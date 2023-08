Transfers und Gerüchte am 31. August: United will wohl Ex-Münchner - reges Treiben bei Barca

Die letzte Woche des Sommer-Transferfensters läuft, immer noch zeichnen sich potenzielle Wechsel ab oder gehen über die Bühne. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 31. August.

Schon seit Wochen gilt Sofyan Amrabat von der AC Florenz als möglicher Neuzugang für Manchester Uniteds Mittelfeld. Laut Fabrizio Romano hat der Premier-League-Klub aber immer noch kein offizielles Angebot für den 27-jährigen Marokkaner abgegeben. In Fiorentinas Aufgebot für das Conference-League-Qualifikationsspiel gegen den SK Rapid (Hinspiel 0:1) am Donnerstagabend fehlt Amrabat.

© getty

Bradley Barcola

Bradley Barcola absolviert an diesem Donnerstag laut Fabrizio Romano seinen Medizincheck bei Paris Saint-Germain. Der 20-jährige Rechtsaußen aus Frankreich soll für 45 Millionen Euro plus Boni in Höhe von fünf Millionen Euro von Olympique Lyon kommen.