Union Berlin vor Transfer von Taiwo Awoniyi vom FC Liverpool

Bundesligist Union Berlin steht kurz vor dem Transfer von Angreifer Taiwo Awoniyi (23, FC Liverpool). Nach Informationen von SPOX und Goal steht der nigerianische Offensivmann vor einer Rückkehr zu den Eisernen, für die er bereits in der letzten Saison 2020/21 auf Leihbasis spielte.

Dabei greifen die Unioner für ihre Verhältnisse sehr tief in die Tasche und machen Awoniyi zum Rekordtransfer an der Alten Försterei. Etwas mehr als 7,5 Millionen Euro fließen aus der Hauptstadt nach Liverpool, eine offizielle Einigung und Bekanntgabe wird noch am Dienstag erwartet. Auch der Medizincheck soll in Kürze über die Bühne gehen.

Bis dato ist Tymoteusz Puchacz, Sommer-Neuzugang der Eisernen, der Rekordtransfer des Vereins, der in der vergangenen Saison nichts mit dem Abstieg zu tun hatte. Für den Polen überwies man 3,5 Millionen Euro an Lech Posen.

Union Berlin: Liverpooler Awoniyi traf fünfmal für die Eisernen

In der vergangenen Saison war auch Awoniyi ein Faktor dafür, dass sich Max Kruse und Co. von ihrer besten Seite präsentierten. Dem Nigerianer gelangen in 22 Pflichtspielen für das Team von Coach Urs Fischer fünf Treffer und vier Assists. Die restlichen Begegnungen verpasste er aufgrund eines Muskelbündelrisses.

Vor dem Wechsel zu Union Berlin kickte Awoniyi auch schon für den FSV Mainz 05 in Deutschland. Nach sechs Leihen in Folge ist der Transfer in die deutsche Hauptstadt sein erster fester Wechsel zu einem neuen Arbeitgeber.