17 KARIM ADEYEMI: „Ich glaube, ersetzen brauchen wir keinen. Wir versuchen weiter Fußball zu spielen. Wir haben die Qualität, mit einem anderen Stürmer zu spielen“, sagt er selbst. Adeyemi selbst könnte die Lösung sein, auch wenn das ein anderer Ansatz ist. © imago images 9/17 LUIS SUAREZ: Der Uruguayer wurde in den letzten Tagen häufiger als Kandidat beim BVB ins Spiel gebracht. Aus Suarez' Heimat heißt es aber nun, dass er zum Club Nacional, also nach Montevideo, wechseln solle. © imago images 10/17 Und: Auch Suarez selbst bevorzugt offenbar einen anderen Zukunftsplan. Nach Informationen des uruguayischen Sportjournalisten Rodrigo Vazquez zieht es den Stürmer in seine Heimat zum Club Nacional. © imago images 11/17 EDIN DZEKO: Auch er wurde medial schon gehandelt – vor allem in Italien. Der Bosnier ist mit 36 Jahren immer noch voll im Saft, absolvierte in der letzten Saison 48 Pflichtspiele und traf 17-mal für Inter. Dass er da wegwill, ist nicht übermittelt. © imago images 12/17 SASA KALAJDZIC: Der Österreicher wurde schon kurz nach Saisonende beim BVB gehandelt, aber der Stuttgarter wird nur Sinn machen, wenn sich abzeichnet, dass Haller über einen längeren Zeitraum ausfällt und die hohe Ablöse sich rechnen würde. © imago images 13/17 ANDREA BELOTTI: Tuttomercatoweb hat den 28-Jährigen beim BVB ins Spiel gebracht. Belotti hat seinen Vertrag beim FC Turin nicht verlängert, wäre ablösefrei und will sich neu orientieren. Er hätte die Qualität, aber auch den Anspruch auf einen Stammplatz. © imago images 14/17 Belotti war einst ein heißes Eisen auf dem Stürmer-Markt. Real Madrid soll ihn mal auf dem Zettel gehabt sein, nahm jedoch aufgrund seiner 100-Millionen-Euro-Ausstiegsklausel Abstand von einer Verpflichtung. Für Torino traf er in 251 Spielen 113-mal. © imago images 15/17 DIEGO COSTA: Er war mal 2013 im Gespräch, als Robert Lewandowski zum FC Bayern wechselte, damals war er zu teuer. Heute ist ablösefrei, mit 33 aber auch nicht mehr so im Saft wie damals. Kurzfristig wäre er keine Hilfe, weil wohl auch nicht fit genug. © imago images 16/17 DRIES MERTENS: Er sollte seine Karriere eigentlich beim SSC Neapel beenden, aber dann scheiterten die Vertragsgespräche. Schon 35, aber immer noch eine gewisse Qualität, die als Backup reichen würde. Knackpunkt: Er wäre nicht billig. © imago images 17/17 ALEXANDER SÖRLOTH: Der Sturmpartner von Erling Haaland in Norwegen. Nach der Leihe in San Sebastian zurück in Leipzig und bisher überzeugend in der Vorbereitung. Er wäre von der Anlage her nicht weit weg von Haller. Könnte ein Leihkandidat sein.

BVB, News: Diagnose bei Sebastien Haller wohl in dieser Woche

Sky Sport will zudem erfahren haben, dass die Diagnose und damit auch die voraussichtliche Ausfallzeit von Haller noch im Laufe dieser Woche erwartet wird.

Gegenüber den Ruhr Nachrichten hatte sich Sportdirektor Sebastian Kehl dazu wie folgt geäußert: "Wir sind da noch in einem sehr frühen Stadium und werden uns dann, wenn die Diagnose vorliegt, reiflich überlegen, ob und wie wir reagieren müssen. Da wird es sicher keinen Schnellschuss geben."

BVB, News: Manuel Akanji lehnt offenbar weitere Offerten ab

Manuel Akanji hat das Angebot des BVB für eine Verlängerung seines bis 2023 laufenden Vertrages abgelehnt. Der Schweizer soll die Dortmunder daher noch in diesem Sommer verlassen.

Der BVB könnte die Ablöse von angeblich 25 Millionen Euro gut gebrauchen, doch der 26-jährige Innenverteidiger ist offenbar wählerisch. Zuletzt berichtete bereits Sport1, dass Akanji mehrere Angebote aus der italienischen Serie A abgelehnt haben soll.

Das französische Portal footmercato will nun erfahren haben, dass Akanji auch Ligue-1-Klub Stade Rennes abblitzen ließ. Laut des britischen Express wurde der Innenverteidiger auch bereits dem FC Arsenal angeboten. Demnach seien die Gunners nicht abgeneigt, dem BVB ein Angebot für Akanji zu unterbreiten.

© getty Manuel Akanji soll ein weiteres Angebot eines Klubs abgelehnt haben.

BVB, News: Hans-Joachim Watzke über mögliche Energiekrise

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat sich in seiner Rolle als DFL-Aufsichtsratschef zur Rolle des Fußballs in der Energiekrise geäußert und dabei Sachlichkeit angemahnt. "Es geht immer plakativ um den Fußball, auch in der Corona-Zeit war es so. Fakt ist doch: Die Fußballclubs engagieren sich seit Jahren in Sachen Nachhaltigkeit, in Sachen Energiesparmaßnahmen, in Sachen erneuerbare Energien. Längst nicht nur, aber schon auch aus Eigeninteresse", sagte Watze der dpa.

Angesichts der aufgrund des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine drohenden Gaskrise im kommenden Winter ist eine Diskussionen entbrannt, wie auch der Sport einsparen und somit helfen könne.

Dazu sagte Watzke weiter: "Natürlich kann eine ernste Situation entstehen, dann muss man sie lösen, wenn sie da ist. Man muss sich auch vorbereiten, aber Panik im Vorfeld ist unangebracht. Panik medial zu hypen, ist unnötig. Es hat sich auch noch niemand öffentlichkeitswirksam Gedanken darüber gemacht, wie man in den Vier- und Fünf-Sterne-Hotels der Republik vielleicht mal die Schwimmbäder abkühlt."

BVB: Sommerfahrplan in der Übersicht