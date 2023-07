Heute ist es wieder soweit! Der Formel 1-Zirkus gastiert mal wieder auf dem legendären GP von Belgien in Spa. Doch wo läuft das Rennen eigentlich live im Free-TV und Livestream? SPOX hat alle Antworten.

Die Formel 1 gönnt sich keinerlei Verschnaufpause. Erst am vergangenen Wochenende waren die Fahrer und ihre Teams beim Großen Preis von Ungarn gefordert. Als Sieger ging einmal mehr der Niederländer Max Verstappen hervor, der zwar nur von Rang zwei aus ins Rennen gestartet war, sich die Führungsposition aber schon nach wenigen Kurven sichern konnte.

Auch beim heutigen Grand Prix wird der 24-Jährige nicht auf der Pole-Position starten. Zwar war Verstappen beim Qualifying am Freitag erneut schneller als alle seine Konkurrenten, wegen eines Getriebewechsels wird er jedoch auf Rangs sechs zwangsversetzt. Aus der ersten Startreihe gehen nun also Ferrari-Pilot Charles Leclerc sowie Red Bull-Kollege Sergio Pérez in Rennen.

Nico Hülkenberg, der einzige deutsche Fahrer im Grit, muss erneut eine Enttäuschung verkraften. Der Emmericher schied aufgrund von Hydraulikproblemen an seinem Haas-Auto bereits im ersten Teil des Qualifyings aus. Er startet als Schlusslicht - vom 20. Platz aus - ins Rennen. Im Vorfeld des Belgien-Grand Prix' hatte Hülkenberg noch öffentlich Upgrades am Auto eingefordert.

© getty Charles Leclerc wird beim GP von Belgien heute von der Pole-Position starten.

Formel 1 Spa: Wo läuft das Rennen beim GP von Belgien heute live im Free-TV und Livestream? - Der Zeitplan im Wochenende

Session Tag Beginn 1. freies Training Freitag, 28. Juli 13.30 Uhr Qualifying Freitag, 28. Juli 17.00 Uhr Sprint-Shootout Samstag, 29. Juli 12.00 Uhr Sprint Samstag, 29. Juli 16.30 Uhr Rennen Sonntag, 30. Juli 15.00 Uhr

Formel 1 Spa: Wo läuft das Rennen beim GP von Belgien heute live im Free-TV und Livestream?

Die exklusiven Übertragungsrechte des GP von Belgien liegen in Händen des Pay-TV-Anbieters Sky. Alle Infos zu den Übertragungszeiten und entsprechenden Abos gibt's im Folgenden.

Formel 1 Spa: Wo läuft das Rennen beim GP von Belgien heute live im Free-TV?

Eine Übertragung im kostenlosen linearen Fernsehen, also im Free-TV, wird es heute nicht geben. Da es sich bei Sky um einen Bezahlsender handelt, wird die Live-Übertragung nur mittels des entsprechenden Abonnements zu sehen sein. Der günstigste Tarif, das Sky Sport Paket, gibt's derzeit zum Preis von 20 Euro pro Monat im Jahrestarif. Hier gibt's mehr Infos dazu.

Die Übertragung des Rennens findet wie gewohnt auf dem Kanal Sky Sport F1 statt. Ab 13.30 Uhr werden hier die Vorberichte und ab 14.55 Uhr die Rennberichterstattung zu sehen sein. Als Kommentatoren sind Sascha Roos und Timo Glock im Einsatz.

Formel 1 Spa: Wo läuft das Rennen beim GP von Belgien heute im Livestream?

Ihr wollt das Rennen dagegen lieber im Stream verfolgen? Auch da ist Sky Euer Ansprechpartner. Hier bedarf es allerdings einem anderen Abo, dem so genannten "Live Sport Abo" auf der Plattform Wow (ehemals SkyTicket). Der Kostenpunkt liegt bei 29,99 Euro pro Monat. Weitere Infos.

Alternativ könnt Ihr Euch das Rennen auch via SkyGo im Livestream anschauen.

© getty Die Eau Rouge/Raidillon-Kombination - eine schnelle Aufwärtskurve - ist eine der bekanntesten Passagen in der Welt des Motorsports.

Formel 1 Spa: Wo läuft das Rennen beim GP von Belgien heute live im Free-TV und Livestream? - Liveticker bei SPOX

Ihr habt kein Abo, wollt aber dennoch nichts verpassen? Dann können wir Euch unseren hauseigenen Liveticker ans Herz legen. Hier versorgen wir Euch stets mit allen wichtigen Updates rund um das Geschehen in Spa, Belgien.

Hier geht's zum Liveticker des Formel 1-Rennens in Spa



Formel 1 Spa: Wo läuft das Rennen beim GP von Belgien heute live im Free-TV und Livestream? - Alle Infos zur Strecke in Spa

Datum des GP: 28. bis 30. Juli

28. bis 30. Juli Austragungsort: Region Wallonien, im Dreieck der Städte Stavelor, Malmedy und Spa

Region Wallonien, im Dreieck der Städte Stavelor, Malmedy und Spa Rundenlänge: 7.004 Kilometer

7.004 Kilometer Rundenanzahl: 44

44 Rekordsieger: Michael Schumacher (6 Siege)

Michael Schumacher (6 Siege) Letzter Sieger: Max Verstappen (2022)

