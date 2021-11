Sporting - BVB 3:1: Goncalves schießt Dortmund in die Europa League - Malen trifft zu spät

Der BVB hat einen ganz bitteren Champions-League-Abend erlebt und mit 1:3 bei Sporting Lissabon verloren. Damit ist das Ausscheiden der Borussia nach der Gruppenphase nicht mehr zu verhindern.

Hier könnt Ihr alles zur Partie im Liveticker nachlesen.

Die Treffer für die Portugiesen, die durch den Erfolg bei neun Punkten stehen, erzielte Pedro Goncalves mit einem Doppelpack und Pedro Porro per Elfmeter-Nachschuss. Kurz vor dem dritten Treffer sah der eingewechselte Emre Can nach einer vermeintlichen Tätlichkeit eine zumindest strittige Rote Karte. Der Anschlusstreffer von Donyell Malen kam zu spät.

Mit einer Niederlage mit einem Tor Unterschied hätte der BVB zumindest theoretisch noch auf das Weiterkommen im Falle eines Sieges gegen Besiktas am letzten Spieltag hoffen dürfen. Nun jedoch geht es für die Schwarzgelben im kommenden Jahr in der ungeliebten Europa League weiter.

"Das war ein beschissener Arbeit. Wir sind raus, das ist die bittere Wahrheit. Sporting hat gar nichts für das Spiel gemacht und gewinnt 3:1. Das ist schwierig zu akzeptieren", sagte Marco Reus bei DAZN und gab zu: "Wir haben nicht unser bestes Spiel gemacht. Wir diskutieren immer über die gleichen Fehler, die wir machen. Da fällt es einem schwer, Worte zu finden. Komplett unnötig.

Auch Trainer Marco Rose sprach von einer "herben Niederlage, die einen "Einschnitt" darstelle. "Es ist zu einfach, wie wir unsere Tore kriegen. Der Gegner war kompromissloser und konsequenter in bestimmten Aktionen. Wir müssen in den nächsten Wochen daran arbeiten, kompromissloser und konsequenter zu werden."

BVB-Noten: Defensiv-Trio katastrophal - Reus völlig blass © getty 1/16 Borussia Dortmund ist nach einer 1:3-Niederlage bei Sporting Lissabon aus der Champions League ausgeschieden. Mehrere BVB-Spieler erwischen einen rabenschwarzen Tag. Die Noten und Einzelkritiken. © imago images 2/16 GREGOR KOBEL: Hatte an den Gegentreffern keine Schuld, hielt den Elfmeter zum 0:3 sogar noch beim ersten Versuch und verhinderte kurz nach der Pause mit einer starken Parade gegen Sarabia ein weiteres Sporting-Tor. Note: 3. © getty 3/16 THOMAS MEUNIER: Begann sehr bemüht, baute im Laufe des Spiels aber immer mehr ab. Vor dem 0:2 setzte er seinen Gegenspieler nicht konsequent genug unter Druck. Note: 4. © getty 4/16 MANUEL AKANJI: Der einzige BVB-Verteidiger, der noch halbwegs Sicherheit ausstrahlte und auch mit einer guten Spieleröffnung aufwartete. Note: 3. © getty 5/16 MARIN PONGRACIC: Schlechte Kommunikation mit Schulz vor dem 0:1, schwaches Zweikampf- und Stellungsspiel vor dem 0:2 - kein überzeugender Auftritt des Ersatzes von Mats Hummels. Note: 4. © imago images 6/16 NICO SCHULZ: Rückte kurzfristig für den beim Aufwärmen verletzten Guerreiro in die Startelf. Verschuldete das erste Gegentor mit einem krassen Fehler. Blieb zur Pause in der Kabine. Note: 5,5. © getty 7/16 REINIER JESUS: Bekam seine Chance von Anfang an, nutzte diese nach gutem Start aber nicht. Schwach: sein Zweikampfverhalten vor dem zweiten Gegentreffer, als er seinen Gegenspieler im Rücken missachtete und nicht nachsetzte. Note: 4. © getty 8/16 AXEL WITSEL: Behäbige Vorstellung. Eines von vielen Spielen in dieser Saison, das an dem Belgier vorbeilief. Rose nahm ihn folgerichtig nach 66 Minuten vom Feld. Note: 4,5. © getty 9/16 JUDE BELLINGHAM: Fand im ersten Durchgang kaum statt, verbesserte sich aber mit dem Seitenwechsel und war Dortmunds Bester im zweiten Durchgang. Es reichte trotzdem nicht. Note: 3. © getty 10/16 MARCO REUS: Holte sich hinten viele Bälle ab, stand mit seiner blassen Leistung aber sinnbildlich für das müde Offensivspiel des BVB. Lieferte immerhin den Assist zum Malen-Tor in der Nachspielzeit. Note: 4,5. © imago images 11/16 JULIAN BRANDT: Über die gesamte Spielzeit betrachtet Dortmunds auffäligster Offensivspieler. Kombinierte gut mit seinen Kollegen, traute sich viel zu und leitete das einzige BVB-Tor ein. Note: 3,5 © getty 12/16 DONYELL MALEN: Sehr quirliger Auftritt in Halbzeit eins, vergab kurz vor der Pause die beste Chance des Spiels für den BVB. In Halbzeit zwei lange blass - aber mit dem Ehrentreffer. Note: 3,5. © getty 13/16 EMRE CAN: Ersetzte Schulz in der zweiten Halbzeit positionsgetreu und machte seine Sache defensiv solide. Erwies seinen Kollegen mit seinem - wenn auch harten - Platzverweis 15 Minuten vor Schluss einen Bärendienst. Note: 5,5. © getty 14/16 MAHMOUD DAHOUD: Kam 25 Minuten vor dem Ende für Witsel. Trat nicht mehr nennenswert in Erscheinung. Note: 4. © getty 15/16 STEFFEN TIGGES: Kam in der 67. Minute für Pongracic und sollte vorne für die Tore sorgen. Blieb bis auf eine Mini-Chance aber wirkungslos. Note: 4. © getty 16/16 DAN-AXEL ZAGADOU: Löste Reinier in der 67. Minute ab und erlebte eine Schlussphase zum Vergessen. Verschuldete den Elfmeter, der endgültig für die Entscheidung sorgte. Note: 5,5.

Sporting - BVB: Die Analyse

Sporting begann forsch und setzte den BVB nach eigenem Anstoß direkt unter Druck. Nach einer Ecke der Portugiesen bekamen die Dortmunder den Ball zunächst nicht aus dem Sechzehner. Nach fünf Minuten kam die Rose-Elf besser ins Spiel und übernahm die Kontrolle, während Sporting nur noch auf Konter und Standards lauerte. Der BVB versuchte, Sporting früh zu pressen, erzwang einige Ballverluste der Gastgeber und machte das eigene Spiel breit. Allerdings fehlte es im Spielaufbau an Ideen, wirklich nennenswerte Aktionen gab es nicht. Eine Einzelaktion von Malen und ein Freistoß aus dem rechten Halbfeld waren die einzigen Torannäherungen der Borussia.

In der 30. Minute nahm eine bis dahin eher ereignisarme Partie dann eine Wendung, als Schulz sich bei einem langen Ball von Coates komplett verschätzte und die Kugel passieren ließ. Goncalves entwischte Pongracic und schob locker vor Kobel zur Führung ein. Durch den Führungstreffer erwachten sowohl die Sporting-Fans als auch die Amorim-Elf. Nur neun Minuten später legten die Portugiesen nach: Eine Akanji-Grätsche wurde zur unfreiwilligen Vorarbeit für Goncalves, der von Reinier zu viel Platz bekam und den Ball traumhaft aus knapp 20 Metern direkt links oben zum 2:0 verwandelte.

Im direkten Gegenzug hatte Malen die große Chance zum Anschlusstreffer, sein Abschluss konnte Sporting aber gerade noch vor der Linie klären. Dortmund wirkte etwas von der Rolle, während Sporting, getragen vom eigenen Anhang, weiter Druck machte und hinten kompakt stand.

Zur Halbzeit kam Can für Schulz. Dortmund musste mehr Risiko gehen, das gab Sporting mehr Räume: Nach einer Dortmunder-Ecke Kobel vereitelte einen schön herausgespielten Konter gegen Sarabia in höchster Not (48.). Der BVB hatte auch im zweiten Durchgang viel Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte, an Ideen mangelte es allerdings weiterhin, Dortmund verlor viele Bälle in der Vorwärtsbewegung und spielte die eigenen Möglichkeiten unsauber aus. Lediglich zwei Torschüsse verbuchten die Westfalen in den zweiten 45 Minuten.

Nach einer Rudebildung flog Can mit glatt Rot vom Platz. Und es kam noch schlimmer für die Borussia: Schiedsrichter de Cerro Grande entschied nach Videobeweis auf Elfmeter, den Kobel zunächst parierte. Den Rebound köpfte Porro allerdings zum 3:0. In der Nachspielzeit verkürzte Malen auf 1:3 (90.+3).

Sporting - BVB: Die Aufstellungen

Sporting: Adan - Feddal, Coates, Goncalo Inacio - Palhinha, Nunes - Porro (88. Ugarte), Reis (67. Esgaio) - Goncalves (88. Nazinho), Paulinho (82. Tiago Tomas), Sarabia (67. Santos)

BVB: Kobel - Meunier, Pongracic (67. Tigges), Akanji, Schulz (46. Can) - Witsel (66. Dahoud) - Reinier (66. Zagadou), Bellingham - Brandt, Reus, Malen

Sporting - BVB: Die Daten des Spiels

Tore: 1:0 Goncalves (30.), 2:0 Goncalves (39.), 3:0 Porro (81.), 3:1 Malen (90.+2)

Marco Reus hat sich mit seinem 55. Einsatz zum CL-Rekordspieler des BVB gekrönt. Vorher teilte er sich die Bestmarke mit Lukasz Piszczek. Danach folgt Mats Hummels.

Ohne Erling Haaland - der verletzungsbedingt fehlte- hatte Borussia Dortmund in vier UEFA Champions League-Spielen nur fünf Tore erzielt (1.25 im Schnitt), mit ihm waren es 20 in 12 Spielen (1.7). Seit seinem Debüt für den Verein im Februar 2020 war der norwegische Nationalspieler an 60% der 25 CL-Tore der Dortmunder direkt beteiligt (13 Tore, 2 Vorlagen).

Der Star des Spiels: Pedro Goncalves (Sporting)

Schockte den BVB mit seinem Doppelpack in der ersten Halbzeit. Das 2:0 erzielte der Offensivmann traumhaft per Distanzschuss aus knapp 20 Metern. Auch in der zweiten Halbzeit ein Aktivposten, leitete zahlreiche Sporting-Konter ein. Sein Fehlschuss vom Punkt fiel nicht ins Gewicht. Hatte mit vier Schüssen die meisten bei Sporting.

Der Flop des Spiels: Nico Schulz (BVB)

Verschätzte sich vor dem 0:1 bei einem langen Ball Sportings komplett. Anschließend zu unachtsam in der Rückwärtsbewegung. Nachdem Schulz kurzfristig für den angeschlagene Guerreiro in die Startelf gerückt war, endete sein Arbeitstag bereits nach 45 Minuten.

Der Schiedsrichter: Carlos del Cerro Grande (Spanien)

Hatte anfangs keine große Mühe, die Partie zu leiten. Ließ einige strittige Szenen laufen. Die erste gelbe Karte gab es erst in der 55. Minute, schickte dafür Can nach einer Rangelei samt Tätlichkeit mit glatt Rot vom Feld. Eine äußerst diskutable Entscheidung. Verlor anschließend etwas die Kontrolle über die Partie, die von vielen kleinen Nicklichkeiten geprägt war. Gab nach Videobeweis einen unstrittigen Elfmeter für Sporting zum 3:0.