Jürgen Klopp trifft mit dem FC Liverpool in einem Testspiel heute auf seinen Ex-Klub Mainz 05. Das Spiel wird live im TV und im Livestream übertragen. Wir verraten Euch wo und wann.

Von 1990 bis 2001 war Jürgen Klopp Spieler des FSV Mainz 05, danach trainierte er den Verein bis 2008. Unter Klopp stieg Mainz in die Bundesliga auf und spielte sogar im UEFA-Pokal. Heute kommt es für Klopp zu einem Wiedersehen mit seinem Ex-Verein.

Mainz 05 vs. FC Liverpool, Testspiel: Datum, Zeit, Ort, Infos

Am heutigen Freitag, 23. Juli, ist der seit 2015 von Klopp trainierte FC Liverpool Gegner von Mainz 05 in einem Testspiel. Das Spiel beginnt um 18.15 Uhr in Grödig, das liegt in der Nähe von Salzburg.

Im Salzburger Land, genauer gesagt in Saalfelden, bereitet sich der FC Liverpool seit dem 12. Juli in einem Trainingslager auf die kommende Saison vor. Dort soll der Grundstein für eine aus Reds-Sicht hoffentlich erfolgreiche Saison gelegt werden. Liverpool belegte in der vergangenen Saison in der Premier League Platz drei, in der Champions League kam das aus im Viertelfinale gegen Real Madrid.

Große personelle Veränderungen hat es beim FC Liverpool nicht gegeben. Bekanntester Neuzugang ist Ibrahima Konate von RB Leipzig, dem steht der schmerzhafte Abgang von Georginio Wijnaldum (PSG) gegenüber.

Auch Mainz 05 befindet sich derzeit in Österreich im Trainingslager. Noch bis zum 28. Juli hat die Mannschaft von Trainer Bo Svensson in Bad Häring Quartier bezogen. Mit dabei sind auch die EM-Fahrer Karim Onisiwo, Silvan Widmer, Adam Szalai und Edimilson Fernandes.

Mainz 05 vs. FC Liverpool: Testspiel heute live im TV und Livestream

Wenn Ihr Lust auf Fußball habt, ist ServusTV heute die richtige Adresse für Euch. Der österreichische Privatsender ServusTV zeigt Mainz gegen Liverpool direkt im Anschluss an die Übertragung von Arminia Bielefeld gegen den VfB Stuttgart ab 18.10 Uhr ebenfalls Live im Free-TV. Auf ServusTV Deutschland kommentiert Oliver Forster das Spiel.

Der Sender ist in Deutschland in allen Bundesländern über Kabel zu empfangen, in einigen Kabelnetzen auch analog. (So könnt Ihr ServusTV in Deutschland empfangen).

ServusTV sorgt auch für einen kostenlosen Livestream. Dieser ist nach Installation der kostenlosen ServusTV-App (Download im Play Store, Download im App Store) auch auf verschieden Endgeräten, sowie Android TV, Amazon Fire Stick, Apple TV und Chromecast abrufbar.

Mainz 05: Die Testspiele im Überblick

Mainz 05 hat sich in der Vorbereitung bisher an Testspielen zurückgehalten. Der einzige Test gegen die Würzburger Kickers endete mit einem 2:1-Sieg.

Datum (Uhrzeit) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis 3. Juli FSV Mainz 05 Würzburger Kickers 2:1 23. Juli (18.15 Uhr) FSV Mainz 05 FC Liverpool 27. Juli (18 Uhr) FSV Mainz 05 Gaziantep FK 31. Juli (17.30 Uhr) FSV Mainz 05 CFC Genua

Bundesliga: Der 1. Spieltag 2021/22 im Überblick

Mainz 05 hat am 1. Bundesliga-Spieltag mit RB Leipzig am 15. August gleich einen starken Gegner zu Gast. Zuvor geht es am 8. August in der 1. Runde des DFB-Pokals zum SV Elversberg. Der FC Liverpool startet am 14. August bei Norwich City in die Premier-League-Saison 2021/22.