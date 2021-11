BVB, News und Gerüchte: Sticht Dortmund Gladbach bei Sturm-Talent aus?

Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach liefern sich offenbar ein Transfer-Duell um ein 17 Jahre altes Sturm-Talent. BVB-Coach Marco Rose will Sporting-Trainer Ruben Amorim nach dem Spiel auf einen Wein einladen. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

BVB, Gerücht: Dortmund heiß auf Sturm-Talent

Borussia Dortmund beobachtet offenbar intensiv den griechischen Nachwuchsstürmer Georgios Koutsias (17) von PAOK Saloniki. Aber auch der Bundesliga-Rivale Borussia Mönchengladbach zeigt angeblich Interesse an dem Angreifer.

Wie die Bild berichtet, verfolgten in der vergangenen Woche Scouts beider Teams das EM-Qualifikationsspiel der griechischen U19-Nationalmannschaft gegen Deutschland. Koutsias traf dabei per Elfmeter. "Unser Trainer Adi Hütter scheut sich nicht, jungen Leuten auch in wichtigen Spielen Einsatzzeit zu geben", wird Gladbachs Chefscout Steffen Korell in der Meldung zititert.

Aber auch der BVB ist durchaus bekannt dafür, jungen Spielern auf höchstem Niveau eine Chance zu geben. Koutsias schaffte im vergangenen Jahr den Sprung von der U19 von PAOK zu den Profis. Sein Vertrag beim griechischen Erstligisten läuft noch bis 2023.

Golden Boy 2021: Barca-Youngster Pedri folgt auf Haaland - Bellingham Zweiter © getty 1/23 Der Golden-Boy-Award 2021 geht an Pedri vom FC Barcelona. Bei der jährlich vergeben Auszeichnung der italienischen Tuttosport setzte sich der 18-jährige Spanier gegen 19 Konkurrenten durch. Platz zwei geht an ein BVB-Juwel. © getty 2/23 Der Barca-Mittelfeldspieler bekam den Award in seiner Durchbruchsaison verliehen. Wettbewerbsübergreifend absolvierte der 18-Jährige 52 Spiele für die Katalanen und war auch für die Nationalmannschaft bei der EM sowie den Olympischen Spielen aktiv. © getty 3/23 "Ich danke Tuttosport für diese Trophäe, die mich stolz macht. Danke auch an alle Mitglieder der Jury und die Fans, die mich in diesem einfach unglaublichen 2021 für immer unterstützt haben", wird Pedri zitiert. © getty 4/23 Mit 24 von 40 Journalisten-Stimmen setzte sich der Barca-Youngster vor Dortmunds Jude Bellingham durch. Pedri beerbt damit Erling Haaland, der im vergangenen Jahr die Trophäe geholt hatte. © getty 5/23 Dortmunds Jude Bellingham darf sich über den zweiten Platz in der Abstimmung freuen. © getty 6/23 Diese Spieler waren ebenfalls in der Shortlist für die Auszeichnung: KARIM ADEYEMI: Stürmer, 19 Jahre alt, RB Salzburg, Deutschland - dafür gewann der Nationalspieler die Fan-Abstimmung im Internet. © getty 7/23 JAMAL MUSIALA: Offensives Mittelfeld, 18 Jahre alt, FC Bayern, Deutschland © getty 8/23 FLORIAN WIRTZ: Offensives Mittelfeld, 18 Jahre alt, Bayer Leverkusen, Deutschland © getty 9/23 EDUARDO CAMAVINGA: Zentrales Mittelfeld, 18 Jahre alt, Real Madrid, Frankreich © getty 10/23 CHARLES DE KETELAERE: Stürmer, 20 Jahre alt, Club Brügge, Belgien © getty 11/23 GAVI: Zentrales Mittelfeld, 17 Jahre, FC Barcelona, Spanien © imago images 12/23 BRYAN GIL: Flügelstürmer, 20 Jahre alt, Tottenham Hotspur, Spanien © getty 13/23 RYAN GRAVENBERCH: Zentrales Mittelfeld, 19 Jahre alt, AFC Ajax, Niederlande © getty 14/23 MASON GREENWOOD: Flügelstürmer, 20 Jahre alt, Manchester United, England © imago images 15/23 DANIEL MALDINI: Offensives Mittelfeld, 20 Jahre alt, AC Milan, Italien © getty 16/23 NUNO MENDES: Linksverteidiger, 19 Jahre alt, PSG, Portugal © getty 17/23 ROBERTO PICCOLI: Stürmer, 20 Jahre alt, Atalanta Bergamo, Italien © getty 18/23 YEREMI PINO: Flügelstürmer, 18 Jahre alt, Villarreal CF, Spanien © getty 19/23 GIOVANNI REYNA: Offensives Mittelfeld, 18 Jahre alt, Borussia Dortmund, USA © getty 20/23 RODRYGO: Flügelstürmer, 20 Jahre alt, Real Madrid, Brasilien © getty 21/23 BUKAYO SAKA: Flügelstürmer, 20 Jahre alt, Arsenal, England © getty 22/23 WILLIAM SALIBA: Innenverteidiger, 20 Jahre alt, Olympique Marseille (ausgeliehen vom FC Arsenal), Frankreich © getty 23/23 JURRIEN TIMBER: Innenverteidiger, 20 Jahre alt, AFC Ajax, Niederlande

BVB, News: Rose will Sporting-Trainer auf einen Wein einladen

Marco Rose war kurz irritiert. Als eine portugiesische Journalistin den Trainer von Borussia Dortmund über seine Meinung zu Ruben Amorim fragte, stand er zunächst auf dem Schlauch. "Ich habe keine Ahnung", antwortete Rose vor dem vorgezogenen Gruppen-Finale in der Champions League bei Sporting Lissabon am Mittwoch (21.00 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER).

Nach einem kurzen Moment der Irritation entschuldigte sich Rose aber sofort, dass er den 36 Jahre alten Coach des portugiesischen Meisters zunächst nicht einordnen konnte. "Ich werde ihn nach dem Spiel zu einem Glas Wein einladen", sagte Rose lächelnd.

In der portugiesischen Hauptstadt kann für den DFB-Pokalsieger alles passieren. Bei einem Sieg wäre der Einzug in die K.o.-Runde sicher, bei einem Unentschieden hielten die Dortmunder vor dem letzten Gruppenspiel gegen Besiktas Istanbul alle Trümpfe in der Hand. Bei einer Niederlage mit einem Tor bliebe noch ein Fünkchen Hoffnung, eine Pleite mit mindestens zwei Toren Unterschied würde das Ende aller Champions-League-Träume bedeuten.

BVB: Die kommenden Spiele