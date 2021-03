3. Liga: 1. FC Kaiserslautern - FSV Zwickau heute im Liveticker

Am 28. Spieltag der 3. Liga treffen heute der 1. FC Kaiserslautern und der FSV Zwickau aufeinander. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

1. FC Kaiserslautern - FSV Zwickau heute im Liveticker - Vor Beginn

Der Traditionsklub aus Rheinland-Pfalz befindet sich mitten im Abstiegskampf und kann deswegen heute drei Punkte gut gebrauchen. Den bisher letzten Sieg feierten die Roten Teufel in der Liga am 6. Februar, während die Zwickauer Saarbrücken am vergangenen Spieltag mit 2:1 besiegten.

Das Duell wird um 14 Uhr angepfiffen, ausgetragen wird es im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg (Kaiserslautern).

Hallo und herzlich willkommen zur Drittligapartie am 28. Spieltag zwischen dem 1.FC Kaiserslautern und FSV Zwickau.

1. FC Kaiserslautern - FSV Zwickau heute im TV und Livestream

Die Begegnung seht Ihr bei Magenta Sport live und in voller Länge. Der Pay-TV-Anbieter der Telekom besitzt nämlich die Übertragungsrechte für die dritthöchste Spielklasse. Als Kommentator ab 13.45 Uhr für die Zuseher im Einsatz ist Alexander Kunz.

Wer Magenta Sport nutzen möchte und gleichzeitig Kunde bei der Telekom ist, darf das Angebot 12 Monate lang gratis nutzen und muss erst nach Ablauf der Periode pro Monat 4,95 Euro zahlen. Für Nicht-Telekom-Kunden kostet das Monatsabo 16,95 Euro und das Jahresabo 9,95 Euro im Monat.

1. FC Kaiserslautern - FSV Zwickau: Die voraussichtlichen Aufstellungen

1. FC Kaiserslautern: Spahic - J. Zimmer, K. Kraus, Winkler, Zuck - Ciftci - Ritter, Ouahim, Kleinsorge - Redondo, Huth

FCV Zwickau: Brinkies - Stanic, Nkansah, Frick, Coskun - M. Schröter, Schikora, Könnecke, Miatke - König, Starke

