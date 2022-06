Mit Sadio Mane hat der FC Bayern München einen absoluten Weltklasse-Spieler verpflichtet. Bei Superstars dieser Größenordnung spielt die Trikotnummer oftmals eine besondere Rolle. Welche Rückennummer wird Mane beim deutschen Rekordmeister tragen?

Seit gestern ist es endlich offiziell: Sadio Mane wechselt vom FC Liverpool zum FC Bayern München und bekommt einen Vertrag bis 2025.

Die Reds erhalten für den Offensivstar eine fixe in Höhe von 32 Millionen Euro, dieser Betrag könnte durch Bonuszahlungen noch auf 41 Millionen Euro steigen. Vorgestellt wurde Mane ebenfalls bereits schon gestern, in der Allianz Arena stand er im Rahmen einer Pressekonferenz Rede und Antwort und sprach dabei über seine Ankunft in München, über Ex-Trainer Jürgen Klopp, seine Erwartungen, seine neuen Mitspieler und noch mehr.

Eines der Themen bei Manes Vorstellung war auch die Rückennummer, mit der er für den FC Bayern auflaufen wird, die ja nicht unbedingt ohne Bedeutung ist.

FC Bayern: Welche Rückennummer bekommt Sadio Mane?

Diese Frage konnte gestern noch nicht beantwortet werden, weder von ihm noch von Vorstandschef Oliver Kahn. "Wir haben noch nicht darüber gesprochen. Aber für mich ist das nicht so wichtig. Es gibt natürlich viele aufregende Nummern. Ich werde mich dann entscheiden, wenn es an der Zeit ist. Für mich ist die Nummer egal", sagte Mane.

© getty Bei Sadio Manes Vorstellung war auch die Rückennummer Thema.

Bei seinem ehemaligen Arbeitgeber FC Liverpool trug der 30-Jährige in seinen letzten vier Jahren die Nummer zehn, vor Philippe Coutinhos Abgang war es noch die 19. Als Spieler des FC Southampton, der Station vor seinem Wechsel zu Liverpool, war es ebenfalls die 10, die auf seinem Rücken zu lesen war.

Auch in Salzburg trug der Senegalese die 10, zuerst jedoch die 40. Beim FC Metz identifizierte man ihn in seiner kurzen Zeit dort mit der Nummer 33 und 21. In der senegalesischen Nationalmannschaft steht unter dem Schriftzug "Mane" ebenfalls eine 10 - und das schon seit 2015, davor trug er zeitweise auch die Nummer 9.

Blickt man auf die von ihm in seiner Karriere getragenen Trikotnummern, gehören die Nummer 10, 9 und 19 wohl zum Favoritenkreis. Es gibt jedoch einen Haken: All diese Nummern sind bereits besetzt, ein Tausch ist jedoch alles andere als unmöglich. Die Nummer 10, mit der man Mane am meisten identifiziert und die er in seiner Karriere am längsten trug, gehört aktuell Leroy Sane.

Die 19 trägt hingegen Alphonso Davies - nicht nur bei den Bayern, sondern auch in der kanadischen Nationalmannschaft. Robert Lewandowski ist aktuell im Besitz der Nummer 9. Wie lange er diese noch tragen wird, ist noch offen. Der Pole will den Verein nämlich verlassen, der FC Bayern pocht jedoch darauf, dass er seinen bis 2023 laufenden Vertrag erfüllt.

Die 7 und 11 sind ebenfalls für Manes Position typische Nummern, die jedoch auch ebenfalls bereits wer trägt. Im Falle der 7 ist es Serge Gnabry, im Falle der 11 ist es Kingsley Coman, der erst im Januar sein Arbeitspapier bis 2027 verlängert hat.

Von den Nummern, die Mane in seiner Karriere bereits getragen hat, bleiben dann noch die 40 (aktuell Malik Tillman), 33 (frei) und die 21 (Lucas Hernandez). Auf jeden Fall frei wären unter anderem folgende Nummern: 15, 16, 17, nach den Abgängen von Marc Roca und Corentin Tolisso auch die 22 und 24 sowie die 27, die vor seinem Abgang im Sommer 2022 jahrelang von David Alaba getragen wurde.

Sadio Mane: Leistungsdaten in der vergangenen Saison