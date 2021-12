BVB - Marco Rose spricht auf PK über Hamann-Disput und Haaland-Gerüchte

BVB-Trainer Marco Rose hat auf der Pressekonferenz vor dem Jahresabschluss bei Hertha BSC über seinen Disput mit Sky-Experte Dietmar Hamann gesprochen und sich auch zu den permanenten Gerüchte um Erling Haaland geäußert.

"Ich bin kein nachtragender Mensch. Ich habe lediglich meine Meinung gesagt und meine Wahrnehmung geschildert", sagte Rose über seinen Disput mit Hamann nach dem Spiel gegen Fürth am Mittwoch. "Ich glaube, dass ich da auch nicht so falsch liege. Didi Hamann ist und bleibt ja Experte. Ich schätze ihn als großen Fußballer, er hat sicherlich auch Ahnung vom Fußball und trotzdem darf ich als Trainer auch mal meine Meinung zu bestimmten Dingen sagen. Damit ist das Thema für mich durch."

Dennoch kündigte der BVB-Coach an, Hamanns Ausführung auch künftig zu verfolgen: "Ich werde weiter hinhören. Vielleicht schaut er auch mal hin, wenn wir ganz anständig unterwegs sind. Jetzt ist erstmal Weihnachten, vielleicht können wir uns mal im neuen Jahr treffen, da bin ich immer offen dafür."

Rose sprach zudem über den Einfluss auf die Mannschaft aufgrund der zahlreichen Gerüchte um einen Abgang von Erling Haaland: "Bei all dem, was auf Erling einprasselt, was spekuliert wird - wie er damit als junger Spieler umgeht, ist außergewöhnlich. Wir wissen, was Fakt ist. Wir treffen uns jeden Tag, reden miteinander, sind im Austausch. Wenn jemand meint, von außen Dinge forcieren zu müssen, lässt uns das kalt. Wir sind darauf vorbereitet, deswegen beeinflusst uns das auch nicht. Wir nehmen es wie es ist."

Vor der abschließenden Partie des Jahres in der Hauptstadt bangt die Borussia dazu um den Einsatz von Mats Hummels und Gregor Kobel. Der Abwehrchef und der Torhüter sind erkältet. "Wir müssen schauen, wie es sich entwickelt", sagte Rose. Auch hinter dem Einsatz von Raphael Guerreiro und Marius Wolf steht ein Fragezeichen.

BVB-Transfers im Winter? Rose glaubt nicht daran

Ungeachtet der Personalsorgen fordert Rose einen Sieg des Tabellenzweiten. "Wir haben eine anständige Hinrunde gespielt. Wir können mit einem Erfolgserlebnis eine sehr anständige draus machen", sagte der BVB-Coach. Dafür sei aber eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber dem Spiel gegen Fürth notwendig: "Wir müssen es anders machen. Sonst wird es schwierig. Wir müssen es klarer machen, besser machen, sauberer machen."

Angesichts der Auswirkungen der Corona-Pandemie rechnet Rose nicht mit Verstärkungen für die Rückrunde. "Wir können nur noch vor 15.000 Zuschauern spielen. Das reißt wieder ein Loch in die Kassen. Entsprechend eng sind unsere Planungen. Da wird nicht viel möglich sein. Wir müssen auf das Wohl des Vereins schauen und ein paar Löcher stopfen", sagte Rose.