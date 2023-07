Formel 1, Ungarn-GP: Nico Hülkenberg fodert mehr Updates von Haas: "Sind in der Pflicht"

Nach seinem 14. Platz beim Großen Preis von Ungarn in Budapest hat Nico Hülkenberg von seinem Team Haas mehr Tempo bei der Entwicklung von Updates gefordert. Leuchtendes Beispiel soll ein Traditionsteam sein.

"Die Ingenieure und Aerodynamiker sind in der Pflicht, etwas zu finden und zu machen", mahnte der Deutsche nach dem Rennen auf dem Hungaroring. "Wir versuchen unser Auto zu verbessern, wir brauchen zum Beispiel mehr Abtrieb. Es gibt viele Dinge, die wir verbessern möchten."

Hülkenberg war nach einer erneut starken Qualifikation am Samstag, als er zum vierten Mal in den vergangenen fünf Rennen den Sprung in Q3 schaffte, in Budapest im Rennen durchgereicht worden. Wie schon häufiger in dieser Saison hatte der Haas im Renntrimm mit hohem Reifenverschleiß zu kämpfen. Der Deutsche konnte deshalb nicht mit seinen direkten Konkurrenten mithalten.

Ein Beispiel solle sich Haas an McLaren nehmen, meint Hülkenberg. Das britische Traditionsteam war schwach in die Saison gestartet und lag in den ersten Rennen sogar hinter den Haas-Boliden. Durch kontinuierliche Updates verbesserte man das Fahrzeug jedoch und ist nun augenscheinlich die zweite Kraft hinter den Red Bulls.

"Wir brauchen so eine Geschichte wie bei McLaren, die haben es vorgemacht", meinte Hülkenberg bei Sky. "Am Anfang der Saison in Saudi-Arabien waren sie noch hinter uns und haben es dann komplett rumgerissen. Sie haben eigentlich ein B-Auto gebracht."

Formel 1 - Hülkenberg: "Konkurrenzfähiger als an vergangenen Sonntagen"

Mit dem aktuellen Paket wäre es jedenfalls schwierig, aus eigener Kraft in die Punkte zu fahren. "Sobald wir anfangen zu pushen, fängt das Auto an zu rutschen und wir zerstören unsere Reifen. Das ist als Fahrer sehr frustrierend, aber man tut, was man kann."

Gleichzeitig betont Hülkenberg, dass sich die US-Amerikaner in vielen Bereichen schon verbessert hätten: "Wir waren konkurrenzfähiger als an den vergangenen Sonntagen."