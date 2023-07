Formel 1: Max Verstappen triumphiert in Budapest

Max Verstappen ist in der Formel 1 weiter nicht zu stoppen und gewinnt in Ungarn - auch weil Lewis Hamilton den Start verpennt.

Siebter Sieg in Serie: Formel-1-Dominator Max Verstappen stürmt unaufhaltsam seinem dritten WM-Titel entgegen und wandelt dabei auf den Spuren des großen Michael Schumacher. Der Red-Bull-Pilot hat sich in Budapest auch von Ungarn-Experte Lewis Hamilton nicht aufhalten lassen und wie im Vorjahr auf dem Hungaroring triumphiert. Mit sieben Erfolgen hintereinander zog Verstappen zudem mit Schumachers Bestmarke aus dem Jahr 2004 gleich. Platz zwei holte sich wie zuletzt in Silverstone Lando Norris (McLaren), Dritter wurde Sergio Perez im zweiten Red Bull.

Die Fans hatten auf ein spannendes Rennen gehofft, aber Hamilton war nach seinem verschlafenen Start letztlich ohne Chance. "Tut mir leid, Leute", funkte er an die Box, nachdem er gleich zu Beginn drei Positionen verloren hatte. Am Ende wurde der Rekordweltmeister in seinem Mercedes Vierter.

Und so feierte Verstappen in der Hitze des Hungarorings vor über 100.000 Fans seinen schon neunten Saisonsieg und baute seine souveräne Führung in der Gesamtwertung weiter aus, zudem stellte der Niederländer mit Red Bull einen Formel-1-Rekord auf. Verstappen und sein Teamkollege Sergio Perez haben nun die vergangenen zwölf Rennen alle gewonnen - und damit eins mehr als McLaren mit Ayrton Senna und Alain Prost 1988. Nun peilt Verstappen den nächsten Meilenstein an: Die neun Siege in Serie von Sebastian Vettel aus der Saison 2013.

Nico "Heino" Hülkenberg, der in Ungarn mit quietschblonden Haaren unterwegs war, schaffte es als 14. nicht in die Punkte. Rückkehrer Daniel Ricciardo, der bei AlphaTauri mitten in der Saison den geschassten Nyck de Vries ersetzte, fuhr als 13. ins Ziel.

Formel 1, Ungarn-GP: Frühe Führung spielt Verstappen in die Karten

Hamilton hatte sich am Samstag völlig überraschend die Pole Position gesichert, erwischte dann aber einen ganz schlechten Start. Verstappen drängelte sich schon in der ersten Kurve vorbei. Dahinter ließen dann auch noch Norris und Piastri den überraschten Hamilton stehen. Und so bewahrheitete sich die Prophezeiung des Briten schneller als gedacht. Es sei "sehr, sehr wahrscheinlich, dass er einfach vorbeifliegt und verschwindet", hatte Hamilton vor dem Rennen über Verstappen gesagt.

Und tatsächlich: Die schnelle Führung spielte Verstappen natürlich in die Karten, an der Spitze konnte er das Tempo bestimmen - und gleichzeitig trotz der Temperaturen um die 30 Grad Reifen sparen. Kontinuierlich baute der 25-Jährige seinen Vorsprung Stück für Stück aus. So konnte Verstappen bis zu seinem ersten Boxenstopp deutlich länger auf der Strecke bleiben, ohne wesentlich langsamer zu werden.

Nach den ersten Boxenstopps drehte Verstappen weiter einsam seine Runden, zur Hälfte des Rennens betrug sein Vorsprung gut zehn Sekunden. Verstappen und Red Bull machten einfach keine Fehler, auch der zweite Boxenstopp lief ohne Probleme. Und so konnte der Formel-1-Dominator am Ende locker seinem nächsten Sieg entgegen cruisen.

Formel 1: Rennen beim GP von Ungarn - Endstand Ende 1. Verstappen 2. Norris 3. Pérez 4. Hamilton 5. Piastri 6. Russell 7. Leclerc 8. Sainz 9. Alonso 10. Stroll 11. Albon 12. Bottas 13. Ricciardo 14. Hülkenberg 15. Tsunoda 16. Zhou 17. Magnussen 18. Sargeant DNF Ocon DNF Gasly

Formel 1: Rennen beim GP von Ungarn zum Nachlesen im Liveticker

Max Verstappen gewinnt das Rennen beim Grand Prix von Ungarn! Verstappen ist durch und gewinnt souverän das Rennen in Ungarn. Für Red Bull ist es der zwölfte Sieg in Folge, womit das Team Geschichte schreibt. Noch kein Team konnte so viele Siege hintereinander feiern! Zweiter wird Lando Norris im McLaren vor Sergio Pérez im zweiten Red Bull.

Die letzte Runde: Die letzte Runde ist angebrochen, auf den vorderen Plätzen dürfte aber auf den finalen Kilometern nichts mehr passieren.

Aufgabe von Logan Sargeant: Logan Sargeant kommt an die Box und gibt das Rennen kurz vor dem Zielstrich auf.

Gelbe Flagge: Es gibt kurzzeitig gelbe Flaggen. Logan Sargeant hatte sich ohne Fremdeinwirkung in der Schikane gedreht. Glück für Hülkenberg, der den Williams-Fahrer im Nacken hatte.

Hamilton kommt wieder ran: Lewis Hamilton hat sich noch einmal herangearbeitet und verkleinert den Abstand zu Platz drei auf nur 2,4 Sekunden. Allerdings sind jetzt auch nicht mehr viele Runden zu fahren. Russell ist derweil um 3,3 Sekunden an Leclerc herangefahren. Bleibt es bei dem Abstand, würde er im Ziel Platz sechs erben, wenn Leclerc seine Strafe erhält.

Hülkenberg unter Druck: Nico Hülkenberg ist im hinteren Feld unter Druck. Logan Sargeant ist in das DRS-Fenster reingefahren und jagt den 14. Platz des Deutschen.

Norris baut aus: Im Fight um Platz zwei hat Lando Norris seinen Abstand zuletzt wieder ausbauen können und baut auf fünf Sekunden aus. Da wird Sergio Pérez nicht mehr heranfahren können. Es sind nur noch vier Runden.

Überholmanöver von George Russell: Wenig später ist es dann auch passiert und Russell geht an Sainz vorbei. Jetzt dürfte er versuchen, noch mal alles aus dem Reifen herauszuholen, um den Abstand zu Leclerc unter fünf Sekunden zu drücken. Auf Leclerc wartet ja noch eine Strafe.

Boxenfunk George Russell: Russell fragt, ob er an die Box kommen, weil seine Reifen schnell abbauen. "Wir verlieren garantiert eine Position, wenn wir das tun", lautet die Antwort. Knapp vor ihm liegt derzeit zudem Sainz, den er noch schnappen könnte.

Norris hält den Abstand: Lando Norris konnte sich zuletzt wieder ein wenig Luft verschaffen und nach den Überrundungen ist Sergio Pérez zuletzt nicht mehr deutlich herangekommen. 3,3 Sekunden liegen zwischen dem McLaren und dem Red Bull.

Macht Russell noch Druck? Bei Ferrari läuft das Rennen heute sicherlich nicht nach Wunsch und man dürfte momentan die Rundenzeiten von George Russell genau beobachten. Der konnte seinen Abstand zu Sainz zuletzt deutlich verkleinern. 1,9 Sekunden liegen zwischen den beiden.

Boxenfunk Lando Norris: Norris muss sich jetzt einen Weg durch viele Nachzügler bahnen, und dass sie nicht schnell genug aus dem Weg gehen, schmeckt ihm gar nicht. "Die müssen aus dem Weg gehen, wenn sie blaue Flaggen sehen", schimpft er am Funk. Pérez kam deutlich besser durch und es sind nur noch 3,2 Sekunden zwischen den beiden Fahrern.

Pérez macht weiter Druck: Pérez macht weiterhin Druck in Richtung Platz zwei. Nur noch 4,5 Sekunden trennen ihn von Norris und es sind nur noch elf Runden bis zum Ziel.

Überholmanöver von Lewis Hamilton: Oscar Piastri hat zuletzt mächtig liegen lassen in den Rundenzeiten und jetzt wird der junge Fahrer kampflos von Hamilton überholt. Der übernimmt Platz vier hinter Pérez.

Albon macht sich breit: Weiter hinten im Feld macht Alex Albon sich breit und dadurch Valtteri Bottas das Leben schwer. Zwischen den beiden geht es um den elften Platz.

Hält Norris den zweiten Platz? Verstappen dürfte den Sieg heute einmal mehr sicher nach Hause fahren, der Kampf um den zweiten Platz ist aber weiter offen. Sergio Pérez hat seinen Rückstand zuletzt verkleinern können.

Neue beste Runde von Max Verstappen: Verstappen demonstriert seine Überlegenheit und fährt mit 1:20.504 Minuten die schnellste Runde, die einen Extrapunkt für die WM bedeutet.

Hülkenberg auf Platz 14: Bei Nico Hülkenberg ging es wie zu erwarten im Rennen nach hinten und mit Punkten wird es heute schwierig werden. Vier Fahrer liegen noch zwischen ihm und zumindest einem Punkt.

Boxenstopp von Max Verstappen: Max Verstappen wird an die Box gerufen und absolviert als letzter Fahrer im Feld seinen zweiten Stopp. Auf dem Medium geht es locker vor Norris wieder auf die Strecke. Zwölf Sekunden fehlen dem Briten. Weitere 8,7 Sekunden dahinter fährt Sergio Pérez.

Verstappen dominiert: Während hinter ihm der Kampf um die übrigen Podestplätze tobt, hat Max Verstappen sich vorne einen Vorsprung von über 30 Sekunden herausgefahren. Da kann ihn abermals nur ein Defekt stoppen!

Boxenstopp von Lewis Hamilton: Lewis Hamilton kommt an die Box und holt sich für den letzten Stint die Medium-Reifen. Er kommt auf Platz fünf wieder auf die Strecke und hat satte acht Sekunden Rückstand zu Piastri. Ein Rennen zum Vergessen bislang für den Briten, nachdem er von der Pole losgefahren war.

Keine Untersuchung im Pérez-Manöver: Die Rennleitung hat sich den Vorfall noch einmal angeschaut und entscheidet sich dafür, dass eine weitere Untersuchung nicht nötig ist.

Strafe für Charles Leclerc: Leclerc hat eine Fünf-Sekunden-Strafe für zu schnelles Fahren in der Boxengasse aufgebrummt bekommen. Aktuell würde die ihn hinter Sainz zurückwerfen.

Überholmanöver von Sergio Pérez: Sergio Pérez macht kurzen Prozess mit Oscar Piastri und macht damit einen großen Schritt in Richtung Podest. Der junge Australier gibt nicht auf wird in Kurve 2 auf das Gras geschickt.

Pérez lauert hinter Piastri: Sergio Pérez ist an Piastri herangefahren und ist jetzt im DRS-Fenster zum McLaren angekommen. Da wird der Überholversuch nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Leclerc droht Ärger: Charles Leclerc könnte noch Ärger drohen. Es geht um zu schnelles Fahren in der Boxengasse.

Boxenstopp von Lando Norris: Lando Norris ist jetzt auch bei seinem Boxenstopp. Für ihn gibt es gebrauchte Mediums und er kommt hinter Hamilton auf dem dritten Rang wieder auf die Strecke. Neben ihm war auch Sainz beim Stopp.

Boxenstopp von Charles Leclerc: Charles Leclerc ist derweil als nächster Fahrer zu seinem zweiten Stopp abgebogen. Mit den harten Reifen geht es wieder raus. Auch Alonso war zu seinem Stopp.

Überholmanöver von Lance Stroll: Lance Stroll geht an Yuki Tsunoda vorbei und schnappt sich damit den bisher letzten Punkt im Rennen.

Boxenstopp von Oscar Piastri: Oscar Piastri kommt an die Box und auch Sergio Pérez biegt nach fehlgeschlagenen Überholversuchen gegen Hamilton ab. Direkt hinter dem McLaren geht es wieder auf die Strecke und es deuten sich spannende Runden an.

Pérez ist dran: Pérez ist seinerseits an Hamilton herangefahren. Einen Weg vorbeigefunden hat der Mexikaner bislang aber nicht gefunden. Es bleibt bei Platz fünf. Bedanken wird sich McLaren, denn sie verschaffen sich so Luft in Richtung des zweiten Red Bull.

Boxenstopp von Valtteri Bottas: Valtteri Bottas kommt zu seinem zweiten Boxenstopp rein. Er bleibt auf der härtesten Mischung und es geht auf Rang 13 wieder raus.

Verstappen allein auf weiter Flur: Max Verstappen erlebt an der Spitze derweil ein reibungsloses Rennen und hat sich nun schon fast 16 Sekunden von Norris absetzen können. Piastri konnte dem Teamkollegen nicht folgen und hat 7,6 Sekunden Rückstand zu Platz zwei.

Boxenstopp von Nico Hülkenberg: Nico Hülkenberg kommt zu seinem zweiten Stopp rein. Er erhält die Hard und es geht auf Platz 16 hinter Ricciardo wieder auf die Strecke. Auch Zhou war zum Stopp.

Der Abstand wird kleiner: Der Abstand zwischen Lewis Hamilton und Sergio Pérez wird geringer und es dürfte nicht mehr lange dauern, bis der Mexikaner in einer Angriffsposition ist. Doch kommt er auch schnell am Mercedes vorbei?

Boxenfunk Sergio Pérez: Bei Red Bull feuert man Sergio Pérez an: "Noch sieben Sekunden. Das Podest ist drin!" Dafür muss er aber auch erst einmal an Hamilton vorbei, der 1,7 Sekunden vor ihm fährt.

Überholmanöver von George Russell: George Russell geht derweil in Kurve 1 vorbei an den Alfa Romeo von Valtteri Bottas und übernimmt den neunten Platz hinter Fernando Alonso.

Boxenstopp von Lance Stroll: Lance Stroll kommt an die Box und tauscht auf den nächsten Satz der harten Reifen. Für ihn geht es auf Platz 15 hinter Magnussen wieder raus.

Verstappen zeiht wieder weg: An der Spitze zieht Max Verstappen derweil wieder weg und hat zehn Sekunden zwischen sich und Lando Norris im ersten McLaren gelegt. Piastri liegt 6,9 Sekunden hinter dem Teamkollegen. Bei McLaren dürfte man sich inzwischen wohl vor allem nach hinten orientieren, um Hamilton und Pérez auf Abstand zu halten.

Was geht noch für Hülkenberg? Nico Hülkenberg liegt nach den ersten Boxenstopps derzeit auf dem 13. Platz der Wertung, doch geht da noch was nach vorne? Punkte gibt es nur für die besten Zehn.

Boxenfunk Max Verstappen: "Erste Gedanken zu dieser Mischung?" fragt Red Bull bei Verstappen nach. "Bisher nicht schlecht, aber sie sind ein wenig steif. Es ist leichter, Fehler zu machen."

Boxenstopp von Daniel Ricciardo: Nach einem nur kurzen Stint auf dem Hard geht es für Ricciardo bereits wieder an der Box. Er erhält den Medium und geht auf dem letzten Platz wieder auf die Strecke.

Überholmanöver von Fernando Alonso: Fernando Alonso wird, wie zuvor am Funk angekündigt, an seinem Teamkollegen vorbeigewunken und übernimmt jetzt den achten Platz von Stroll. Weiter hinten schnappt sich Russell den Haas von Hülkenberg.

Boxenstopp von George Russell: George Russell kommt an die Box. Es gibt den Medium und auf Platz 14 geht es wieder auf der Strecke. Kann der den Reifen jetzt ähnlich wie Pérez nutzen, um wieder nach vorne zu kommen?

Überholmanöver von Sergio Pérez: Sergio Pérez macht das nächste Überholmanöver und geht in einem engen Duell an George Russell vorbei.

Überholmanöver von Sergio Pérez: Sergio Pérez nutzt die Mediumreifen aktuell dazu, Plätze aufzuholen. Er übernimmt in Kurve 1 den sechsten Platz von Sainz.

Boxenfunk Lewis Hamilton: "Wo verlieren wir die ganze Zeit, wir sind einfach so langsam", fragt Hamilton am Funk. Man kann vermuten, dass Mercedes Probleme mit der Kühlung hat. Die Aussicht auf das Podium scheint für ihn nicht mehr realistisch zu sein, es sei denn, es passiert etwas unvorhersehbares.

Überholmanöver von Lewis Hamilton: Bei Mercedes hat es ein angekündigtes Überholmanöver gegeben. Russell lässt Hamilton vorbei, der nun Vierter ist. Elf Sekunden fehlen in Richtung McLaren.

Boxenstopp von Sergio Pérez: Sergio Pérez wird als vorletzter Fahrer zum ersten Stopp geholt. Es gibt den Mediumreifen und er setzt sich zwischen die beiden Ferrari auf Platz sieben. Einzig Russell muss noch stoppen.

Boxenfunk Fernando Alonso: Alonso wird unterdessen darüber informiert, dass Stroll ihn durchlassen wird, wenn der Spanier in DRS-Reichweite kommt. Etwa drei Sekunden liegen noch zwischen den beiden Teamkollegen.

Boxenstopp von Max Verstappen: Max Verstappen kommt als Führender zum Boxenstopp und wird diese Position auch nach dem Boxenstopp gegenüber Sergio Pérez behaupten können. 2,9 Sekunden liegt Verstappen vor Pérez. Norris als erster McLaren-Fahrer liegt gut fünf Sekunden zurück.

Überholmanöver von Fernando Alonso: Fernando Alonso hat sich nicht lange an Valtteri Bottas aufgehalten und übernimmt den zehnten Platz hinter seinem Teamkollegen Stroll. Davor sind die Ferrari unterwegs.

Boxenfunk Oscar Piastri: Was soll ich denn hier machen?", fragt ein leicht verärgerter Piastri, der sicherlich nicht glücklich ist, dass Norris nach den Stopps vorbeigekommen ist. "Target Lap", lautet die Antwort. Das Reifenmanagement ist dem Team also derzeit wichtiger als die teaminternen Positionen. Kein Wunder, sie haben derzeit beide Autos auf dem Podest

Boxenstopp von Fernando Alonso: Fernando Alonso biegt jetzt auch zu seinem Reifenwechsel ab. Er bekommt einen gebrauchten Reifensatz und kommt auf Platz elf hinter Bottas wieder auf die Strecke.

Boxenfunk Lewis Hamilton: Lewis Hamilton nimmt den Abstand in Richtung der McLaren nicht glücklich zur Kenntnis. "Wie konnten sie uns neun Sekunden abnehmen, das ist doch verrückt", fragt er an seinem Funk nach.

Gutes Puffer für Verstappen: Max Verstappen hat sich an der Spitze ein gutes Polster verschafft und der Niederländer liegt inzwischen 21,6 Sekunden vor seinem Teamkollegen Sergio Pérez. Alonso folgt weitere fünf Sekunden dahinter auf der Drei.

Boxenstopp von Oscar Piastri: Oscar Piastri kommt eine Runde nach seinem Teamkollegen rein, der dadurch knapp vorbeirutscht. Noch nicht gestoppt haben die Red Bull, Alonso und Russell.

McLaren reagiert: McLaren reagiert und holt jetzt mit Lando Norris seinen ersten Fahrer an die Box. Auch er erhält frische Hards. Leclerc war ebenfalls zum Service. Optimal passt es bei ihm aber nicht zusammen und die Zeit ist weg. Er fällt hinter Stroll zurück und ist Elfter!

Boxenstopp von Lewis Hamilton: Lewis Hamilton biegt jetzt auch zu seinem Boxenstopp ab. Es geht vom Medium auf den Hard und auf Platz acht hinter Russell wieder auf die Strecke. Gleichzeitig war auch Nico Hülkenberg drin, der auf Platz 15 zurückfällt.

Boxenstopp von Carlos Sainz: Carlos Sainz kommt zum Boxenstopp rein und darf nach 15 Runden nun endlich den Soft gegen eine andere Reifenmischung eintauschen. Wo geht es wieder auf die Strecke? Platz elf hinter Daniel Ricciardo.

Verstappen souverän unterwegs: An der Spitze ist Max Verstappen weiterhin souverän unterwegs und konnte sich zuletzt deutlich von Oscar Piastri absetzen. Sieben Sekunden Vorsprung hat er inzwischen rausgefahren.

Boxenstopp von Logan Sargeant: Logan Sargeant kommt als nächster Fahrer zur Box und absolviert den ersten von vermutlich zwei Reifenwechseln. Er fällt hinter Zhou auf die letzte Position zurück.

Alfa Romeo mit schnellen Runden: Nach ihren Stopps sind die Alfa Romeo die schnellsten Autos im Feld, und man dürfte sich dadurch umso mehr über die erste, chaotische Runde ärgern. Bottas fährt hinter Stroll auf Platz 15, während Zhou auf dem letzten Platz liegt und nach seiner Strafe fünf Sekunden Rückstand zu Tsunoda hat.

Hülkenberg hält Platz neun: Nico Hülkenberg liegt weiterhin auf dem neunten Platz, musste Fernando Alonso aber zuletzt ziehen lassen. 2,8 Sekunden trennen ihm vom Konkurrenten im Aston Martin.

Boxenstopp von Guanyu Zhou: Guanyu Zhou ist der nächste Fahrer, der seinen Boxenstopp absolviert. Er absolviert seine Strafe und mit gebrauchten Hard geht er wieder auf die Strecke.

Viel los in der Boxengasse: In der Boxengasse ist viel los und mit Lance Stroll, Valtteri Bottas und Yuki Tsunoda kommen die nächsten Fahrer zu ihrem Stopp. Für Tsunoda läuft dabei nicht alles optimal und nach einem langsamen Stopp geht es auf Rang 18 zurück.

Boxenstopp von Alex Albon: Alex Albon kommt an die Box und absolviert einen frühen Boxenstopp. Es werden gebrauchte Hards an das Auto geschraubt. Verstappen hat seinen Abstand vorne derweil auf knapp drei Sekunden vergrößert.

Überholmanöver von Sergio Pérez: Sergio Pérez hat es endlich an Fernando Alonso vorbeigeschafft und kanns ich auch direkt vom Konkurrenten im Aston Martin absetzen. Vor ihm liegen jetzt die beiden Ferrari-Fahrer.

Strafe für Guanyu Zhou: Die Rennleitung hat sich die Situation in der ersten Kurve noch einmal genau angeschaut und kommt wenig Überraschend zu dem Ergebnis, das Guanyu Zhou der Auslöser war. Er erhält eine Fünf-Sekunden-Strafe.

Vorne kehrt Ruhe ein: Im vorderen Feld kehrt Ruhe ein und die Fahrer scheinen sich darauf zu konzentrieren, die Reifen zu schonen bei den hohen Temperaturen. In den Top sechs liegt niemand im DRS-Fenster zum Vordermann.

Pérez hängt hinter Alonso: Pérez erhöht derweil den Druck auf Alonso im Kampf um den siebten Platz. Der Aston hat Medium-Reifen, der Red Bull ist auf Hard. Vielleicht tut sich dadurch der Mexikaner vielleicht auch so schwer? Hülkenberg liegt hinter Pérez auf dem neunten Rang.

So kam es zum Startunfall: Die Wiederholungen des Starts kommen gerade rein und geben Aufschluss über die Alpin-Beschädigungen. Die Wiederholungen des Starts kommen gerade rein. Zhou hatte einen schlechten Start und traf das Heck von Ricciardo. Riccardo traf daraufhin die erste Alpine, der daraufhin die Kontrolle verlor und in die zweite Alpine crashte.

Der Blick an die Spitze: Max Verstappen kann sich derweil vorne von der Spitze eine kleine Lücke rausfahren. 1,7 Sekunden führt er vor Oscar Piastri. Lando Norris folgt weitere 1,5 Sekunden dahinter auf dem dritten Platz. Hamilton lauert dicht dahinter auf Platz vier vor den Ferrari, die sich in der Startphase auf die Ränge fünf und sechs vorarbeiten konnten.

Aufgabe von Esteban Ocon: Desaster für Alpin! Auch Esteban Ocon biegt jetzt an die Box ab. "Ich glaube, das ist das Ende", lautet die Botschaft über Funk an den Franzosen. Damit sind beide Autos raus aus dem Rennen.

Aufgabe von Pierre Gasly: Gasly kommt mit einem schweren Schaden am rechten Seitenkasten und am rechten hinteren Reifen an die Box. Sein Rennen ist beendet! In einen Crash war in der ersten Runde wohl auch irgendwo Zhou involviert. Der Chinese ist auf Platz 16 zurückgefallen.

Start Rennen: Die Ampeln sind aus, das Rennen in Ungarn ist gestartet! Lewis Hamilton kommt gut weg, doch hat keine Chance gegen Max Verstappen, der sich in Kurve 1 vorbeiquetscht. Wenig später gehen dann auch die beiden McLaren an dem Briten vorbei. Dahinter kracht es bereits in der ersten Kurve. Die beiden Alpin waren da involviert. Es gibt kurzzeitig gelbe Flaggen.

Einführungsrunde läuft: Angeführt von Lewis Hamilton geht das Feld auf die Einführungsrunde. Der Großteil des Feldes ist auf einem gebrauchten Mediumsatz unterwegs. Im vorderen Feld hat Norris einen frischen Mediumsatz und damit vielleicht einen Vorteil für die ersten Runden. Sergio Pérez startet wie Russell auf Hard-Reifen. Den Soft-Reifen haben sich Sainz, Stroll, Gasly und Tsunoda aufgezogen.

Vor Beginn: Ungarn dürfte in diesem Jahr wieder eine Hitzeschlacht werden. Vor dem Start liegt die Streckentemperatur bereits bei 51 Grad, während die Lufttemperatur 28 Grad beträgt. Da wird es schwierig sein, die Reifen am Leben zu halten.

Vor Beginn: Der 4,381 Kilometer lange Hungaroring wurde im Jahr 1986 eröffnet und ist seitdem ein fester Bestandteil der Formel 1. Die Piloten erwartet ein anspruchsvoller Kurs mit wenigen Überholmöglichkeiten, weshalb die Pole-Position von besonderer Bedeutung sein wird. Der Kurs verfügt über 14 Kurven mit einem Radius von 20 bis 400 Metern und fordert daher höchste Konzentration.

Vor Beginn: Eine kleine Überraschung gelang auch Nico Hülkenberg. Der Deutsche erkämpfte sich im Qualifying trotz der neuen Reifenregel, die Haas nicht entgegenkommt, den zehnten Startplatz und wird das Rennen neben Sergio Pérez beginnen. Im Rennen dürfte jedoch die nächste große Hürde warten, denn das Auto des US-Teams gilt als Reifenfresser. Oft ging es für Hülkenberg bis weit nach hinten zurück, obwohl er eine gute Ausgangslage hatte.

Vor Beginn: Eine große Überraschung war die Performance von Alfa Romeo in Ungarn. Nachdem die Saison für das Team bislang eher durchwachsen verlief, konnte es im Qualifying am Hungaroring eine enorm starke Leistung zeigen. Guanyu Zhou sicherte sich den beeindruckenden fünften Platz vor Charles Leclerc im Ferrari. Valtteri Bottas wird als Fünfter neben Fernando Alonso im Aston Martin ins Rennen gehen. Nun wird es spannend zu sehen, ob die Performance auch über mehr als eine Runde hinweg stimmt.

Vor Beginn: In der zweiten Reihe lauert McLaren auf die nächste Podest-Chance in dieser Saison. Nach dem Update konnte das Team bereits in Silverstone überzeugen, und auch die Strecke in Ungarn scheint dem McLaren zu liegen. Lando Norris unterlag im Qualifying-Thriller nur um 0,085 Sekunden gegenüber Hamilton und steht somit auf Platz drei. Daneben hat sich Rookie Oscar Piastri eingefunden.

Vor Beginn: Gestern gab es in Ungarn einen hitzigen Kampf um die Pole Position. Mit drei Tausendstel Vorsprung entriss Lewis Hamilton in der letzten Sekunde Max Verstappen noch die Pole und startet damit heute erstmals seit einer langen Durststrecke wieder von der ersten Position des Grids. Doch reicht es auch, um dafür zu sorgen, dass zum ersten Mal in dieser Saison der Sieg nicht an die Bullen geht? Die Chancen scheinen zumindest da zu sein, denn Red Bull konnte bislang in Ungarn seine bisherige Souveränität nicht ausspielen, und keine der Sessions ging an das Team.

Vor Beginn: Das Rennen auf dem Hungaroring in Budapest geht um 15 Uhr los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Rennen beim Grand Prix von Ungarn.

Formel 1: Rennen beim GP von Ungarn - Die Startaufstellung

Platz Fahrer 1 Hamilton 2 Verstappen 3 Norris 4 Piastri 5 Zhou 6 Leclerc 7 Bottas 8 Alonso 9 Perez 10 Hülkenberg 11 Sainz 12 Ocon 13 Ricciardo 14 Stroll 15 Gasly 16 Albon 17 Tsunoda 18 Russell 19 Magnussen 20 Sargeant