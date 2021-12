Am Sonntag geht das dramatische Titel-Duell zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton in die letzte Runde. Wir zeigen Euch, wie Max Verstappen beim Großen Preis von Abu Dhabi Weltmeister werden kann.

In der Formel 1 steht der finale Showdown um den WM-Titel bevor. Die Entscheidung darüber, ob Max Verstappen oder Lewis Hamilton Weltmeister 2021 wird, fällt am Sonntag, 12. Dezember, beim letzten Saisonrennen.

Dramatischer könnte die Konstellation in der Fahrerwertung nicht sein. Vor dem Großen Preis von Abu Dhabi haben Verstappen und Hamilton in den vorangegangenen 21 Saisonrennen jeweils 369,5 Punkte gesammelt. Als Erster geht Verstappen in den Showdown, da er bisher mehr Saisonsiege als Hamilton geholt hat.

Erstmals seit 1974 gehen zwei Fahrer punktgleich in das letzte Saisonrennen. Vor einigen Wochen führte Verstappen die Fahrerwertung noch verhältnismäßig klar an. Mit drei Siegen in Folge egalisierte Hamilton aber den Rückstand.

SPOX erklärt Euch im Folgenden, was passieren muss, damit Verstappen seinen ersten WM-Titel feiern kann.

© getty Max Verstappen kann zum ersten Mal F1-Weltmeister werden.

Formel 1: So wird Max Verstappen beim GP von Abu Dhabi Weltmeister

Während Hamilton seinen achten WM-Titel anstrebt, will Verstappen zum ersten Mal Weltmeister werden. Dies gelingt dem Niederländer, wenn ...

er vor Hamilton ins Ziel kommt.

er Zehnter wird und Hamilton Rang neun erreicht, Verstappen aber die schnellste Rennrunde (ein Bonuspunkt) erzielt.

Verstappen und Hamilton ohne Punkte bleiben.

Formel 1: Der Stand in der Fahrerwertung

Pos. Fahrer Punkte 1. Max Verstappen 369,5 2. Lewis Hamilton 369,5 3. Valtteri Bottas 218 4. Sergio Perez 190 5. Charles Leclerc 158 6. Lando Norris 154 7. Carlos Sainz 149,5 8. Daniel Ricciardo 115 9. Pierre Gasly 100 10. Fernando Alonso 77

Schmutziger Schumi und Krieg im Team: Die legendärsten Formel-1-Duelle © getty 1/36 Der Zweikampf zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton könnte vor dem Saisonfinale nicht dramatischer und knapper sein. Die WM-Anwärter reisen am Ende einer aufreibenden Formel-1-Saison punktgleich zum Großen Preis von Abu Dhabi. © getty 2/36 Vor dem Finale am Sonntag schauen wir zurück auf einige der legendärsten Duelle in der Geschichte der Formel 1. © getty 3/36 1976 - Niki Lauda gegen James Hunt: Der Kampf des Perfektionisten aus Österreich gegen den englischen Playboy ist so etwas wie die Mutter der WM-Duelle, und der Spannungsbogen der Saison 1976 bot sogar Material für die ganz große Leinwand. © getty 4/36 Der Kinofilm "Rush" aus dem Jahr 2013 erzählt von jenem legendären Titelkampf. Lauda war damals der Dominator der ersten Saisonhälfte und führte das Klassement mit großem Vorsprung an, als ihn sein Feuerunfall auf dem Nürburgring fast das Leben kostete. © getty 5/36 Nur 42 Tage später saß Lauda wieder in seinem Ferrari. Bei strömendem Regen in Fuji stellte Lauda seinen Wagen nach dem Start des Saisonfinales jedoch ab. "Das Leben ist mir wichtiger", sagte er. Hunt holte den nötigen 3. Platz und wurde Weltmeister. © getty 6/36 1984 - Niki Lauda gegen Alain Prost: Laudas dritter WM-Titel ging als (bislang) knappste Entscheidung in die Geschichte der Formel 1 ein. © imago images 7/36 Nur ein halber Punkt trennte am Ende den damaligen McLaren-Piloten von Prost: Wegen starker Regenfälle war der Grand Prix in Monaco vorzeitig abgebrochen worden, Sieger Prost bekam wie alle anderen Piloten nur die halbe Punktzahl © getty 8/36 Zum Saisonfinale reiste der Franzose daher mit 3,5 Punkten Rückstand auf Lauda nach Portugal - und trotz seines Sieges reichte es nicht für den Titel, denn Lauda fuhr von Startplatz elf auf den entscheidenden zweiten Platz. © getty 9/36 1989 und 1990 - Alain Prost gegen Ayrton Senna: 1989 fiel die Titel-Entscheidung schon im vorletzten Rennen, in dieser Auflistung sollte sie dennoch nicht fehlen. © getty 10/36 Beim Großen Preis von Japan in Suzuka eskalierte der Streit der beiden: Senna musste gewinnen, um seine Chancen zu wahren, und attackierte den in Führung liegenden Prost. Doch der machte die Lücke zu, es kam zur Kollision. © getty 11/36 Prost sicherte sich damit seinen dritten WM-Titel. Im Jahr darauf drehte Senna an gleicher Stelle den Spieß um: Kollision der Rivalen in Kurve eins, Senna war Weltmeister vor dem mittlerweile für Ferrari fahrenden Prost. © getty 12/36 1994 - Michael Schumacher gegen Damon Hill: Vor seinem ersten WM-Titel ging es hoch her für Michael Schumacher. © getty 13/36 Nach Schummel-Vorwürfen gegen ihn und Benetton wurde der Kerpener im Laufe des Jahres zweimal disqualifiziert und für zwei Rennen gesperrt. Dennoch kam Schumacher zum letzten Rennen des Jahres mit einem Punkt Vorsprung auf Damon Hill im Williams. © imago images 14/36 Als Schumacher in Australien von der Strecke rutschte, sah Hill die Chance vorbeizuziehen, doch es kam zur Kollision. Schumacher blieb stehen, Hill musste wenig später in der Box aufgeben, der erste von sieben Titeln für Schumacher war perfekt. © getty 15/36 1997 - Michael Schumacher gegen Jacques Villeneuve: In seinem zweiten Ferrari-Jahr war Schumacher dem Titel schon ganz nahe. © imago images 16/36 Mit einem Punkt Vorsprung auf Jacques Villeneuve im Williams reiste er zum Finale nach Spanien. Der Kanadier musste etwas riskieren, doch als er einen Überraschungsangriff startete, kollidierten die Rivalen - weil Schumacher zumachte. © imago images 17/36 Der Deutsche konnte das Rennen nicht beenden, Villeneuve wurde Dritter und sicherte sich den Titel. Anders als beim Crash mit Hill drei Jahre zuvor gab es diesmal kaum Zweifel an Schumis Schuld am Unfall - dem Kerpener wurden alle WM-Punkte aberkannt. © getty 18/36 2007 – Während eines Großteils der Saison lief alles auf einen WM-Zweikampf zwischen den beiden McLaren-Teamkollegen Fernando Alonso und Lewis Hamilton hinaus. Beide schenkten sich nichts und griffen sogar auf teils unlautere Mittel zurück. © getty 19/36 So kam der Spanier mit der temperamentvollen und forschen Art des britischen Rookies nicht zurecht. Alonso forderte die Nr.1-Rolle im Team, Hamilton ließ aber nicht mit sich spaßen. In Ungarn blockierte Alonso seinen Teamkollegen sogar beim Boxenstopp. © getty 20/36 Davon profitierte Kimi Räikkönen. Dieser saß zwar im etwas langsameren Ferrari, konnte jedoch aus der Rolle des Verfolgers agieren. Letztlich kam es wie es kommen musste: Hamilton und Alonso nahmen sich unnötig gegenseitig die Punkte weg. © getty 21/36 Der "Iceman" war der lachende Dritte. Beim letzten Saisonlauf in Brasilien schnappte sich der Finne einen souveränen Start-Ziel-Sieg und wurde mit einem WM-Punkt Vorsprung Weltmeister. Bis heute ist Räikkönen der letzte Ferrari-Weltmeister. © imago images 22/36 2008 - Lewis Hamilton gegen Felipe Massa: Näher war ein Nicht-Weltmeister dem Titel wohl noch nie: Felipe Massa gewann das letzte Saisonrennen in seiner Heimat Brasilien und jubelte bei der Zieleinfahrt schon. © imago images 23/36 In der Ferrari-Box fielen sich Mechaniker, Familie und Freunde Massas in die Arme, Freudentränen flossen - doch bei einem Blick auf die TV-Bildschirme froren die Gesichter ein. © imago images 24/36 Lewis Hamilton überholte in der vorletzten Kurve doch noch den Deutschen Timo Glock und holte den nötigen fünften Platz. Der Engländer war mit einem Punkt Vorsprung auf Massa erstmals Weltmeister. © getty 25/36 2012 - Sebastian Vettel gegen Fernando Alonso: Seinen dritten WM-Titel hatte Sebastian Vettel einer grandiosen Aufholjagd zu verdanken. © getty 26/36 Nach dem Großen Preis von Italien schien der WM-Sieg an Alonso vergeben, doch Vettel gewann die nächsten vier Rennen und schob sich im Klassement am Spanier vorbei. Nach Brasilien reiste er dann mit vermeintlich beruhigenden 13 Punkten Vorsprung. © getty 27/36 Doch schon in der ersten Runde drehte sich Vettel und fuhr dem Feld hinterher - Alonso war in diesem Moment Weltmeister. Bei starkem Regen kämpfte sich der Deutsche durch das Feld, beendete das Rennen auf Rang sechs und war erneut WM-Sieger. © getty 28/36 2014 bis 2016 - Nico Rosberg gegen Lewis Hamilton: Im ersten Jahr der Mercedes-Dominanz war Nico Rosberg schon relativ nah dran an seinem Premieren-Titel. © getty 29/36 Mit 17 Zählern Rückstand auf Hamilton ging er in Abu Dhabi an den Start, das in dem Jahr als "Abu Double" Schlagzeilen machte: Doppelte Punkte gab es für alle Platzierungen, Rosbergs Chancen waren damit intakt. © getty 30/36 Er verlor den Start gegen Hamilton und rutschte später wegen Problemen am Hybridsystem aus den Punkterängen. Hamilton fuhr locker zum Titel. Im Jahr darauf war Rosberg chancenlos, bereits drei Rennen vor Ende der Saison sicherte sich Hamilton den Titel. © getty 31/36 2016 drehte Rosberg dann den Spieß um. Nach einer Saison auf Augenhöhe holte der Deutsche mit einem zweiten Platz hinter Hamilton beim Finale in Abu Dhabi seinen ersten Titel - und trat danach überraschend zurück. © getty 32/36 2021 - Lewis Hamilton gegen Max Verstappen: Das WM-Duell zwischen dem siebenmaliger Weltmeister und von der Queen in den Ritterstand erhobenen Hamilton und Verstappen ist allein schon rein statistisch ein Klassiker. © getty 33/36 Erstmals seit 1974 sind die Titelkandidaten vor dem letzten Rennen punktgleich. Seit Saisonbeginn setzen die Teams Mercedes und Red Bull auf sportpolitischer Bühne jeden Hebel in Bewegung, um die Gegenseite einzubremsen. © getty 34/36 Seit dem Großen Preis von Großbritannien, als Hamilton und Verstappen in Runde eins kollidierten, Verstappen zum Check im Krankenhaus weilte und Hamilton gleichzeitig seinen Sieg euphorisch feierte, geht es auch zwischen den Top-Stars giftig zu. © getty 35/36 In Monza die nächste Eskalationsstufe: Beide gaben sich Rad an Rad keinen Millimeter Platz, beide schieden aus. Im vorletzten Rennen in Saudi-Arabien kassierte Verstappen zwei Strafen und ließ Hamilton beim Überhol-Versuch regelrecht auffahren. © getty 36/36 Am Sonntag treffen die beiden beim Großen Preis von Abu Dhabi erneut aufeinander und gehen mit der gleichen Punktzahl von 369,5 in den Saison-Showdown.

Formel 1: Rennkalender im Überblick

Max Verstappen hat in dieser Saison neun Rennen gewonnen, Lewis Hamilton bislang acht. Die vergangenen drei Großen Preise in Brasilien, Katar und Saudi-Arabien entschied der Brite aber für sich.