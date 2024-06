"War nicht schlau": Alexander Zverev schiebt EM-Frust und findet deutliche Worte

"Das war definitiv nicht mein Wunsch. Aber ich bestimme es nicht. Wenn ich es bestimmen würde, würde ich es anders machen", sagte Zverev nach seinem Auftaktsieg (6:7, 6:3, 6:4) gegen Landsmann Oscar Otte am Dienstagabend.

Zverev bestreitet am Mittwoch gegen den Italiener Lorenzo Sonego das vierte Match auf dem Centre Court beim deutschen Rasen-Turnier in Halle - das Achtelfinale kollidiert damit ziemlich sicher mit dem zweiten EM-Auftritt der DFB-Auswahl. Viele Zuschauer dürften sich dem in Halle angebotenen EM-Public-Viewing zuwenden.

"Ich glaube, es war um ehrlich zu sein nicht schlau vom Turnier. Wenn ich nicht spielen würde, würde ich mir auch kein Tennis-Match anschauen, sondern würde Fußball gucken", stellte Zverev klar.