FC Barcelona - Treffen mit Berater Mino Raiola: Vier Stars ein Thema?

Als Reaktion auf die sportliche Krise will der FC Barcelona trotz der finanziell angespannten Situation offenbar einen Angriff auf dem Transfermarkt starten.

Wie die spanische Sport berichtet, soll sich Top-Berater Mino Raiola am vergangenen Montag am Rande der Verleihung des Golden Boy in Turin mit Barca-Präsident Joan Laporta getroffen haben.

Dabei soll es vorrangig um potenzielle Transferziele der Katalanen gegangen sein. Dem Bericht nach handelt sich dabei um Erling Haaland (BVB), Paul Pogba (ManUnited), Xavi Simons (PSG) und Noussair Mazraoui (Ajax).

Haaland soll dabei das Top-Ziel der der Blaugrana sein, eine Finanzierung des BVB-Stürmers scheint für den hochverschuldeten Klubs auf dem Papier jedoch unmöglich. Nach Informationen von SPOX und GOAL tendiert Haaland zu einem Wechsel zu Real Madrid, laut Sport Bild soll ein möglicher Transfer Haalands aber auch beim FC Bayern noch nicht vom Tisch sein.

Pogba, Simons und Mazraoui hingegen wären im Sommer alle ablösefrei zu haben und könnten dementsprechend zum Nulltarif wechseln. Lediglich die Frage des Gehalts würde sich stellen.

Der FC Barcelona durchlebt bislang eine schwierige Saison. In der heimischen La Liga liegt Barca mit 18 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Real Madrid lediglich auf Tabellenplatz acht. In der Champions League qualifizierte man sich zum ersten Mal seit über 20 Jahren nicht für die K.o.-Phase.