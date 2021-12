BVB, News und Gerüchte: Erling Haaland offenbar weiterhin ein Thema beim FC Bayern

Erling Haaland ist beim FC Bayern wohl weiter ein Thema. Die BVB-Verantwortlichen geben offenbar grünes Licht für einen Transfer von Axel Witsel. Hans-Joachim Watzke wird DFL-Aufsichtsratsvorsitzender. Coach Marco Rose will den kommenden Gegner Greuther Fürth trotz der bislang schwachen Saisonbilanz der Franken nicht unterschätzen. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

BVB, Gerücht: Haaland-Wechsel wohl nicht vom Tisch

BVB-Stürmer Erling Haaland ist zweifelsohne eine der am heißesten diskutierten Personalien der aktuellen Fußball-Welt. Zu beinahe jedem Topklub Europas wurde der Norweger schon geschrieben.

Wie die Sport Bild berichtet, soll darunter auch weiterhin der FC Bayern sein. Demnach sei für die Münchner ein Transfer des 21-Jährigen noch nicht von Tisch. Zwar plane man nach wie vor mit Robert Lewandowski (Vertrag bis 2023) als Stürmer Nummer eins, dort müsste man aber zunächst die im Frühjahr geplanten Gespräche über eine Vertragsverlängerung abwarten. Sollten diese scheitern, wäre Haaland ein Thema.

Zuletzt hatte sich auch Ex-Bundesliga-Profi Jan-Aage Fjörtoft zum potenziellen Bayern-Interesse an Haaland geäußert. Der deutsche Rekordmeister hätte "Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic feuern müssen, wenn sie kein Interesse an Erling Haaland zeigen. Natürlich müssen sie sich um ihn bemühen", sagte Fjörtoft in der ran Bundesliga Webshow.

Nach Informationen von SPOX und GOAL tendiert Haaland zu einem Wechsel zu Real Madrid, in Bezug auf die Königlichen fällt allerdings auch immer wieder der Name Kylian Mbappe, der im kommenden Sommer ablösefrei zu haben wäre.

Doch auch ein Verbleib des Norwegers beim BVB ist nicht ausgeschlossen. So sollen die Dortmunder breit sein, das Jahresgehalt des 21-Jährigen von aktuell 8 Millionen Euro auf 16-18 Millionen Euro zu erhöhen.

Zudem soll im Rahmen des neuen Deals das Ziehen der Ausstiegsklausel erst im Sommer 2023 möglich sein. Haalands aktuell bis 2024 laufender Vertrag beinhaltet laut übereinstimmenden Medienberichten eine Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro.

BVB, News: Grünes Licht für Witsel-Transfer im Winter?

Zuletzt mehrten sich die Gerüchte um einen baldigen BVB-Abgang von Mittelfeldspieler Axel Witsel. Fakt ist: Wollen die Dortmunder noch eine Ablösesumme für den 32-Jährigen kassieren, ist ein Transfer im Winter unausweichlich. Der Vertrag des Belgiers beim BVB läuft nämlich nur noch bis Juni 2022.

Wie die Sport Bild nun erfahren haben möchte, wären die Verantwortlichen der Schwarz-Gelben bei einem Transfer gesprächsbereit und würden Witsel keine Steine in den Weg legen.

Dennoch ist ein Abgang des Mittelfeldspielers offenbar keinesfalls eingeplant. Auch ein Verbleib bis zum Sommer sei möglich. Zwar stand Witsel in den vergangenen beiden Bundesliga-Partien gegen die Bayern und den VfL Bochum nicht auf dem Platz, dennoch kommt der Belgier in der laufenden Spielzeit auf insgesamt 22 Einsätze.

Neben Witsel stehen nach Sport-Bild-Infos auch Keeper Roman Bürki und Offensiv-Mann Reinier ganz oben auf der Verkauf-Liste. Während Bürki keine Zukunft mehr im BVB-Dress haben und den Klub schnellstmöglich verlassen soll, endet die Leihe von Reinier ohnehin im kommenden Sommer. Auch hier legt der BVB dem Brasilianer allerdings einen Wechsel schon im Winter Nahe.

BVB, News: Watzke wird DFL-Aufsichtsratsvorsitzender

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke wird neuer Aufsichtsratsvorsitzender der DFL. Das beschlossen die 36 Erst- und Zweitligisten auf ihrer Mitgliederversammlung am Dienstag. Der 62-Jährige tritt ab dem 11. Februar die Nachfolge von Peter Peters an, der wegen seiner Kandidatur als DFB-Präsident zurückgetreten war.

"Ich habe mich 17 Jahre erfolgreich gegen ein solches Amt gewehrt. Jetzt haben sie mich an einem schwachen Punkt erwischt. Ich spüre eine sehr große Verantwortung und hoffe der gerecht zu werden", sagte Watzke: "Einem Neuanfang wohnt ein Zauber inne, dass man wieder etwas aufeinander zugeht. Wir müssen den deutschen Fußball wieder mehr zum Strahlen bringen. Das können wir nur gemeinsam angehen."

Die Klubs wählten Watzke zudem als 1. Stellvertreter der künftigen DFL-Geschäftsführerin Donata Hopfen im Präsidium. Die ehemalige Medienmanagerin folgt im Januar auf Christian Seifert. "Meine erste Aufgabe ist es, Donata Hopfen den Rücken zu stärken und sie zu unterstützen. Ich werde mich ins operative Geschäft nicht einmischen", sagte Watzke.

BVB, News: Rose will Greuther Fürth nicht unterschätzen

Dortmunds Trainer Marco Rose will Tabellenschlusslicht SpVgg Greuther Fürth vor dem direkten Aufeinandertreffen am Mittwoch (20.30 Uhr im Liveticker) nicht unterschätzen. "Man erwartet Siege von Borussia Dortmund. Es wäre blöd, wenn wir einen Spieler in der Mannschaft hätten, der den Gegner unterschätzt. Das wäre dämlich!", so Rose auf der abschließenden Pressekonferenz.

Stattdessen lobte Rose ausdrücklich die Arbeit seines Kollegen Stefan Leitl bei den Franken. "Ich finde Fürth macht das mit Stefan Leitl sehr ordentlich. Es ist nicht einfach, Lücken zu finden."

Trotz der aktuellen Tabellen- und Punktekonstellation sei Fürth "eine gefährliche Mannschaft, die Jungs wehren sich, sind da. Sie haben durch den ersten Heimsieg einen Kick bekommen. Sie haben einen sehr guten Trainer, eine gute Idee, lassen sich nicht unterkriegen", sagte der BVB-Coach.

Die voraussichtlichen Aufstellungen beider Teams:

Borussia Dortmund : Kobel - Meunier, Hummels, Zagadou, N. Schulz - Dahoud - Brandt, Bellingham - T. Hazard, Haaland, Reus

: Kobel - Meunier, Hummels, Zagadou, N. Schulz - Dahoud - Brandt, Bellingham - T. Hazard, Haaland, Reus SpVgg Greuther Fürth: Burchert - Meyerhöfer, Griesbeck, M. Bauer, Willems - Christiansen - Seguin, Tillman - Hrgota, Abiama, Nielsen

