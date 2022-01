BVB: Obszöne Geste und üble Beschimpfung! Haaland mit Aussetzern bei Sieg gegen Frankfurt

Erling Haaland sind beim 3:2-Sieg von Borussia Dortmund in Frankfurt gleich mehrfach die Sicherungen durchgebrannt. Der Stürmer legte sich während des Spiels gleich mit zwei Gegenspielern an.

Nach dem Treffer von Jude Bellingham zum zwischenzeitlichen 2:2 in der 87. Minute wollte Haaland den Ball auf dem Rückweg zum Mittelkreis mitnehmen, ehe der Norweger von Eintracht-Verteidiger Martin Hinteregger schroff ins Tornetz geschubst wurde.

Daraufhin schrie Haaland, unschwer zu erkennen und überhören, in die Richtung des Österreichers: "F*** you! F***ing idiot!" Die beiden Streithähne, die für die Szene jeweils die Gelbe Karte sahen, waren schon über die gesamte Partie mehrfach aneinandergerasselt. Hinteregger hatte dem Stürmer mit seinem körperlichen Spiel alles abverlangt und ihm allen Anschein nach auch zwischenzeitlich den Spaß am Spiel genommen.

Nach dem 3:2-Siegtreffer von Mahmoud Dahoud rückte Haaland erneut in den Fokus, diesmal war sein Opfer Rafael Borre. Beim obligatorischen Zeitschinden in der Nachspielzeit an der Eckfahne war er vom hektisch tretenden Doppeltorschützen der Hessen zu Fall gebracht worden.

Kurz darauf sprang der 21-Jährige wie von der Tarantel gestochen auf und machte Borre mit einer obszönen Geste klar, was er von dessen Aktion halte. Haaland schlug sich mit den Fäusten auf die Brust, griff sich in den Schritt und ging beinahe auf den Kolumbianer los. Zudem rief er "Qué pasa?" (spanisch für "Was ist los").

BVB-Noten: Reus patzt folgenschwer - ein Lichtblick in der Abwehr © getty 1/14 Borussia Dortmund hat zum Rückrundenauftakt bei Eintracht Frankfurt einen späten Sieg gefeiert. Marco Reus patzte gleich doppelt, einen Lichtblick gab es in der Abwehr. Die Noten und Einzelkritiken zu den BVB-Spielern. © getty 2/14 GREGOR KOBEL: Beim 0:1 etwas unglücklich, beim 0:2 schuldlos. Schüsse von Kostic (19.) und Lindström (47.) parierte er gut. Note: 3,5. © getty 3/14 THOMAS MEUNIER: Hatte große Probleme mit seinem Gegenspieler Kostic. Im Vorfeld des 0:2 leistete er sich einen leichtsinnigen Ballverlust. Kurz vor Schluss mit einer starken Flanke auf Bellingham, der zum Ausgleich traf. Note: 3,5. © getty 4/14 EMRE CAN: Im Spielaufbau deutlich weniger aktiv als Hummels, vor Lindströms Chance in der 47. ließ er sich tunneln. Mitte der ersten Halbzeit landete er nach einem Zweikampf in der Kamera-Konstruktion hinter der Seitenauslinie. Note: 3,5. © getty 5/14 MATS HUMMELS: Auch zu Zeiten des Rückstandes ein Lichtblick. Kümmerte sich um das Aufbauspiel und setze dabei gute Akzente wie mit einem Pass auf Meunier kurz nach Anpfiff. Verzeichnete eine starke Zweikampfquote und klärte wiederholt gut. Note: 2. © getty 6/14 RAPHAEL GUERREIRO: Setzte über links einige Akzente und bereicherte das Dortmunder Spiel über die ganze Spielzeit betrachtet etwas mehr als sein Pendant auf rechts Meunier. Note: 3,5. © getty 7/14 JULIAN BRANDT: Zeigte sich zwar wie über weite Strecken der Hinrunde bemüht, setzte seine Ideen aber zu selten gewinnbringend um. In der ersten Halbzeit vertändelte er zwei Konterchancen leichtsinnig. Als erster Dortmunder ausgewechselt. Note: 4,5. © getty 8/14 MAHMOUD DAHOUD: Stabile Vorstellung im halblinken Mittelfeld mit vielen Ballgewinnen und einer Zweikampfquote von 100 Prozent. Kurz vor Schluss traf er aus der Distanz zum 3:2. Note: 2,5. © getty 9/14 JUDE BELLINGHAM: Ging immer wieder mutig ins Dribbling, blieb dabei aber meist hängen. Vor dem 0:1 war er zu weit weg vom Torschützen Borre. Traf kurz vor Schluss zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Note: 3. © getty 10/14 MARCO REUS: Sollte eigentlich Akzente in der Offensive setzen, fiel aber hauptsächlich mit defensiven Unachtsamkeiten auf. Vor dem 0:1 verteidigte er eine Kostic-Flanke zu zaghaft, vor dem 0:2 vertändelte er den Ball gegen Borre. Note: 4,5. © getty 11/14 ERLING HAALAND: Auf der Suche nach Ballkontakten ließ er sich zunächst regelmäßig weit nach hinten fallen. Erst kurz vor Schluss richtig im Spiel: Das 1:2 bereitete er vor, auch bei den folgenden beiden Toren involviert. Note: 2,5. © getty 12/14 DONYELL MALEN: Lange unauffällig, ehe er in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nach einer Ecke aus vielversprechender Position am Aluminium scheiterte. Auch in der zweiten Halbzeit glücklos. Note: 4,5. © getty 13/14 THORGAN HAZARD: Kam in der 65. für Brandt ins Spiel und mit ihm kam die Wende. Sechs Minuten später verkürzte er auf 1:2, dann drehte der BVB das Spiel. Note: 2. © getty 14/14 AXEL WITSEL: Kam in der Nachspielzeit für Reus. Keine Bewertung.

BVB: Kobel und Rose verteidigen Haaland

Schiedsrichter Robert Schröder stellte Haaland allerdings nicht vom Platz. Nur Borre sah die Gelbe Karte. "Fußball besteht aus Emotionen, es war insgesamt ein emotionales Spiel, das hat sich so entwickelt", sagte Trainer Marco Rose nach dem Spiel über die beiden Aussetzer von Haaland.

Artikel und Videos zum Thema Die Bundesliga freitags und sonntags exklusiv live auf DAZN - jetzt anmelden!

Auch Keeper Gregor Kobel verteidige Haaland. Er sagte gegenüber Sport1: "Das tut uns gut! Das ist geil und macht Spaß. Wir haben eine Mentalitätsleistung gezeigt."