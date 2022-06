FC Bayern München,Trainingsauftakt: Datum, Termin, Neuzugänge, Übertragung im TV und Livestream

Der FC Bayern München nimmt als letzter Bundesligist die Vorbereitung zur Saison 2022/23 auf. Wir verraten Euch den Termin und auch, ob der Trainingsauftakt live im TV und im Livestream übertragen wird.

Trotz der zehnten Meisterschaft in Folge verlief die Saison für den FC Bayern München nicht ganz nach Wunsch. Im DFB-Pokal schied der FC Bayern bereits in der 2. Runde aus (0:5 bei Borussia Mönchengladbach) und in der Champions League kam das Aus im Viertelfinale gegen den FC Villarreal.

In der Saison 2022/23 will der Rekordmeister wieder angreifen und in allen Wettbewerben um den Titel spielen. Wichtig dafür ist auch eine gute Vorbereitung.

FC Bayern München, Trainingsauftakt: Datum, Termin

Der FC Bayern München nimmt als letzter Bundesligist das Training zur neuen Saison auf. Am Freitag, 8. Juli, versammelt Trainer Julian Nagelsmann seinen Kader erstmals an der Säbener Straße. Gut möglich ist, dass einige Nationalspieler des FC Bayern wegen den Spielen in der Nations League einige Tage später einsteigen werden.

Bei der offiziellen Teampräsentation am 16. Juli in der Allianz Arena wird sich der komplette Kader den Fans präsentieren.

Viel Zeit zum Training in heimischen Gefilden bleibt dem FC Bayern nicht. Vom 18. bis 24. Juli wird die Vorbereitung in den USA bestritten. Im Rahmen der "Audi Sommer Tour" stehen dort zwei Spiele an, am 20. Juli gegen D.C. United und am 23. Juli gegen Manchester City.

FC Bayern München, Trainingsauftakt: Neuzugänge

Besonders beäugt werden zum Trainingsauftakt immer die Neuzugänge. Der FC Bayern startet mit drei Neuzugängen ins Training: Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui (beide von Ajax Amsterdam) und Sadio Mane (FC Liverpool). Sie werden am 8. Juli beim Trainingsauftakt dabei sein.

Beim FC Bayern erwartet man den abwanderungswilligen Torjäger Robert Lewandowski ebenfalls zum Trainingsauftakt. "Wir freuen uns, ihn am ersten Tag im Training zu sehen. Robert hat gezeigt, was er beisteuern kann und was er in Zukunft beisteuern wird. Er hat einen Vertrag beim FC Bayern München bis 2023. Mit allen anderen Dingen beschäftigen wir uns nicht", sagte Vorstandchef Oliver Kahn bei der Präsentation von Neuzugang Sadio Mane.

FC Bayern München, Trainingsauftakt: Übertragung im TV und Livestream

In der Vergangenheit zeigte der FC Bayern den Trainingsauftakt der Profis zumeist auf seinem YouTube-Kanal. Davon, und auch von einer Berichterstattung auf der vereinseigenen Webseite ist auch in diesem Jahr auszugehen. Offiziell wurde aber bisher noch nichts vermeldet.

