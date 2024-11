Max Verstappen abgeschlagen! Titel-Rivale im einzigen Training von Brasilien vorne

Während der Niederländer nur 15. wurde, setzte sein Kontrahent im McLaren in 1:10,610 Minuten die schnellste Zeit. Für das Sprint-Qualifying (19.30 Uhr/Sky) im weiteren Verlauf des Tages dürfte dies dem Briten viel Selbstvertrauen geben. Verstappen musste derweil während des Trainings noch eine schlechte Nachricht verkraften.

Wie Red Bull auf X mitteilte, wird der 27-Jährige einen neuen Verbrennungsmotor bekommen. Dafür kassiert er eine Strafversetzung in der Startaufstellung für den Grand Prix am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) um fünf Plätze nach hinten. Nur 47 Zähler trennen ihn noch von Norris in der Gesamtwertung. Vier Rennen und zwei Sprints sind 2024 noch zu fahren.

In Interlagos suchten die Fahrer zu Beginn der Session im neu asphaltierten Autodromo Jose Carlos Pace noch nach Grip und den richtigen Fahrzeugeinstellungen. Immer wieder schraubten die Teams an den Boliden ihrer Piloten. Dennoch beschwerten sich viele Fahrer bis zum Schluss - vor allem Bodenwellen machten es ihnen schwer. Am Ende landete George Russell (Großbritannien/+0,181) im Mercedes hinter Norris auf Platz zwei. Dritter wurde überraschend Oliver Bearman (+0,195) im Haas. Platz vier ging an Norris' Teamkollegen Oscar Piastri (Australien/0,340), Fünfter wurde Alexander Albon (Thailand/+0,345) im Williams.