Hansa Rostock mit Last-Minute-Tor - Dynamo Dresden weiter nicht zu stoppen

Tabellenführer Dynamo Dresden gibt sich in der 3. Liga weiterhin keine Blöße. Die Sachsen gewannen am 27. Spieltag mit 4:0 (2:0) beim SV Meppen und bauten ihren Vorsprung aus. Verfolger Hansa Rostock mühte sich in letzter Minute zu einem 2:1 (0:1) gegen den 1. FC Kaiserslautern und weist als Zweiter sechs Punkte Rückstand auf Dynamo auf.

Damian Rossbach (90.+6) sicherte mit seinem Last-Minute-Tor den Dreier für Rostock. Rostock geriet durch den Treffer von Kevin Kraus (25.) in Rückstand, Nik Omladic (47.) glich für die Mecklenburger aus, dann entschied Rossbach die Partie.

Heinz Mörschel (25./72.), Christoph Daferner (3.) und Philipp Hosiner (54.) waren für Dresden erfolgreich. Der Zweitliga-Absteiger ist seit sechs Spielen ungeschlagen. Der drittplatzierte FC Ingolstadt spielt erst am Montag gegen Aufsteiger Türkgücü München.

Aufsteiger 1. FC Saarbrücken kam beim 2:2 (1:1) gegen den KFC Uerdingen über ein Unentschieden nicht hinaus. Der FCS hat 44 Zähler auf dem Konto und liegt vier Punkte hinter dem FC Hansa.

Minos Gouras (12./57.) traf zweimal für Saarbrücken, Tim Albutat (36.) zeichnete für das zwischenzeitlichen 1:1 verantwortlich. Zuvor hatte FCS-Keeper Daniel Batz einen Foulelfmeter von Muhammed Kiprit (29.) abgewehrt. Peter van Ooijen (74.) markierte den Treffer zum 2:2.

Im Abstiegskampf holte der 1. FC Magdeburg gegen Waldhof Mannheim beim 1:1 (0:1) einen Punkt. Der MSV Duisburg gewann gegen 1860 München sogar 1:0 (0:0), der Tabellenvorletzte VfB Lübeck unterlag Viktoria Köln mit 1:2 (0:0).

3. Liga: Die Tabelle am 27. Spieltag