BVB, News und Gerüchte - Hummels: DFB-Comeback? "... dann habe ich da nichts verloren"

Mats Hummels ist nach eigener Aussage wieder topfit. Jude Bellinghams kleiner Bruder hat sein Debüt gegeben. Borussia Dortmund übt Druck auf den FC Bayern aus. Alle News und Gerüchte zum BVB im Überblick.

BVB, News: Hummels über seine Fitness und das DFB-Team

Nach dem 3:2-Sieg gegen Eintracht Frankfurt hat sich ein gelassener Mats Hummels erfreut über seine körperliche Verfassung gezeigt. "Ich bin wieder topfit!", sagte er bei Sky und schob nach: "Ich habe sechs Monate versucht, mich auf dieses Level zu bringen."

Hummels war im Laufe der Hinrunde aufgrund von Probleme mit der Patellasehne mehrfach ausgefallen oder hatte unter Schmerzen gespielt. Er könne wieder "90 Minuten gehen, ohne mich zu quälen."

Der Abwehrchef kann wieder seine volle Leistungsfähigkeit abrufen, wie auch Trainer Marco Rose betonte: "Mats startet auf einem ganz anderen Niveau als in der Hinrunde."

Somit wäre Hummels auch wieder eine Option für die Nationalmannschaft, nachdem er unter Bundestrainer Hansi Flick bislang noch keine Rolle gespielt hatte. Dafür müsse er aber eine gewisse Konstanz an den Tag legen, so Hummels: "Ich will immer meine Leistung bringen und muss meine Leistung bringen. Wenn ich das nicht tue, dann habe ich da nichts verloren."

Flick hatte zuletzt deutlich gesagt, dass es Hummels derzeit an einiges fehle. "Mats hat nicht dieses Niveau, diese Qualität in seinem Spiel", erklärte er und ergänzte: "Ich weiß auch, wenn ich ihn so sehe, auch mit ihm spreche, dass er schon so das eine oder andere Problemchen hat." Diese scheinen nun behoben zu sein.

© getty Mats Hummels ist nach eigener Aussage wieder topfit.

BVB; News: Newcastle United angeblich an Dahoud interessiert

Newcastle United ist offenbar an einer Verpflichtung des deutschen Nationalspielers Mahmoud Dahoud von Borussia Dortmund interessiert. Das geht aus einem Bild-Bericht hervor, den Sport1 bestätigt.

Demnach befindet sich der Name des 26-Jährigen bereits seit geraumer Zeit auf der Wunschliste der Magpies, die "total angetan" von ihm seien. Ein konkretes Transferangebot soll dem BVB bislang allerdings noch nicht vorliegen.

Darüber hinaus sei ein Wechsel im aktuellen Transferfenster nahezu ausgeschlossen. Dahoud, dessen Vertrag noch bis 2023 läuft, ist unter BVB-Coach Marco Rose in dieser Saison ein wichtiger Bestandteil des Kaders.

Am Freitag hatten die Magpies bereits Kieran Trippier von Atletico Madrid verpflichtet. Der 31-Jährige ist Newcastles erster Transfer seit der Übernahme durch einen saudi-arabischen Staatsfonds im vergangenen Herbst.

Erster Newcastle-Deal fix! Dortmund-Star auf der Wunschliste © getty 1/30 Der erste Deal seit der Übernahme durch einen saudi-arabischen Staatsfonds ist perfekt: Newcastle United hat Kieran Trippier von Atletico Madrid verpflichtet. Die Ablöse soll bei 15 Millionen Euro liegen. © getty 2/30 Trippier wird die Rückkehr in seine Heimat nach Informationen von SPOX und GOAL mit einem Jahresgehalt von neun Millionen Euro versüßt. Und das dürfte nicht der letzte Transfer gewesen sein. Wir geben einen Überblick über die Gerüchte. © imago images 3/30 Mahmoud Dahoud, 26 Jahre, Marktwert: 18 Millionen Euro (transfermarkt.de), Borussia Dortmund © getty 4/30 Bild und Sport1 berichten, dass die Magpies Interesse am Mittelfeldspieler haben, der in Dortmund noch Vertrag bis 2023 besitzt. Ein konkretes Angebot soll Newcastle aber noch nicht abgegeben haben - und Rose wird kaum auf Dahoud verzichten wollen. © getty 5/30 Anthony Martial, 26 Jahre, Marktwert: 32 Millionen Euro (transfermarkt.de), Manchester United © getty 6/30 Der Angreifer kommt bei ManUnited kaum noch zum Zug. In sieben Premier-League-Einsätzen gelang ihm nur ein Treffer. Laut Daily Mail beobachten die Magpies seine Situation genau. Allerdings buhlt auch Sevilla intensiv um Martial. © getty 7/30 Divock Origi, 26 Jahre, Marktwert: 12 Millionen Euro, FC Liverpool © getty 8/30 Jürgen Klopps Edel-Backup steht angeblich auch bei Newcastle auf dem Zettel. Das berichtet jedenfalls der Telegraph. Verletzungsbedingt hat der Belgier allerdings seit Anfang Dezember kein Spiel mehr bestritten. © getty 9/30 Aaron Ramsey, 31 Jahre, Marktwert 14 Millionen Euro, Juventus Turin © getty 10/30 Ramsey, der bereits von 2008 bis 2019 für Arsenal in der Premier League spielte, ist bei Juve keine wirkliche Option mehr und darf gehen. Die Magpies sind laut Times bezüglich einer Leihe zuversichtlich. © getty 11/30 Pierre-Emerick Aubameyang, 32 Jahre, Marktwert 15 Millionen Euro, FC Arsenal © getty 12/30 Der Daily Star will erfahren haben, dass die Magpies angeblich auch scharf auf den bei Arsenal ausgemusterten Ex-Dortmunder sind. Dabei soll es um eine Leihe plus anschließendem Kauf für 24 Mio. Ablöse gehen. © getty 13/30 Timo Werner, 25 Jahre, Marktwert: 50 Millionen Euro, FC Chelsea © getty 14/30 Beim Nationalspieler läuft es in dieser Saison nicht so richtig rund bei den Blues, zuletzt wurde er von Corona gestoppt. Die Bild brachte bereits einen Wechsel nach Newcastle ins Spiel. © getty 15/30 Ousmane Dembele, 24 Jahre, Marktwert: 30 Millionen Euro, FC Barcelona © getty 16/30 Aufgrund seines auslaufenden Vertrags kochen die Gerüchte um den verletzungsanfälligen Ex-Dortmunder derzeit hoch. Nicht nur Newcastle, auch Bayern wurde schon als potenzielles Ziel genannt. Laut Mirror plant Barca-Coach Xavi aber weiter mit Dembele. © getty 17/30 Luis Diaz, 24 Jahre, Marktwert: 25 Millionen Euro, FC Porto © getty 18/30 Portos Luis Diaz soll zwischenzeitlich ganz oben auf der Liste gestanden haben. Der Sender Sport TV berichtete von einer Ablöse von 80 Millionen Euro. Laut A Bola sollen aber auch Liverpool und ManUnited um den 24-Jährigen buhlen. © getty 19/30 Samuel Umtiti, 28 Jahre, Marktwert: 2 Millionen Euro, FC Barcelona © getty 20/30 Bei Barca ist der Innenverteidiger außen vor, ein Abgang daher nicht unrealistisch. Laut Sun sollen die Magpies Interesse an einer Verpflichtung zeigen. Kostenpunkt: 20 Millionen Euro Ablöse. © getty 21/30 Nico Schlotterbeck, 22 Jahre, Marktwert: 20 Millionen Euro, SC Freiburg © getty 22/30 Der Freiburger Shootingstar gilt als heiß begehrtes Transferziel. Englischen Medienberichten zufolge soll auch Newcastle ein Auge auf Schlotterbeck geworfen haben. Laut Sport Bild ist ein Winterabgang aber ausgeschlossen. © getty 23/30 Matthias Ginter, 27 Jahre, Marktwert: 24 Millionen Euro, Borussia Mönchengladbach © getty 24/30 Der Innenverteidiger wird Gladbach im Sommer verlassen, sein Ziel ist noch nicht bekannt. Zuletzt wurde er mit Inter Mailand in Verbindung gebracht. Laut Daily Mail soll er auch bei den Magpies auf der Liste stehen. © getty 25/30 Niklas Süle, 26 Jahre, Marktwert: 35 Millionen Euro, FC Bayern © getty 26/30 Der Vertrag des Bayern-Verteidigers läuft im Sommer aus. Nach Informationen von SPOX und GOAL will Süle den Januar nutzen, um den Markt zu sondieren. England würde ihn reizen, aber Newcastle ist, anders als zuletzt häufiger kolportiert, keine Option. © getty 27/30 Marcelo Brozovic, 29 Jahre, Marktwert: 40 Millionen Euro, Inter Mailand © getty 28/30 Der kroatische Mittelfeldspieler soll nach Informationen der Sun im Sommer ablösefrei von Inter zu den Magpies stoßen. Das letzte Wort scheint allerdings noch nicht gesprochen. © getty 29/30 Florian Wirtz, 18 Jahre, Marktwert: 70 Millionen Euro, Bayer Leverkusen © getty 30/30 Das Leverkusener Mittelfeldjuwel könnte laut Sport Bild im Sommer verstärkt in den Fokus von Newcastle rücken. Die Magpies sollen den Nationalspieler bereits seit längerer Zeit scouten. Wirtz wäre wohl nicht unter 100 Millionen Euro zu haben.

BVB, News: Fans sollen Heimtrikot 22/23 gestalten

Borussia Dortmund lässt seine Fans das Heimtrikot für die kommende Spielzeit designen. Unter dem Motto "Design dat Ding!" ruft der BVB seit dem 7. Januar auf seiner Homepage auf, Vorschläge für Heim-Jersey 22/23 einzureichen.

"Wir wollen Eure Ideen und Vorschläge sammeln: ob gehäkelt, gemalt, 3D-animiert oder mit Kartoffeldruck - egal! Ab jetzt heißt es: Design datt Ding!", heißt es in der Mitteilung.

Bis zum 6. Februar 2022 können alle Interessierten mitmachen und ihren Vorschlag einreichen. Eine Jury - darunter auch BVB-Kapitän Marco Reus und BVB-Urgestein Dede - wählen neun Favoriten aus. Diese werden dann zwischen dem 25. Februar und dem 18. März 2022 auf der Homepage zur finalen Wahl gestellt.

BVB, News: Bellingham-Bruder feiert Profi-Debüt

Jobe Bellingham, der jüngere Bruder von BVB-Youngster Jude Bellingham, hat für Birmingham City sein Profi-Debüt gefeiert. Der 16-Jährige wurde im Drittrundenspiel des FA Cups gegen Plymouth Argyle in der zweiten Hälfte eingewechselt.

Bereits mit 15 Jahren stand Jobe Bellingham im vergangenen Sommer erstmals im Kader des Zweitligisten, nun lief er erstmals in einem Profi-Spiel auf. Auch Jude feierte seine ersten Schritte im Fußball für Birmingham. Zwischen 2010 und 2020 trug er das Trikot des heutigen Championship-Klubs, ehe er sich dem BVB anschloss. Auch an Jobe soll Dortmund Interesse zeigen.

Jude Bellingham zeigte sich im Angesicht des Debüts seines jüngeren Bruders jedenfalls gerührt: "So verdammt stolz", twitterte er zu einer Sequenz der Einwechslung Jobes.

BVB-Noten: Reus patzt folgenschwer - ein Lichtblick in der Abwehr © getty 1/14 Borussia Dortmund hat zum Rückrundenauftakt bei Eintracht Frankfurt einen späten Sieg gefeiert. Marco Reus patzte gleich doppelt, einen Lichtblick gab es in der Abwehr. Die Noten und Einzelkritiken zu den BVB-Spielern. © getty 2/14 GREGOR KOBEL: Beim 0:1 etwas unglücklich, beim 0:2 schuldlos. Schüsse von Kostic (19.) und Lindström (47.) parierte er gut. Note: 3,5. © getty 3/14 THOMAS MEUNIER: Hatte große Probleme mit seinem Gegenspieler Kostic. Im Vorfeld des 0:2 leistete er sich einen leichtsinnigen Ballverlust. Kurz vor Schluss mit einer starken Flanke auf Bellingham, der zum Ausgleich traf. Note: 3,5. © getty 4/14 EMRE CAN: Im Spielaufbau deutlich weniger aktiv als Hummels, vor Lindströms Chance in der 47. ließ er sich tunneln. Mitte der ersten Halbzeit landete er nach einem Zweikampf in der Kamera-Konstruktion hinter der Seitenauslinie. Note: 3,5. © getty 5/14 MATS HUMMELS: Auch zu Zeiten des Rückstandes ein Lichtblick. Kümmerte sich um das Aufbauspiel und setze dabei gute Akzente wie mit einem Pass auf Meunier kurz nach Anpfiff. Verzeichnete eine starke Zweikampfquote und klärte wiederholt gut. Note: 2. © getty 6/14 RAPHAEL GUERREIRO: Setzte über links einige Akzente und bereicherte das Dortmunder Spiel über die ganze Spielzeit betrachtet etwas mehr als sein Pendant auf rechts Meunier. Note: 3,5. © getty 7/14 JULIAN BRANDT: Zeigte sich zwar wie über weite Strecken der Hinrunde bemüht, setzte seine Ideen aber zu selten gewinnbringend um. In der ersten Halbzeit vertändelte er zwei Konterchancen leichtsinnig. Als erster Dortmunder ausgewechselt. Note: 4,5. © getty 8/14 MAHMOUD DAHOUD: Stabile Vorstellung im halblinken Mittelfeld mit vielen Ballgewinnen und einer Zweikampfquote von 100 Prozent. Kurz vor Schluss traf er aus der Distanz zum 3:2. Note: 2,5. © getty 9/14 JUDE BELLINGHAM: Ging immer wieder mutig ins Dribbling, blieb dabei aber meist hängen. Vor dem 0:1 war er zu weit weg vom Torschützen Borre. Traf kurz vor Schluss zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Note: 3. © getty 10/14 MARCO REUS: Sollte eigentlich Akzente in der Offensive setzen, fiel aber hauptsächlich mit defensiven Unachtsamkeiten auf. Vor dem 0:1 verteidigte er eine Kostic-Flanke zu zaghaft, vor dem 0:2 vertändelte er den Ball gegen Borre. Note: 4,5. © getty 11/14 ERLING HAALAND: Auf der Suche nach Ballkontakten ließ er sich zunächst regelmäßig weit nach hinten fallen. Erst kurz vor Schluss richtig im Spiel: Das 1:2 bereitete er vor, auch bei den folgenden beiden Toren involviert. Note: 2,5. © getty 12/14 DONYELL MALEN: Lange unauffällig, ehe er in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nach einer Ecke aus vielversprechender Position am Aluminium scheiterte. Auch in der zweiten Halbzeit glücklos. Note: 4,5. © getty 13/14 THORGAN HAZARD: Kam in der 65. für Brandt ins Spiel und mit ihm kam die Wende. Sechs Minuten später verkürzte er auf 1:2, dann drehte der BVB das Spiel. Note: 2. © getty 14/14 AXEL WITSEL: Kam in der Nachspielzeit für Reus. Keine Bewertung.

BVB, News: Dortmund nutzt Bayern-Patzer

Borussia Dortmund hat dank einer starken Schlussphase den Patzer des FC Bayern München genutzt und den Rückstand auf den Tabellenführer auf sechs Punkte verkürzt. Am Samstagabendspiel des 18. Spieltags drehte der BVB bei Eintracht Frankfurt ein 0:2 zur Pause und gewann am Ende 3:2.

Beide Tore für die Eintracht erzielte in der ersten Halbzeit Rafael Borre (15., 24). Dem eingewechselten Thorgan Hazard gelang der Anschlusstreffer (70.), Jude Bellingham (86.) und Mo Dahpud (89.) drehten in der Schlussphase das Spiel.

BVB: Die kommenden Spiele der Borussia