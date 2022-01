BVB, News und Gerüchte - Hinteregger über Haaland: "Man gibt sich die Hand und gut ist"

Martin Hinteregger hat sich über die Clinch mit Erling Haaland geäußert. Michael Zorc freut sich über Mo Dahouds Tor. Alle News und Gerüchte rund um den BVB.

BVB, News: Hinteregger spricht über Clinch mit Haaland

Martin Hinteregger schätzt die Szene, in der er am vergangenen Samstag mit Erling Haaland aneinandergeriet, als nicht so wild ein. "Man sollte nicht alles, was aus den Emotionen heraus auf dem Platz gesagt wird, auf die Goldwaage legen. Hinterher gibt man sich die Hand und gut ist", sagte er der Bild.

Vielmehr bleibe kein böses Blut zwischen den beiden zurück. Hinteregger zeigte Verständnis für Haalands Verhalten: "Haaland ist ein Top-Spieler, der alles für den Erfolg seiner Mannschaft macht."

Beim spektakulären 3:2 des BVB gegen Eintracht Frankfurt hatten sich Hinteregger und Haaland beinahe über die gesamte Spielzeit hinweg mehrere Scharmützel geliefert.

BVB - Zorc über Dahoud-Tor: "Endlich mal kein Haken oder Querpass"

Michael Zorc hat sich nach eigener Aussage darüber gefreut, dass Mo Dahoud seine Schussfähigkeiten unter Beweis gestellt und das Tor zum 3:2 gegen Eintracht Frankfurt erzielt hat.

"Mo hat 20 Meter vor dem Tor endlich mal keinen Haken mehr gemacht oder einen Querpass gespielt, sondern den Torhüter ausgeguckt und super abgeschlossen", sagte Zorc den Ruhr Nachrichten. "Solche Tore macht er im Training andauernd."

Dahoud hatte am vergangenen Samstag im 119. Spiel sein viertes Tor im BVB-Dress erzielt.

BVB-Noten: Reus patzt folgenschwer - ein Lichtblick in der Abwehr © getty 1/14 Borussia Dortmund hat zum Rückrundenauftakt bei Eintracht Frankfurt einen späten Sieg gefeiert. Marco Reus patzte gleich doppelt, einen Lichtblick gab es in der Abwehr. Die Noten und Einzelkritiken zu den BVB-Spielern. © getty 2/14 GREGOR KOBEL: Beim 0:1 etwas unglücklich, beim 0:2 schuldlos. Schüsse von Kostic (19.) und Lindström (47.) parierte er gut. Note: 3,5. © getty 3/14 THOMAS MEUNIER: Hatte große Probleme mit seinem Gegenspieler Kostic. Im Vorfeld des 0:2 leistete er sich einen leichtsinnigen Ballverlust. Kurz vor Schluss mit einer starken Flanke auf Bellingham, der zum Ausgleich traf. Note: 3,5. © getty 4/14 EMRE CAN: Im Spielaufbau deutlich weniger aktiv als Hummels, vor Lindströms Chance in der 47. ließ er sich tunneln. Mitte der ersten Halbzeit landete er nach einem Zweikampf in der Kamera-Konstruktion hinter der Seitenauslinie. Note: 3,5. © getty 5/14 MATS HUMMELS: Auch zu Zeiten des Rückstandes ein Lichtblick. Kümmerte sich um das Aufbauspiel und setze dabei gute Akzente wie mit einem Pass auf Meunier kurz nach Anpfiff. Verzeichnete eine starke Zweikampfquote und klärte wiederholt gut. Note: 2. © getty 6/14 RAPHAEL GUERREIRO: Setzte über links einige Akzente und bereicherte das Dortmunder Spiel über die ganze Spielzeit betrachtet etwas mehr als sein Pendant auf rechts Meunier. Note: 3,5. © getty 7/14 JULIAN BRANDT: Zeigte sich zwar wie über weite Strecken der Hinrunde bemüht, setzte seine Ideen aber zu selten gewinnbringend um. In der ersten Halbzeit vertändelte er zwei Konterchancen leichtsinnig. Als erster Dortmunder ausgewechselt. Note: 4,5. © getty 8/14 MAHMOUD DAHOUD: Stabile Vorstellung im halblinken Mittelfeld mit vielen Ballgewinnen und einer Zweikampfquote von 100 Prozent. Kurz vor Schluss traf er aus der Distanz zum 3:2. Note: 2,5. © getty 9/14 JUDE BELLINGHAM: Ging immer wieder mutig ins Dribbling, blieb dabei aber meist hängen. Vor dem 0:1 war er zu weit weg vom Torschützen Borre. Traf kurz vor Schluss zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Note: 3. © getty 10/14 MARCO REUS: Sollte eigentlich Akzente in der Offensive setzen, fiel aber hauptsächlich mit defensiven Unachtsamkeiten auf. Vor dem 0:1 verteidigte er eine Kostic-Flanke zu zaghaft, vor dem 0:2 vertändelte er den Ball gegen Borre. Note: 4,5. © getty 11/14 ERLING HAALAND: Auf der Suche nach Ballkontakten ließ er sich zunächst regelmäßig weit nach hinten fallen. Erst kurz vor Schluss richtig im Spiel: Das 1:2 bereitete er vor, auch bei den folgenden beiden Toren involviert. Note: 2,5. © getty 12/14 DONYELL MALEN: Lange unauffällig, ehe er in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nach einer Ecke aus vielversprechender Position am Aluminium scheiterte. Auch in der zweiten Halbzeit glücklos. Note: 4,5. © getty 13/14 THORGAN HAZARD: Kam in der 65. für Brandt ins Spiel und mit ihm kam die Wende. Sechs Minuten später verkürzte er auf 1:2, dann drehte der BVB das Spiel. Note: 2. © getty 14/14 AXEL WITSEL: Kam in der Nachspielzeit für Reus. Keine Bewertung.

Nach BVB-Kritik: Zwayer bestätigt Auszeit - und sucht weiter Kontakt zu Bellingham

Nachdem Schiri-Boss Lutz Fröhlich bereits gestern öffentlich gemacht hatte, das Felix Zwayer sich eine Auszeit nimmt, hat dieser den Vorgang nun bestätigt.

"Ich bin dabei, die Situation aufzuarbeiten", sagte der 40-Jährige der Bild mit Blick auf die Geschehnisse beim Spiel des BVB gegen den FC Bayern Anfang Dezember.

Nach diskutablen Pfiffen hatte es Kritik vom BVB gehagelt, am deutlichsten von Jude Bellingham, der gegenüber Viaplay sagte: "Du gibst einem Schiedsrichter, der schon mal Spiele verschoben hat, das größte Spiel in Deutschland. Was erwartest du?"

Mit ebenjenem Bellingham hatte Zwayer bereits Ende des vergangenen Jahres den Austausch gesucht, dies wurde vom BVB allerdings abgelehnt. Zwayer gibt nicht auf: "Ich habe weiter starkes Interesse, mit Jude Bellingham persönlich zu sprechen. Die Frage ist: Wie geht man miteinander um? Welche Folgen können solche Aussagen für einen Menschen haben?", sagte er weiter.

© imago images Schiedsrichter Felix Zwayer hatte mit seinen Entscheidungen im Spiel zwischen dem BVB und dem FC Bayern für Aufregung gesorgt.

