BVB, News und Gerüchte: Haaland-Wechsel? Barcelona-Trainer Xavi äußert sich

Trainer Xavi vom FC Barcelona hat sich zu den Gerüchten um BVB-Stürmer Erling Haaland geäußert. Dortmund-Coach Marco Rose plagen vor dem Hinrunden-Abschluss bei Hertha BSC in der Defensive Personalsorgen.

BVB, Gerüchte: Haaland-Transfer? Xavi äußert sich

Barca-Coach Xavi hat zu den Gerüchten um BVB-Torjäger Erling Haaland Stellung bezogen. "Ich weiß absolut nichts über Haaland, wir haben überhaupt nicht darüber gesprochen", sagte der Trainer des FC Barcelona auf einer Pressekonferenz am Freitag.

Vergangene Woche soll es am Rande der Verleihung des Golden-Boy-Awards in Turin zu einem Treffen zwischen Haalands Berater Mino Raiola und Barca-Präsident Joan Laporta gekommen sein. Dabei soll es vorrangig um potenzielle Transferziele der Katalanen gegangen sein. Einem Sport-Bericht zufolge handelt sich dabei um Haaland (BVB), Paul Pogba (ManUnited), Xavi Simons (PSG) und Noussair Mazraoui (Ajax).

"Jeder wäre daran interessiert, dass Spieler wie Haaland in Spanien spielen - besonders Javier Tebas (LaLiga-Präsident, Anm.d.Red.). Ein solcher Transfer wäre auch für La Liga positiv", meinte Xavi noch. Zugleich räumte der Coach ein: "Im Moment haben wir eine schwierige wirtschaftliche Situation. Das ist unsere Realität, aber wir werden sehen, was passiert."

Gerade bei Haaland scheint eine Finanzierung eines möglichen Deals für den hochverschuldeten Klub auf dem Papier jedoch unmöglich. Nach Informationen von SPOX und GOAL tendiert Haaland im Falle eines BVB-Abschieds zu einem Wechsel zu Real Madrid, laut Sport Bild soll ein möglicher Transfer Haalands aber auch beim FC Bayern noch nicht vom Tisch sein.

Bundesliga-Tore pro Kalenderjahr: Haaland knackt nächsten BVB-Rekord © getty 1/23 Mit 13 Toren in nur zehn Einsätzen spielt Erling Haaland eine hervorragende Hinrunde. Trotz zweier Verletzungspausen hat der Norweger die BVB-Bestmarke für die meisten Ligatore in einem Kalenderjahr geknackt. SPOX zeigt die Bestenliste der Borussia. © getty 2/23 PLATZ 20: Stephane Chapuisat - 17 Tore im Jahr 1994 © imago images 3/23 PLATZ 20: Reinhold Wosab - 17 Tore im Jahr 1967 © imago images 4/23 PLATZ 20: Friedhelm Konietzka - 17 Tore im Jahr 1964 © getty 5/23 PLATZ 17: Marco Reus - 18 Tore im Jahr 2018 © imago images 6/23 PLATZ 17: Lucas Barrios - 18 Tore im Jahr 2010 © imago images 7/23 PLATZ 17: Stephane Chapuisat - 18 Tore im Jahr 1992 © imago images 8/23 PLATZ 16: Manfred Burgsmüller - 19 Tore im Jahr 1978 © getty 9/23 PLATZ 14: Robert Lewandowski - 20 Tore im Jahr 2012 © imago images 10/23 PLATZ 14: Manfred Burgsmüller - 20 Tore im Jahr 1979 © imago images 11/23 PLATZ 12: Manfred Burgsmüller - 21 Tore im Jahr 1981 © imago images 12/23 PLATZ 12: Manfred Burgsmüller - 21 Tore im Jahr 1980 © imago images 13/23 PLATZ 11: Manfred Burgsmüller - 22 Tore im Jahr 1977 © getty 14/23 PLATZ 6: Erling Haaland - 23 Tore im Jahr 2020 © imago images 15/23 PLATZ 6: Pierre-Emerick Aubameyang - 23 Tore im Jahr 2016 © imago images 16/23 PLATZ 6: Manfred Burgsmüller - 23 Tore im Jahr 1982 © imago images 17/23 PLATZ 6: Lothar Emmerich - 23 Tore im Jahr 1967 © imago images 18/23 PLATZ 6: Lothar Emmerich - 23 Tore im Jahr 1965 © getty 19/23 PLATZ 5: Robert Lewandowski - 25 Tore im Jahr 2013 © getty 20/23 PLATZ 4: Pierre-Emerick Aubameyang - 28 Tore im Jahr 2017 © getty 21/23 PLATZ 2: Pierre-Emerick Aubameyang - 29 Tore im Jahr 2015 © imago images 22/23 PLATZ 2: Lothar Emmerich - 29 Tore im Jahr 1966 © getty 23/23 PLATZ 1: Erling Haaland - 30 Tore im Jahr 2021

BVB, News: Dortmund ohne Hummels und Kobel

Borussia Dortmund muss beim Jahresabschluss ohne Mats Hummels und Gregor Kobel antreten. Der Abwehrchef und der Torhüter sind erkältet, laut Ruhr Nachrichten stiegen beide am Freitag nicht an Bord des Fliegers nach Berlin zum Auswärtsspiel bei Hertha BSC am Samstag (18.30 Uhr im LIVETICKER). Auch hinter dem Einsatz von Raphael Guerreiro und Marius Wolf steht ein Fragezeichen. Im Tor wird Marwin Hitz stehen.

Ungeachtet der Personalsorgen fordert Rose einen Sieg des Tabellenzweiten. "Wir haben eine anständige Hinrunde gespielt. Wir können mit einem Erfolgserlebnis eine sehr anständige draus machen", sagte der BVB-Coach. Dafür sei aber eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber dem Spiel gegen die SpVgg Greuther Fürth (3:0) notwendig: "Wir müssen es anders machen. Sonst wird es schwierig. Wir müssen es klarer machen, besser machen, sauberer machen."

Angesichts der Auswirkungen der Corona-Pandemie rechnet Rose nicht mit Verstärkungen für die Rückrunde. "Wir können nur noch vor 15.000 Zuschauern spielen. Das reißt wieder ein Loch in die Kassen. Entsprechend eng sind unsere Planungen. Da wird nicht viel möglich sein. Wir müssen auf das Wohl des Vereins schauen und ein paar Löcher stopfen", sagte Rose.

