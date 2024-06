Alexander Zverev steht nach Traumstart in Halle im Viertelfinale

"Ich hoffe, dass ich mich im nächsten Spiel steigern kann", hatte die deutsche Nummer eins Zverev nach seinem glanzlosen Auftaktsieg gegen den Kölner Qualifikanten Oscar Otte (6:7, 6:3, 6:4) am Dienstag gesagt. Der Olympiasieger bestreitet in Halle seine ersten Partien auf Rasen in dieser Saison.

Gegen den ungesetzten Italiener Sonego startete Zverev mit einem frühen Break zum 1:0 in die Partie. Sonego hielt mit insgesamt drei Assen im ersten Satz dagegen und ließ seinen Gegner zunächst nicht entscheidend davonziehen, hatte jedoch massive Probleme mit dem ersten Aufschlag. Zverev profitierte davon und nutzte sein Aufschlagspiel zum 6:4-Satzgewinn.

Im zweiten Satz legte Sonego beim Aufschlag zu, Zverev punktete nun vermehrt mit Assen, schaffte drei Aufschlagspiele in Folge zu Null. Im Tie-Break behielt die Nummer vier der Welt schließlich die Oberhand.

Zverev, der vor Wochenfrist zur Regeneration kurzfristig auf seine Teilnahme am Rasenturnier in Stuttgart verzichtet hatte, kann nach dem Einzug ins Viertelfinale weiter auf seinen ersten Titelgewinn im "deutschen Wimbledon" hoffen. 2016 und im Folgejahr hatte der Rechtshänder in Halle jeweils erst im Finale verloren.