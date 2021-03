3. Liga: Saarbrücken-Trainer Lukas Kwasniok mit heftiger Schiedsrichter-Kritik

Saarbrückens Trainer Lukas Kwasniok hat nach der 1:2-Niederlage des FCS im Nachholspiel der 3. Liga gegen den FSV Zwickau heftige Kritik am Schiedsrichtergespann um Mitja Stegemann geübt. Grund für den Ärger war ein nicht gegebener Elfmeter in der Schlussphase.

Beim Stand von 0:2 sprang Zwickaus Manfred Starke nach einem Eckball der Ball an den Arm, Kwasnioks Einschätzung der Situation war klar: "Man braucht für gewisse Dinge keine Zeitlupe", sagte er bei Magenta Sport und legte nach: "So wie ein Spieler in der Halbzeit ausgewechselt wird, wird es vielleicht mal Zeit, dass der Schiedsrichter ein Spiel Pause bekommt. Das ist ja nicht ein Handspiel, der hält den Ball fest."

Zwar gehe er nicht davon, dass Stegemann den Fehler mit Absicht gemacht habe, dennoch tue die Entscheidung extrem weh. Auch für die Tatsache, dass der Schiedsrichter bei der Elfmeterentscheidung keine gute Sicht hatte, hatte Kwasniok klare Worte: "Der hat ja auch eine Körpersprache wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Er muss vielleicht auch aktiv sein. Und sich das nicht so gemütlich aus der Distanz anschauen." Außerdem hätte der besser positionierte Assistent eingreifen müssen, "dafür ist er ja auch da."

Teilweise habe der FCS gegen Zwickau - für die Gäste trafen Schröter und König - seine "Aufgaben nicht erfüllt", aber: "Unter dem Strich verlieren wir 1:2, und so richtig weiß ich nicht warum." Durch die verlorenen Punkte beträgt der Rückstand des Aufsteigers auf Relegationsplatz drei weiter sechs Punkte, am Sonntag geht es zu Tabellenführer Dynamo Dresden.

