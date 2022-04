Für den guten Zweck bestreitet Borussia Dortmund heute ein Spiel gegen Dynamo Kiew. Alle Informationen zur Übertragung des Benefizspiels findet Ihr in diesem Artikel.

Nur drei Tage nach der Niederlage gegen den FC Bayern gibt es aus Dortmund bereits wieder erfreuliche Nachrichten: Am heutigen Tage bestreitet der BVB ein Benefizspiel gegen Dynamo Kiew. Anlass ist der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Alle Erlöse werden verlustfrei gespendet.

"Fußball ist die schönste Nebensache der Welt. Aber es gibt Dinge, die so viel wichtiger sind. Frieden, Gesundheit, Heimat, Bildung. Mitten in Europa ist all dies nun keine Selbstverständlichkeit mehr. Und das schmerzt sehr. Wir stehen an der Seite der Ukrainer, haben gemeinsam mit der BVB-Familie schon viele Tonnen Hilfsgüter in das Land gebracht und möchten nun auch Geld sammeln", bekräftigte Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke das Engagement seines Vereins.

BVB vs. Dynamo Kiew, Übertragung: Benefizspiel heute live im TV und Livestream - Alle Infos zur Partie

Was? Benefizspiel zwischen dem BVB und Dynamo Kiew

Benefizspiel zwischen dem BVB und Dynamo Kiew Wann? Dienstag, 26. April um 18.30 Uhr

Dienstag, 26. April um 18.30 Uhr Wo? Signal Iduna-Park in Dortmund

BVB vs. Dynamo Kiew, Übertragung: Benefizspiel heute live im TV und Livestream

Das Spiel wird kostenlos vom öffentlich-rechtlichen Sender ZDF im Livestream und linearen TV gezeigt. Alle Infos zu den verschiedenen Übertragungswegen, haben wir Euch im folgenden zusammengefasst.

BVB vs. Dynamo Kiew, Übertragung: Benefizspiel heute live im Free-TV

Wer sich das Spiel im linearen TV anschauen möchte, hat dazu ab 17.40 Uhr auf dem Kanal ZDF die Möglichkeit. Als Moderatorin ist Katrin Müller-Hohenstein im Einsatz, die Rolle des Kommentators nimmt Oliver Schmidt ein.

BVB vs. Dynamo Kiew, Übertragung: Benefizspiel heute im kostenlosen Livestream

Alternativ dazu könnt Ihr Euch das Match natürlich auch im Stream via Internet anschauen. In der hauseigenen ZDF-Mediathek wird das gesamte Liveprogramm synchron und parallel zum Fernsehen wiedergegeben. Hier kommt Ihr direkt dahin.

BVB vs. Dynamo Kiew, Übertragung: Benefizspiel heute live im TV und Livestream - Die Bundesligatabelle vor dem 32. Spieltag