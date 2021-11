BVB, News und Gerüchte - Haaland-Verletzung: Sportmediziner warnt

Der Sportphysiotherapeut Aldo Vetere sieht Erling Haaland als Negativbeispiel für ein zu schnelles Comeback. Der Nachfolger des BVB-Torjägers beim Golden Boy steht fest. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

Hier findet Ihr noch weitere BVB-News und -Gerüchte.

BVB, News: Haaland-Verletzung? Sportmediziner warnt

Der Düsseldorfer Sportphysiotherapeut Aldo Vetere hat Erling Haaland als ein Negativbeispiel für ein zu schnelles Comeback angeführt. "Bei Erling würde ich spontan sagen: Viel zu viel, viel zu früh und viel zu viel Stress. Und: Die Ursache ist nicht behoben worden", sagte Vetere der dpa. Der BVB-Torjäger sei dabei kein Einzelfall, viele Fußballprofis würden demnach ihre Verletzungen nicht richtig auskurieren.

Haaland sei nach seiner vorherigen Verletzung "schnell unter Druck" zurückgekommen, erklärte Vetere. Auch wenn er den 21-Jährigen nicht selbst betreut, schätzt er seine Genesungschancen gut ein. "Nur Fakt ist: Ein drittes Mal in so kurzer Zeit dürfte das nicht passieren!", meinte Vetere.

Haaland hatte Ende September aufgrund von muskulären Problemen gefehlt, Mitte Oktober in der Bundesliga gegen Mainz 05 (3:1) sein Comeback für Borussia Dortmund gefeiert. Drei Tage später bestritt er beim 0:4 bei Ajax Amsterdam in der Champions League sein bislang letztes Spiel für den BVB. Seitdem fällt der Norweger aufgrund einer Muskelverletzung am Hüftbeuger aus.

Schnappt Newcastle BVB Talent weg? So könnten die Magpies künftig auflaufen © getty 1/26 Nach der Übernahme von Newcastle United durch ein saudi-arabisches Konsortium (ca. 370 Mrd. Euro Vermögen) machen haufenweise Gerüchte um neue (und teure) Spielerverpflichtungen die Runde. © getty 2/26 SPOX hat alle Gerüchte gesammelt und präsentiert eine theoretische Top 11, mit der die Magpies in der kommenden Saison auflaufen könnten. Der jeweilige Wahrheitsgehalt wird an dieser Stelle selbstverständlich vernachlässigt. © getty 3/26 Tor – KEYLOR NAVAS (Real Madrid): Bei PSG musste der Costa Ricaner seinen Platz als Nummer eins im Sommer an EM-Sieger Donnarumma abdrücken. Nach Infos der Marca beschäftigt sich Newcastle deshalb mit dem Keeper. © getty 4/26 Abwehr – JAMES TARKOWSKI (FC Burnley): Der Innenverteidiger vom FC Burnley könnte schon im nahenden Winter verpflichtet werden. Wie der Telegraph erfuhr, bemühen sich die Magpies um den 28-Jährigen. © getty 5/26 KALIDOU KOULIBALY (SSC Neapel): Laut Football Insider steht der Senegalese auf der Wunschliste des neuen Investors. 2014 wechselte er für knapp 8 Mio. Euro nach Neapel, heute müsste Newcastle wohl mehr als das fünffache bezahlen. © getty 6/26 NIKLAS SÜLE (FC Bayern): In der Innenverteidigung des FCB haben Dayot Upamecano und Lucas Hernandez derzeit die Nase vorn, zudem steht mit Tanguy Nianzou ein junges Talent bereit. Nach Sport-Bild-Infos gehört Süle deshalb zu den Newcastle-Kandidaten. © getty 7/26 Mittelfeld – DONNY VAN DE BEEK (Manchester United): Kam in der vergangenen Saison als Wunschspieler zu ManUnited, seine Zeit dort scheint aber schon wieder vorbei. Spielt viel zu wenig, weshalb laut Mirror über einen Wechsel nachgedacht wird. © getty 8/26 TONI KROOS (Real Madrid): Die spanische Tageszeitung El Nacional will erfahren haben, dass der Ex-Nationalspieler ganz oben auf der Einkaufsliste der Magpies stehen soll. 30 Mio. Euro sei man bereit, für Kroos über den Tisch wandern zu lassen. © getty 9/26 OUSMANE DEMBELE (FC Barcelona): Auch aufgrund vieler Verletzungen ist der Franzose bei Barca nie richtig angekommen. Die Katalanen würden ihn deshalb gerne loswerden. Nach Infos von SPOX und GOAL ist der Offensivmann Newcastle angeboten worden. © getty 10/26 Florian Wirtz (Bayer Leverkusen): Laut Sport Bild war bereits ein Scout der Magpies im Stadion, um den 18-Jährigen zu beobachten. Allerdings ist ein Transfer unwahrscheinlich. Laut Vater und Berater Hans-Joachim kommt ein Abschied erst 2023 infrage. © getty 11/26 PHILIPPE COUTINHO (FC Barcelona): Ein weiterer Barca-Spieler, der bei der Blaugrana wohl keine Zukunft mehr hat. Mit Ansu Fati und Yusuf Demir haben die Katalanen junge, vielversprechende Spieler in den Startlöchern. Ein Abgang ist wahrscheinlich. © getty 12/26 Sturm – TIMO WERNER (FC Chelsea): Mit Romelu Lukaku verpflichtete der FC Chelsea im Sommer einen weiteren Top-Stürmer, der dem Deutschen ein wenig den Rang abgelaufen hat. Die Sport Bild berichtet deswegen von einem möglichen Transfer. © getty 13/26 DUSAN VLAHOVIC (AC Florenz): Wie die englische Sun berichtet, ist der Stürmer ins Visier der Magpies geraten, da das Abwerben von Spielern bei PL-Konkurrenten diverse Schwierigkeiten mit sich bringt. © getty 14/26 83 Millionen Euro soll der Serbe kosten, was einige Interessenten bereits abgeschreckt hat. Nach Informationen von SPOX und Goal soll beispielsweise Atletico Madrid nicht bereit sein, eine derart hohe Summe zu investieren. Auch der BVB ist interessiert. © SPOX 15/26 Und so könnte die Startelf von Newcastle United im kommenden Sommer aussehen. © getty 16/26 Honorable Mentions – ERIC BAILLY (Manchester United): Spätestens seit dem Wechsel von Raphael Varane zu den Red Devils nur noch Bankspieler. Laut Mirror deshalb eine Option bei Newcastle, um wieder auf mehr Spielzeit zu kommen. © getty 17/26 CLEMENT LENGLET (FC Barcelona): Ebenfalls ein Innenverteidiger, der bei seinem Verein nicht mehr die erste Wahl ist. Nach Infos der spanischen Sport haben die Magpies für den Franzosen schon angefragt, auch ein Transfer im Winter steht im Raum. © getty 18/26 AARON RAMSEY (Juventus Turin): Bei Juventus ist der Waliser keine wirkliche Option mehr, weshalb ihm bei einem Abgang wohl keine Steine in den Weg gelegt werden würden. Die Sun berichtet, dass Newcastle Interesse bei Juve hinterlegt haben soll. © getty 19/26 FILIP KOSTIC (Eintracht Frankfurt): Laut Sport Bild gehört der Frankfurter Linksaußen ebenfalls zu den Kandidaten, die zu Newcastle wechseln könnten. Kostic wollte schon im vergangenen Sommer weg, damals schob die Eintracht den Riegel vor. © getty 20/26 JESSE LINGAARD (Manchester United): Bei den Red Devils ist der Außenstürmer oftmals nur Reservist. Der Telegraph berichtet, dass er schon im Winter ein möglicher Kandidat für Newcastle sein könnte. © getty 21/26 MESUT ÖZIL (Fenerbahce Istanbul): Seit Anfang 2021 steht Özil bei Fener unter Vertrag. Nach Infos des türkischen Transferexperten Ekrem Konur könnte die Zeit dort aber schon wieder vorbei sein. Die Magpies arbeiten an einer PL-Rückkehr. © getty 22/26 EDEN HAZARD (Real Madrid): Nach Informationen von ESPN ist der Belgier ein Kandidat beim PL-Klub. Bei Real Madrid ist Hazard in dieser Saison lediglich Reservist, die Spanier würden den teuren Offensivmann deshalb gerne abgeben. © getty 23/26 LUIS DIAZ (FC Porto): Der Sender Sport TV meldet, dass Newcastle bereit sein soll, 80 Mio. Euro für den Flügelspieler zu investieren. Aktuell ist er beim FC Porto unter Vertrag, sein Arbeitspapier dort läuft noch bis 2024. © getty 24/26 ANTHONY MARTIAL (Manchester United): Gehört zum aussortieren United-Block. Schon in der Vergangenheit rankten sich Gerüchte um einen Abgang des Franzosen, dieser soll aber immer am Veto von ManUnited-Boss Joel Glazer gescheitert sein. © getty 25/26 MAURO ICARDI (Paris Saint-Germain): Der Argentinier soll laut Calciomercato ebenfalls auf der Wunschliste von Newcastle stehen. Bei Paris ist Icardi hinter Messi, Neymar und Mbappe oft nur zweite Wahl. © getty 26/26 ALEXANDRE LACAZETTE (FC Arsenal): Der Vertrag des Stürmers läuft im kommenden Sommer aus, ein Verbleib bei den sportlich angeschlagenen Gunners ist unwahrscheinlich. Newcastle könnte ein letztes attraktives Projekt für den Franzosen sein.

BVB, News: Hazard positiv auf Corona getestet

Borussia Dortmund muss in der Champions League bei Sporting Lissabon am Mittwoch (21.00 Uhr im LIVETICKER) ohne Thorgan Hazard auskommen.

Der Belgier wurde am Montag positiv auf das Coronavirus getestet. Der Offensivspieler steht dem BVB damit vorerst nicht zur Verfügung.

Der 28-Jährige habe nach Vereinsangaben weder am Montag noch am Sonntag Kontakt zur Mannschaft gehabt und sich sofort in Isolation begeben. Alle Mitglieder des BVB-Kaders der Profimannschaft und der U23 sowie die jeweiligen Betreuerteams sind zu 100 Prozent geimpft oder genesen, unterstrichen die Dortmunder. Weitere Quarantänemaßnahmen sind vor diesem Hintergrund laut BVB "aktuell nicht erforderlich".

Golden Boy 2021: Barca-Youngster Pedri folgt auf Haaland - Bellingham Zweiter © getty 1/23 Der Golden-Boy-Award 2021 geht an Pedri vom FC Barcelona. Bei der jährlich vergeben Auszeichnung der italienischen Tuttosport setzte sich der 18-jährige Spanier gegen 19 Konkurrenten durch. Platz zwei geht an ein BVB-Juwel. © getty 2/23 Der Barca-Mittelfeldspieler bekam den Award in seiner Durchbruchsaison verliehen. Wettbewerbsübergreifend absolvierte der 18-Jährige 52 Spiele für die Katalanen und war auch für die Nationalmannschaft bei der EM sowie den Olympischen Spielen aktiv. © getty 3/23 "Ich danke Tuttosport für diese Trophäe, die mich stolz macht. Danke auch an alle Mitglieder der Jury und die Fans, die mich in diesem einfach unglaublichen 2021 für immer unterstützt haben", wird Pedri zitiert. © getty 4/23 Mit 24 von 40 Journalisten-Stimmen setzte sich der Barca-Youngster vor Dortmunds Jude Bellingham durch. Pedri beerbt damit Erling Haaland, der im vergangenen Jahr die Trophäe geholt hatte. © getty 5/23 Dortmunds Jude Bellingham darf sich über den zweiten Platz in der Abstimmung freuen. © getty 6/23 Diese Spieler waren ebenfalls in der Shortlist für die Auszeichnung: KARIM ADEYEMI: Stürmer, 19 Jahre alt, RB Salzburg, Deutschland - dafür gewann der Nationalspieler die Fan-Abstimmung im Internet. © getty 7/23 JAMAL MUSIALA: Offensives Mittelfeld, 18 Jahre alt, FC Bayern, Deutschland © getty 8/23 FLORIAN WIRTZ: Offensives Mittelfeld, 18 Jahre alt, Bayer Leverkusen, Deutschland © getty 9/23 EDUARDO CAMAVINGA: Zentrales Mittelfeld, 18 Jahre alt, Real Madrid, Frankreich © getty 10/23 CHARLES DE KETELAERE: Stürmer, 20 Jahre alt, Club Brügge, Belgien © getty 11/23 GAVI: Zentrales Mittelfeld, 17 Jahre, FC Barcelona, Spanien © imago images 12/23 BRYAN GIL: Flügelstürmer, 20 Jahre alt, Tottenham Hotspur, Spanien © getty 13/23 RYAN GRAVENBERCH: Zentrales Mittelfeld, 19 Jahre alt, AFC Ajax, Niederlande © getty 14/23 MASON GREENWOOD: Flügelstürmer, 20 Jahre alt, Manchester United, England © imago images 15/23 DANIEL MALDINI: Offensives Mittelfeld, 20 Jahre alt, AC Milan, Italien © getty 16/23 NUNO MENDES: Linksverteidiger, 19 Jahre alt, PSG, Portugal © getty 17/23 ROBERTO PICCOLI: Stürmer, 20 Jahre alt, Atalanta Bergamo, Italien © getty 18/23 YEREMI PINO: Flügelstürmer, 18 Jahre alt, Villarreal CF, Spanien © getty 19/23 GIOVANNI REYNA: Offensives Mittelfeld, 18 Jahre alt, Borussia Dortmund, USA © getty 20/23 RODRYGO: Flügelstürmer, 20 Jahre alt, Real Madrid, Brasilien © getty 21/23 BUKAYO SAKA: Flügelstürmer, 20 Jahre alt, Arsenal, England © getty 22/23 WILLIAM SALIBA: Innenverteidiger, 20 Jahre alt, Olympique Marseille (ausgeliehen vom FC Arsenal), Frankreich © getty 23/23 JURRIEN TIMBER: Innenverteidiger, 20 Jahre alt, AFC Ajax, Niederlande

BVB, News: Haaland-Nachfolger beim Golden Boy steht fest

Jungstar Pedri vom spanischen Spitzenklub FC Barcelona ist zum "Golden Boy" des Jahres gekürt worden. Diese Auszeichnung erhält seit 2003 der beste U21-Spieler in Europa, im Vorjahr hatte Borussia Dortmunds Torjäger Erling Haaland die Abstimmung der italienischen Zeitung Tuttosport unter europäischen Sportjournalisten gewonnen.

Der 18 Jahre alte Pedri gewann die Wahl mit deutlichem Vorsprung vor BVB-Mittelfeldspieler Jude Bellingham. Der spanische Nationalspieler Pedri, der erst kürzlich seinen Vertrag bei den Katalanen bis 2026 mit einer Ausstiegsklausel in Höhe von einer Milliarde Euro verlängert hatte, wurde von 24 der 40 stimmberechtigten Journalisten gewählt. Auch Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Jamal Musiala (Bayern München) oder Giovanni Reyna (Borussia Dortmund) hatten zur Auswahl gestanden.

Der Titel als "Web Golden Boy" ging an den deutschen Nationalspieler Karim Adeyemi vom österreichischen Serienmeister Red Bull Salzburg. Der Award wird per Online-Abstimmung unter Fans vergeben.

BVB: Die kommenden Spiele