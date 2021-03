Kaiserslautern - FSV Zwickau: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Für den FSV Zwickau steht am 28. Spieltag der 3. Liga die Partie beim 1. FC Kaiserslautern an. SPOX zeigt Euch, wo ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

3. Liga: Kaiserslautern - FSV Zwickau - Ort, Termin, Infos

Der 1. FC Kaiserslautern erwartet am heutigen Samstag, 13. März, den FSV Zwickau. Die Partie des 28. Spieltags der 3. Liga wird um 14 Uhr im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern angepfiffen. Zuschauer sind aus bekannten Gründen nicht zugelassen.

Die "Roten Teufel" stecken in der 3. Liga mitten im Abstiegskampf. Als 16. hat der Traditionsklub nur einen Punkt mehr auf dem Konto als der 17. In der vergangenen Woche versäumte es Kaiserslautern weitere Punkte zu holen. Beim Spitzenklub Hansa Rostock war der FCK lange die bessere Mannschaft, kassierte dann aber in der Nachspielzeit noch das 1:2.

Zwickau ist Neunter und hat sowohl mit dem Aufstieg als auch mit dem Abstieg nichts zu tun.

1. FC Kaiserslautern vs. FSV Zwickau: Die letzten Duelle im Überblick

Im Hinspiel setzte sich der 1. FC Kaiserslautern mit 2:1 durch. Hendrick Zuck erzielte in der 86. Spielminute das entscheidende Tor für Kaiserslautern.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis 3. Liga Sa. 07.11.2020 FSV Zwickau 1.FC Kaiserslautern 1:2 3. Liga Sa. 22.02.2020 1.FC Kaiserslautern FSV Zwickau 0:0 3. Liga Mo. 26.08.2019 FSV Zwickau 1.FC Kaiserslautern 3:5 3. Liga So. 24.02.2019 1.FC Kaiserslautern FSV Zwickau 1:1 3. Liga So. 02.09.2018 FSV Zwickau 1.FC Kaiserslautern 1:1

Kaiserslautern - FSV Zwickau: Die 3. Liga heute live im TV und Livestream

Livebilder im Free-TV wird es heute vom Spiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern gegen den FSV Zwickau keine geben.

Live und exklusiv wird es dagegen von Magenta Sport im Pay-TV übertragen. Der Bezahlsender der Telekom steigt um 13.45 Uhr in die Übertragung ein. Als Moderator ist Tobias Schäfer im Einsatz, kommentiert wird das Spiel von Alexander Kunz.

Das Spiel kann bei Magenta Sport auch als Teil der Samstags-Konferenz gesehen werden.

Als Kunde der Telekom erhaltet Ihr Magenta Sport günstiger. Für die ersten zwölf Monate müsst Ihr nichts bezahlen, danach werden 4,95 Euro im Monat fällig. Ohne Telekom-Vertrag müsste Ihr stolze 16,95 Euro im monatlichen Abo oder 9,95 pro Monat im Jahresabo bezahlen.

Hier geht es zum heutigen Livestream.

Kaiserslautern - FSV Zwickau: Die 3. Liga heute live im Liveticker

Das Spiel zwischen Kaiserslautern und Zwickau könnt ihr selbstverständlich auch im SPOX-Liveticker verfolgen. Übrigens: SPOX bietet zu allen Spielen der 3. Liga einen Liveticker an!

Hier geht's zum Liveticker 1. FC Kaiserslautern vs. FSV Zwickau.

Hier geht's zur Tagesübersicht.

3. Liga: Die Tabelle am 28. Spieltag