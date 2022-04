Borussia Dortmund und Dynamo Kiew stehen sich heute im Rahmen eines Benefizspiels gegenüber. Das Spiel wird bei SPOX im Liveticker angeboten.

Der FC Bayern München ist zum zehnten Mal hintereinander Deutscher Meister! Was die Tabellensituation in der Bundesliga betrifft, kann sich Borussia Dortmund also nicht mehr verbessern, so dass die Schwarz-Gelben unter der Woche (heute) ein Benefizspiel gegen Dynamo Kiew veranstalten können. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

BVB vs. Dynamo Kiew: Benefizspiel heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nachdem in der Meisterschaft die Entscheidung gefallen ist (FC Bayern ist Deutscher Meister), empfängt der BVB heute Dynamo Kiew zu einem Freundschaftsspiel. Für das Duell mit dem ukrainischen Topklub wurden am Montag laut BVB rund 25.000 Karten verkauft. Der Erlös dieser Karten soll einer Organisation zugutekommen, die Ukrainern in Not hilft. In dem Land herrscht nach dem russischen Einmarsch Krieg.

Vor Beginn: Los geht's um 18 Uhr, gespielt wird im Dortmunder Signal-Iduna-Park.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Benefizspiel zwischen Borussia Dortmund und Dynamo Kiew.

BVB vs. Dynamo Kiew: Benefizspiel heute im TV und Livestream

Das Benefizspiel zwischen dem BVB und Dynamo Kiew wird im Free-TV vom ZDF übertragen. Der öffentlich-rechtliche Sender überträgt die Partie auch im kostenlosen Livestream bei zdf.de. Um 17.40 Uhr meldet sich die Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein, Oliver Schmidt kommentiert die Partie.

BVB: Das Restprogramm in der Bundesliga