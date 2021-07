FC Liverpool: Verliert Jürgen Klopp Kapitän Jordan Henderson?

Liverpool-Coach Jürgen Klopp muss sich offenbar um den Verbleib von Kapitän Jordan Henderson sorgen. Wie The Athletic und der Mirror berichten, seien die Verhandlungen um eine Verlängerung des Vertrags des 31-Jährigen größtenteils ergebnislos verlaufen.

Demnach will der Eigentümer, die Fenway Sports Group, den Fokus vermehrt auf junge Talente legen und eher weniger auf Routiniers wie Henderson, dessen Vertrag noch zwei Jahre läuft. Dem Mirror zufolge zeige man sich Transferangeboten gegenüber offen, es solle auf jeden Fall vermieden werden, nach Georginio Wijnaldum einen weiteren Top-Spieler ablösefrei zu verlieren.

Ob diese Entwicklung im Sinne von Klopp ist, darf stark angezweifelt werden. Henderson würde in seine elfte Saison in Liverpool gehen, aus einem Youngster wurde ein Leistungsträger und Kapitän, der bereits 392-mal (81 Scorerpunkte) für die Reds auflief und entscheidend am Gewinn der Champions League und Meisterschaft beteiligt war.

Klopp, der zu Henderson auch neben dem Feld einen engen Kontakt pflegt, widmete seinem Spieler im Dezember des Vorjahres einen emotionalen Brief, als dieser bei der Wahl zur Sport-Persönlichkeit des Jahres in England auf Platz zwei landete. Diesen begann er mit den Worten "Hallo Freund, hallo Kapitän."

Weiter führte Klopp aus: "Sie sagen, dieses Liverpool-Team habe keinen Star. Für uns ist der Star das Team - das stimmt. Aber du bist ein Superstar darin, uns zu diesem Team zu machen. Jordan, die Leute ignorieren deine Qualitäten zu oft. Aber ich tue das nicht und deine Mitspieler auch nicht."