BVB, News und Gerüchte: Zukunft von Erling Haaland? Mino Raiola äußert sich

Berater Mino Raiola hat über seinen Klienten Erling Haaland gesprochen und dabei erklärt, dass es dem BVB-Torjäger in Spanien gut gefällt. Nach dem Aus in der Champions League sitzt bei Borussia Dortmund und Trainer Marco Rose der Frust tief. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

BVB, Gerücht: Zukunft von Erling Haaland? Raiola äußert sich

Wohin führt der Weg von Erling Haaland? Während Borussia Dortmund um einen Verbleib des Torjägers kämpft, hat Haalands Berater Mino Raiola die Spekulationen um die Zukunft des BVB-Torjägers mal wieder angeheizt.

"Im Moment können wir über nichts reden, außer über Weihnachten. Ich spreche nicht über den Transfermarkt, dafür ist es noch zu früh", sagte Raiola dem TV-Sender Deportes Cuatro und fügte hinzu: "Haaland mag Spanien sehr, vor allem sein Haus hier. Es ist noch zu früh, um darüber zu reden, wo er im nächsten Jahr spielen wird. Es ist auch nicht gut darüber zu reden."

Haaland wurde in der Vergangenheit unter anderem mit Real Madrid in Verbindung gebracht, auch der FC Barcelona wurde gehandelt. Fraglich ist allerdings, ob sich die finanziell angeschlagenen Katalanen eine Verpflichtung Haalands überhaupt leisten könnten. Als weitere Interessenten gelten Manchester United, Manchester City, Paris Saint-Germain.

© getty Erling Haaland hat beim BVB noch einen Vertrag bis 2024.

Der BVB will indes wohl den aktuell verletzten 21-Jährigen mit einer ordentlichen Gehaltserhöhung von einem Verbleib überzeugen. Demnach soll einem Bericht von Sky zufolge das Jahresgehalt des Norwegers verdoppelt werden. Aktuell verdient Haaland schätzungsweise acht bis neun Millionen Euro. Dem Bericht zufolge sollen es künftig 16 bis 18 Millionen Euro sein.Zudem soll im Rahmen des neuen Deals das Ziehen der Ausstiegsklausel erst im Sommer 2023 möglich sein. Haalands aktuell bis 2024 laufender Vertrag beinhaltet laut übereinstimmenden Medienberichten eine Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro.

Haaland kommt in dieser Saison in zehn Einsätzen auf 13 Tore und vier Assists. Beim 0:4 bei Ajax Amsterdam in der Champions League am 19. Oktober bestritt er sein bislang letztes Spiel für den BVB. Seitdem fällt er aufgrund einer Muskelverletzung am Hüftbeuger aus.

BVB, News: Rose nach CL-Aus sauer

Nach dem bitteren Aus in der Champions League war die Forderung von Marco Rose klar und eindeutig. "Wir müssen besser werden", sagte der Trainer von Borussia Dortmund nach der enttäuschenden 1:3 (0:2)-Niederlage im vorgezogenen Gruppen-Endspiel bei Sporting Lissabon. Nach dem bedeutungslosen letzten Vorrundenspiel gegen Besiktas Istanbul (7. Dezember) geht es für den DFB-Pokalsieger nach der Winterpause international in der ungeliebten Europa League weiter.

"Es war unser klares Ziel, in der Champions League in die nächste Runde zu kommen", sagte Rose nach dem fehlerhaften Auftritt beim portugiesischen Meister. "Das wirft uns in unserer Entwicklung zurück", erklärte Kapitän Marco Reus bei DAZN.

Dabei war der BVB mit zwei Siegen in die Königsklasse gestartet, doch nach drei Niederlagen wurde das Ziel Achtelfinale vorzeitig verpasst. "Der Gegner war in den entscheidenden Situationen konsequenter und kompromissloser. In den entscheidenden Statistiken hat sich Sporting den Sieg verdient", sagte Rose.

BVB-Noten: Defensiv-Trio katastrophal - Reus völlig blass © getty 1/16 Borussia Dortmund ist nach einer 1:3-Niederlage bei Sporting Lissabon aus der Champions League ausgeschieden. Mehrere BVB-Spieler erwischen einen rabenschwarzen Tag. Die Noten und Einzelkritiken. © imago images 2/16 GREGOR KOBEL: Hatte an den Gegentreffern keine Schuld, hielt den Elfmeter zum 0:3 sogar noch beim ersten Versuch und verhinderte kurz nach der Pause mit einer starken Parade gegen Sarabia ein weiteres Sporting-Tor. Note: 3. © getty 3/16 THOMAS MEUNIER: Begann sehr bemüht, baute im Laufe des Spiels aber immer mehr ab. Vor dem 0:2 setzte er seinen Gegenspieler nicht konsequent genug unter Druck. Note: 4. © getty 4/16 MANUEL AKANJI: Der einzige BVB-Verteidiger, der noch halbwegs Sicherheit ausstrahlte und auch mit einer guten Spieleröffnung aufwartete. Note: 3. © getty 5/16 MARIN PONGRACIC: Schlechte Kommunikation mit Schulz vor dem 0:1, schwaches Zweikampf- und Stellungsspiel vor dem 0:2 - kein überzeugender Auftritt des Ersatzes von Mats Hummels. Note: 4. © imago images 6/16 NICO SCHULZ: Rückte kurzfristig für den beim Aufwärmen verletzten Guerreiro in die Startelf. Verschuldete das erste Gegentor mit einem krassen Fehler. Blieb zur Pause in der Kabine. Note: 5,5. © getty 7/16 REINIER JESUS: Bekam seine Chance von Anfang an, nutzte diese nach gutem Start aber nicht. Schwach: sein Zweikampfverhalten vor dem zweiten Gegentreffer, als er seinen Gegenspieler im Rücken missachtete und nicht nachsetzte. Note: 4. © getty 8/16 AXEL WITSEL: Behäbige Vorstellung. Eines von vielen Spielen in dieser Saison, das an dem Belgier vorbeilief. Rose nahm ihn folgerichtig nach 66 Minuten vom Feld. Note: 4,5. © getty 9/16 JUDE BELLINGHAM: Fand im ersten Durchgang kaum statt, verbesserte sich aber mit dem Seitenwechsel und war Dortmunds Bester im zweiten Durchgang. Es reichte trotzdem nicht. Note: 3. © getty 10/16 MARCO REUS: Holte sich hinten viele Bälle ab, stand mit seiner blassen Leistung aber sinnbildlich für das müde Offensivspiel des BVB. Lieferte immerhin den Assist zum Malen-Tor in der Nachspielzeit. Note: 4,5. © imago images 11/16 JULIAN BRANDT: Über die gesamte Spielzeit betrachtet Dortmunds auffäligster Offensivspieler. Kombinierte gut mit seinen Kollegen, traute sich viel zu und leitete das einzige BVB-Tor ein. Note: 3,5 © getty 12/16 DONYELL MALEN: Sehr quirliger Auftritt in Halbzeit eins, vergab kurz vor der Pause die beste Chance des Spiels für den BVB. In Halbzeit zwei lange blass - aber mit dem Ehrentreffer. Note: 3,5. © getty 13/16 EMRE CAN: Ersetzte Schulz in der zweiten Halbzeit positionsgetreu und machte seine Sache defensiv solide. Erwies seinen Kollegen mit seinem - wenn auch harten - Platzverweis 15 Minuten vor Schluss einen Bärendienst. Note: 5,5. © getty 14/16 MAHMOUD DAHOUD: Kam 25 Minuten vor dem Ende für Witsel. Trat nicht mehr nennenswert in Erscheinung. Note: 4. © getty 15/16 STEFFEN TIGGES: Kam in der 67. Minute für Pongracic und sollte vorne für die Tore sorgen. Blieb bis auf eine Mini-Chance aber wirkungslos. Note: 4. © getty 16/16 DAN-AXEL ZAGADOU: Löste Reinier in der 67. Minute ab und erlebte eine Schlussphase zum Vergessen. Verschuldete den Elfmeter, der endgültig für die Entscheidung sorgte. Note: 5,5.

BVB, News: Dortmund hofft auf Moukoko-Rückkehr

Die Personalsituation bei Borussia Dortmund bleibt weiterhin angespannt. Während Raphael Guerreiro beim Warmmachen vor dem Champions-League-Spiel in Lissabon aufgrund von muskulären Problemen passen musste, reiste Youssoufa Moukoko gar nicht erst mit nach Portugal.

Wie der kicker berichtet, besteht Hoffnung, dass der 17-Jährige am Samstag im Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg (15.30 Uhr im LIVETICKER) wieder im Dortmunder Aufgebot steht. Bei dem positiv auf das Coronavirus getesteten Thorgan Hazard besteht zwar theoretisch die Chance, dass er sich freitesten könnte. Doch eine Rückkehr am Samstag gilt als unwahrscheinlich.

