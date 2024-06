"Ein potenzielles Todesurteil für Lewis": Eine Email versetzt die Formel 1 in Aufruhr

Toto Wolff war in Rage, diese Mail hatte den Mercedes-Teamchef aufgewühlt. In einem anonymen Schreiben, das an sämtliche Größen der Formel 1 sowie den Automobil-Weltverband FIA ging, hatte ein Unbekannter behauptet, Mercedes würde den Wagen von Lewis Hamilton manipulieren, weil dieser in der kommenden Saison für Ferrari fährt. Wolff wies dies entschieden zurück und kündigte rechtliche Schritte an.

