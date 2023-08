Das Transferspektakel geht weiter. Doch wie lange eigentlich noch? SPOX verrät Euch, wie lange das Transferfenster in Deutschland und den anderen europäischen Ligen noch geöffnet hat.

Mehr als eine halbe Milliarde Euro haben die 18 Vereine der Bundesliga bereits im laufenden Transferfenster für Spielerverkäufe eingenommen. Dabei erwirtschafteten die Klubs einen Überschuss von knapp 100 Millionen Euro, wenn man die Einkäufe dagegen rechnet.

Dabei scheinen bislang noch nicht alle Vereine für die kommende Saison ausgesorgt zu haben. So ist es kein Geheimnis, dass der FC Bayern weiterhin auf der Suche nach einem Mittelstürmer ist. Glaubt man den Gerüchten um die kolportierte Ablösesumme für Tottenham-Star Harry Kane, dann könnten die Münchner zum ersten Mal in der Bundesligageschichte die Schallmauer von 100 Millionen Euro durchbrechen.

Doch wie viel Zeit bleibt den Bayern-Bossen eigentlich noch um den Kane-Transfer dingfest zu machen? Oder anders gesagt: Wie lange ist das Transferfenster in Deutschland, England und all den anderen Ländern noch offen?

© getty Die Saudi Pro League hat bereits jetzt ein Transferdefizit von knapp 400 Millionen Euro. Dabei sind die astronomischen Gehälter noch nicht einmal in die Statistik eingerechnet.

Transfermarkt: Wie lange hat das Transferfenster in Deutschland noch offen?

Tatsächlich ist die Zeitspanne, in der das Transferfenster geöffnet ist, in vielen Ländern unterschiedlich. Zwar haben sich viele Ligen hier auf einen einheitlichen Zeitraum geeinigt, andere wollen da aber nicht mitspielen. So öffnete das Fenster in Deutschland, Italien, Frankreich und Spanien jeweils am 1. Juli. In England jedoch hatte man zu diesem Zeitpunkt schon längst Geschäfte gemacht. Die Klubs der Premier League durften bereits seit dem 14. Juni Deals einfädeln.

Auch das Ende des Transferfensters variiert mitunter stark. In Europa ist man sich hier jedoch einig: In allen fünf Topligen endet die Periode am 1. September. Nur in wenigen Ländern wie Portugal, der Niederlande und Norwegen ist dagegen bereits ein Tag früher, also am 31. August Schluss.

Ganz anders ist die Situation außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der UEFA. Die Vereine der Saudi Pro League, die das Profigeschäft derzeit ordentlich aufmischen, können ihre letzten Transfers noch am 20. September tätigen. Die nordamerikanischen Vereine um Lionel Messis Inter Miami sind mit ihrem Wirken dagegen bereits am Ende. In den USA und Kanada endet das Sommertransferfenster am 2. August.

© getty Wechselt Harry Kane zum FC Bayern?

Bundesliga: Die Top-Transfers der Sommertransferperiode nach Ablösesumme

Rang Zugänge Abgänge 1 Min-Jae Kim (50 Mio. Euro; Bayern München) Jude Bellingham (103 Mio. Euro; BVB) 2 Lois Openda (43 Mio. Euro; RB Leipzig) Dominik Szoboszlai (70 Mio. Euro; RB Leipzig) 3 Felix Nmecha (30 Mio. Euro; BVB) Christopher Nkunku (60 Mio. Euro; RB Leipzig) 4 Benjamin Sesko (24 Mio. Euro; RB Leipzig) Moussa Diaby (55 Mio. Euro; Bayer Leverkusen) 5 Christoph Baumgartner (24 Mio. Euro; RB Leipzig) Lucas Hernández (45 Mio. Euro; Bayern München)

