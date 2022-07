BVB, News und Gerüchte: Luis Suarez erteilt Dortmund wohl Absage - Haller meldet sich aus dem Krankenhaus

Sebastien Haller hat sich erstmals seit seiner Hodenkrebs-Diagnose zu Wort gemeldet. Luis Suarez wird wohl nicht zum BVB wechseln. Karim Adeyemi spricht von Marco Reus in hohen Tönen und Busfahrer Christian Schulz tritt aus einer Coronaleugner-Partei aus.

BVB-Hammer? Luis Suarez zieht es offenbar nach Uruguay

Luis Suarez wird offenbar nicht zum BVB wechseln, um dort den erkrankten Sebastien Haller zeitweise zu ersetzen.

Nach Informationen des uruguayischen Sportjournalisten Rodrigo Vazquez zieht es den Stürmer in seine Heimat zum Club Nacional. Dort soll der 35-Jährige einen Vertrag bis zur Weltmeisterschaft in Katar erhalten.

Der Uruguayer spielte bereits in seiner Jugend für das Team aus Montevideo. Danach ging es über die Niederlande (Groningen und Ajax) 2011 zu Liverpool, wo er seinen Durchbruch feiern konnte. Bei Barca bildete er dann ab 2014 mit Messi und Neymar ein gefürchtetes Offensiv-Trio und kam 2020 bei Atletico unter.

Dort wurde sein Vertrag trotz guter Leistungen und einem gehörigen Anteil am Meister-Coup der Rojiblancos in der Saison 2020/21 nicht mehr verlängert. Zuletzt hatten Medien übereinstimmend berichtet, dass der vertragslose Angreifer dem BVB angeboten worden sei.

BVB: Adeyemi schwärmt von Marco Reus

Karim Adeyemi spielte vor vier Jahren noch in der Jugend der SpVgg Unterhaching, nun stürmt der 20-Jährige für Borussia Dortmund - an der Seite von Marco Reus. Damit ist für den Angreifer so etwas wie ein Traum in Erfüllung gegangen.

"Ich habe früher mit Marco Reus immer bei FIFA gespielt - und spiele jetzt mit ihm in einer Mannschaft. Das ist außergewöhnlich, er hat die Bundesliga sehr geprägt und ist ein super Typ", sagte der 20-Jährige im BVB-Trainingslager in Bad Ragaz, Schweiz

Doch der Nationalspieler zockt nicht nur gerne mit Reus, sondern auch durchaus gerne mit sich selbst. "Ich spiele gerne mit zwei Stürmern, denn ich habe bei FIFA eine Stürmerkarte."

Der Youngster schoss in der Vorsaison 23 Pflichtspieltore für Red Bull Salzburg, bevor er im Sommer für rund 30 Millionen Euro ins Ruhrgebiet wechselte.

BVB: Nach Schock-Diagonose - Haller meldet sich aus dem Krankenhaus

Am Montag wurde bei Neuzugang Sebastien Haller ein Tumor im Hoden festgestellt, nun hat sich der Stürmer via Instagram erstmals gemeldet:

Ich wollte euch mitteilen, dass Schritt 1 abgeschlossen ist! Ich möchte mich beim BVB und dem medizinischen Team bedanken, die sich hervorragend um mich gekümmert haben. Ein großes Dankeschön auch an alle Pflegekräfte des Krankenhauses für ihre Unterstützung", schrieb der Niederländer am Donnerstagabend.

Eine genaue Diagnose gibt es jedoch weiterhin nicht, diese wird erst in den kommenden Tagen erwartet.

BVB: Busfahrer distanziert sich von Coronaleugnern

Kürzlich berichteten die Ruhr Nachrichten, dass der Busfahrer des BVB, Christian Schulz, Mitglied in der Corona-Protestpartei dieBasis sei. Schulz zog nach Informationen des Blatts nun die Konsequenzen und ist ausgetreten. Nach eigenen Angaben war Schulz bereits seit Monaten nicht mehr in die Vorstandsarbeit der Partei involviert.

2021 hatte Schulz die Partei selbst mitgegründet und war stellvertretender Vorsitzender des Stadtverbands von Dortmund. Der BVB wusste wohl davon und riet dem Busfahrer, sein Amt in der Partei ruhen zu lassen. Denn die Positionen der Partei seien mit denen des Vereins "nicht im Ansatz vereinbar", wird der BVB in den Ruhr Nachrichten zitiert.

BVB: Überangebot im Abwehrzentrum? Schlotterbeck widerspricht

Niklas Süle, Nico Schlotterbeck und Mats Hummels - der BVB hat drei Innenverteidiger, die alle den Anspruch haben, Stammspieler zu sein. Vermutlich wird aber zumindest einer des Trios häufiger in die Röhre schauen.

Neuzugang Schlotterbeck glaubt dennoch, dass alle Innenverteidiger auf ihre Einsatzzeiten kommen. "Ich glaube, wir haben neun englische Wochen nacheinander, da wird keiner von uns dreien jedes Spiel machen", sagte Schlotterbeck im Trainingslager dem kicker: "Jeder wird seine Einsatzzeiten bekommen, der eine mehr, der andere weniger. Ich versuche, so viel wie möglich zu spielen."

BVB: Welches ist das schönste Auswärtstrikot seit 2000? © https://twitter.com/BVB 1/23 Gerade hat der BVB sein neues Auswärtstrikot präsentiert, Anlass für uns zu fragen: Welches Auswärtstrikot des BVB in diesem Jahrtausend gefällt Euch am besten? Jetzt kommen die Kandidaten, am Ende könnt ihr zum Voting weiterklicken und abstimmen! © imago images 2/23 BVB-Auswärtstrikot der Saison 2000/01: Die graue Maus der Liga? Immerhin reichte es am Ende zu Platz drei! Schlafanzug oder edles Fremdgewand – was sagt Ihr? © bvb-trikotgeschichte.de 3/23 BVB-Auswärtstrikot der Saison 2001/02: Viel Design ist bei diesem Exemplar nicht zu erkennen. Aber vielleicht macht genau das ja auch dieses Trikot aus. © BVB-Trikotgeschichte.de 4/23 BVB-Auswärtstrikot der Saison 2003/04: Simple Trikots sind ja durchaus beliebt. Aber wie sieht es bei diesem aus? © getty 5/23 BVB-Auswärtstrikot der Saison 2004/05: Das berühmte Nike-Design von der EM 2004, dazu ein dunkles grau – da bekommen selbst die BVB-Spieler den Mund nicht mehr zu. Eure Meinung? © getty 6/23 BVB-Auswärtstrikot der Saison 2005/06: Nicht ganz so wild wie diese Frisur, aber definitiv etwas Neues. Seid Ihr pro Mittelbalken oder doch eher contra? © BVB-Trikotgeschichte.de 7/23 BVB-Auswärtstrikot der Saison 2007/08: Kurz darauf hatten die Dortmunder dann wieder besondere Ideen im Kopf. Seht Ihr bei diesem Shirt eher Rot oder hebt Ihr den Daumen? © getty 8/23 BVB-Auswärtstrikot der Saison 2008/09: Ein Jahr später wollte man zurück zur Vorgängerversion. Aber was könnte angepasst werden? Hm. Ach komm, wir machen aus dem Mittel- einen Diagonalbalken. Schick oder eher seltsam? © getty 9/23 BVB-Auswärtstrikot der Saison 2009/10: Hier könnten die Meinungen auseinander gehen. Ist das Kunst oder kann das weg? © getty 10/23 BVB-Auswärtstrikot der Saison 2010/11: Kappa konnte aber auch minimalistischere Trikots. Was macht dieses schwarze Trikot mit Euch? © BVB-Trikotgeschichte.de 11/23 BVB-Auswärtstrikot der Saison 2011/12: Ein Jahr wild, ein Jahr minimalistisch und dann ... beides? Mit dem Farbverlauf lief es sportlich mehr als gut. Ob das an der Optik lag, entscheidet Ihr! © getty 12/23 BVB-Auswärtstrikot der Saison 2012/13: Die nächste Weiterentwicklung vom Mittelstreifen. Diesmal einfach rechts oben in die Ecke gedrückt. Zu wenig Gelb oder genau richtig? © BVB-Trikotgeschichte.de 13/23 BVB-Auswärtstrikot der Saison 2013/14: Gelbe Ärmel, schwarze Basisfarbe – würdet Ihr das Ding bei Puma reklamieren oder schafft es das Trikot in Eure Top-Liste? © BVB-Trikotgeschichte.de 14/23 BVB-Auswärtstrikot der Saison 2014/15: Mit Längsbalken kennt sich der BVB aus. Diesmal in einer sehr dezenten Variante. Ein Fall für den Laufsteg oder für die Resterampe? © BVB-Trikotgeschichte.de 15/23 BVB-Auswärtstrikot der Saison 2015/16: Kein Fan von dunklen Tönen? War der BVB 2015 auch nicht und präsentierte ein weißes Trikot. Mal sehen, wo Ihr diesen Herz-Schmelzer hin wählt. © BVB-Trikotgeschichte.de 16/23 BVB-Auswärtstrikot der Saison 2016/17: Querstreifen tragen auf, sagen die Einen. Querstreifen sind das entscheidende Detail, sagen die Anderen. Mal sehen, welches Lager bei Euch dominant ist. © BVB-Trikotgeschichte.de 17/23 BVB-Auswärtstrikot der Saison 2017/18: Eigentlich müssten wir jetzt alle Arten von Designs durchgespielt haben. Das Trikot von 2017 verneint das ganz klar. Punkte als Ärmeldesign sieht man auch nicht so oft. © BVB-Trikotgeschichte.de 18/23 BVB-Auswärtstrikot der Saison 2018/19: Hat da jemand nur bis zum Sponsor Lust auf Pinselstriche gehabt oder muss das so? Ihr entscheidet. © BVB-Trikotgeschichte.de 19/23 BVB-Auswärtstrikot der Saison 2019/20: Die Kreativität kennt bei Auswärtstrikots des BVB offenbar keine Grenzen. Was fangen wir mit diesem Gold ... äh Silberstück an? © getty 20/23 BVB-Auswärtstrikot der Saison 2020/21: Retroversionen sind doch eigentlich immer beliebt. Wir sind gespannt, wo dieses schwarze Trikot mit dem historischen Gelbton an den Ärmeln landet. © getty 21/23 BVB-Auswärtstrikot der Saison 2021/22: Es wird nicht langweiliger. Viele kleine Diagonalstreifen wirken zusammen so, als wären es Längsstreifen. Absolute Magie oder viel zu viel des Guten? © https://twitter.com/BVB 22/23 BVB-Auswärtstrikot der Saison 2022/23: Und dann haben wir da noch den Neuzugang, der es tatsächlich schafft, trotz der Vielfalt noch einen draufzulegen. Wir freuen uns auf Eure Votes. © getty 23/23 So jetzt habt Ihr die Qual der Wahl! Folgt diesem Link und stimmt für Euren Favoriten ab! Bis Mittwochnacht sammeln wir Stimmen, Donnerstag gibt es die Auflösung.

