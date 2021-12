Am Sonntag wird in der Formel 1 das spannende Titelduell zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen beim Großen Preis von Abu Dhabi entschieden. Wir zeigen Euch, wie ihr das Rennen live im TV oder einem kostenlosen Livestream verfolgen könnt.

Dass zwei Fahrer mit der gleichen Punkteanzahl ins letzte Rennen gehen, war letztmals 1974 der Fall.

Verstappen geht als Führender in der Fahrerwertung ins Rennen, da er in dieser Saison mehr Rennen gewann als Hamilton (9:8). Kommen die beiden Titel-Konkurrenten am Sonntag beide nicht in die Punkte, wäre Verstappen Weltmeister. Das ist auch der Fall, wenn er im letzten Saisonrennen vor Hamilton ins Ziel kommt. (So wird Lewis Hamilton Weltmeister)

Wie Ihr den 22. Saisonlauf live im Free-TV und kostenlosen Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Formel 1 - GP von Abu Dhabi: Das Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit Event 10. Dezember 10.30 Uhr 1. Freies Training 10. Dezember 14 Uhr 2. Freies Training 11. Dezember 11 Uhr 3. Freies Training 11. Dezember 14 Uhr Qualifying 12. Dezember 14 Uhr Rennen

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Abu Dhabi live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's

Im Free-TV liegen die Übertragungsrechte an der Formel 1 in dieser Saison bei RTL. Durch eine Kooperation mit dem Hauptrechteinhaber Sky ist es dem Privatsender möglich, vier Saisonrennen live im frei empfangbaren Fernsehen zu zeigen. Da RTL aber bereits vier Rennen übertragen hat, ist der Große Preis von Abu Dhabi nicht im Free-TV zu sehen.

Live verfolgen könnt Ihr das Rennen dagegen im Pay-TV. Auf Sky Sport F1 (HD) werden an diesem Wochenende alle Sessions live gezeigt. Die Übertragung des entscheiden Rennens beginnt am Sonntag bereits um 12.30 mit einer ausführlichen Vorberichterstattung.

Die F1-Übertragungen von Sky an diesem Wochenende könnt Ihr über die App SkyGo oder nach Buchung eines kostenpflichtigen SkyTicket auch im Livestream verfolgen. Generell sind die Sky-Übertragungen an diesem Wochenende aber mit Kosten verbunden.

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Abu Dhabi live im Free-TV - so funktioniert's

In unseren deutschsprachigen Nachbarländern Schweiz und Österreich gibt es dagegen eine Live-Übertragung vom Großen Preis von Abu Dhabi auch im Free-TV. In der Schweiz ist dafür der Sender SRF, in Österreich das ORF verantwortlich - das Rennen wird am Sonntag ab 13.25 Uhr auf ORF 2 live übertragen.

SRF kann in Deutschland nicht empfangen werden, ORF 2 dagegen schon. Möglich ist das aber nur, wenn man in einem grenznahen Gebiet wohnt. Dort kann der Sender terrestrisch oder per Kabel empfangen werden. Über Satellit ist das Signal dagegen verschlüsselt. (So könnt Ihr ORF 1 in Deutschland empfangen).

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Abu Dhabi live im kostenlosen Livestream - so funktioniert's

Ebenfalls einem Geoblocking unterliegt der Livestream des ORF in Deutschland, weshalb er regulär nicht abgerufen werden kann.

Abgerufen werden kann der Livestream nur mit einem VPN. Mehr Infos dazu gibt es hier.

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Abu Dhabi im Liveticker verfolgen

In ganz Deutschland und zudem kostenlos könnt Ihr den Großen Preis von Abu Dhabi bei SPOX im Liveticker verfolgen. Wir tickern für Euch alle Sessions, vom 1. Freien Training am Freitag bis zum Rennen am Sonntag.

In unserer Liveticker-Übersicht findet Ihr die Ticker zu allen Sessions des Rennwochenendes. Hier entlang!

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Abu Dhabi live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's - Stand in der WM-Wertung