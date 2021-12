Formel 1, Max Verstappen vs. Lewis Hamilton: Was passiert bei Punktgleichheit in der WM-Wertung?

Max Verstappen und Lewis Hamilton sind derzeit punktgleich an der Spitze des Fahrer-Rankings. Das nächste und letzte Rennen der Saison soll Klarheit verschaffen. Doch was passiert, wenn beide ausfallen oder nicht in die Punkteränge kommen? SPOX erklärt Euch, wer den WM-Titel bei Punktgleichheit gewinnt.

Lang, lang ist's her, als das letzte Mal zwei Formel 1-Fahrer mit der exakt gleichen Anzahl an Punkten ins letzte Rennen der Saison starteten: Im Jahr 1974 duellierten sich Clay Regazzoni und Emerson Fittipaldi um den WM-Titel. Letzterer sicherte sich im Finale mit nur drei Punkten Vorsprung den zweiten Titel seiner Karriere.

Nun kommt es zur Neuauflage dieser historischen F1-Episode: Der Niederländer Max Verstappen führte lange Zeit die Gesamtwertung der Fahrer an, ein Comeback seines Kontrahenten Lewis Hamilton schien fast aussichtslos. Der Wendepunkt war der neue Motor, den sich der Brite vor dem Großen Preis von Brasilien einbauen ließ. Die Bilanz seitdem: Drei Siege aus drei Rennen.

Weil Verstappen an allen drei Rennsonntagen den jeweils zweiten Platz belegte, liegt Hamilton noch nicht in Führung. Ausgerechnet vor dem letzten Aufeinandertreffen in diesem Jahr sind die zwei Fahrer so nah beieinander wie selten zuvor - es könnte kaum spannender sein.

Formel - Verstappen vs. Hamilton: Was passiert bei Punktgleichheit?

Doch wer gewinnt eigentlich die Weltmeisterschaft in diesem Jahr, wenn sich beispielsweise beide Fahrer aus dem Rennen werfen oder nicht in die Punkteränge kommen. Einfacher gefragt: Wer wird Weltmeister bei Punktegleichstand?

Tatsächlich kam es noch nie vor, dass zwei Fahrer nach dem letzten Rennen die gleiche Anzahl an WM-Punkten aufweisen. In diesem Fall jedoch, würde das nächste Kriterium entscheiden: Die Anzahl der Siege. Während sich Verstappen in dieser Saison bereits neun GP-Siege sicherte, gewann Hamilton "nur" achtmal.

Würden auch hier beide Fahrer die gleiche Anzahl aufweisen, wäre das nächste Kriterium die Anzahl an Zweitplatzierungen, danach die Anzahl an Drittplatzierungen und so weiter.

Formel 1, Max Verstappen vs. Lewis Hamilton: So wird Verstappen Weltmeister

Dank des einen Sieges mehr hat Verstappen trotz des Gleichstands eine etwas bessere Ausgangsposition im Vergleich zu Hamilton. Verstappen wird Weltmeister, wenn:

Er und Hamilton ausfallen

Er und Hamilton außerhalb der Punktewertung landen

Er vor Hamilton das Rennen beendet

Er Zehnter wird, sich den Punkt für die schnellste Runde sichert und Hamilton den neunten Platz belegt

Er Neunter wird und Hamilton den zehnten Platz belegt und sich den Punkt für die schnellste Runde sichert

Formel 1, Max Verstappen vs. Lewis Hamilton: So wird Hamilton Weltmeister

Hamilton hingegen gewinnt lediglich bei Eintreten der folgenden Fälle:

Er wird Achter, Verstappen Zehnter

Er wird Neunter, Verstappen Zehnter und keiner der beiden sichert sich den Punkt für die schnellste Runde

Formel 1, Max Verstappen vs. Lewis Hamilton: Das große Finale von Abu Dhabi

Das 22. Rennen und die Entscheidung über die Weltmeisterschaft finden in Abu Dhabi statt. Vor ziemlich genau einem Jahr, am 13. Dezember, duellierten sich die Fahrer zum letzten Mal auf der Piste, der Gewinner damals: Max Verstappen.

Formel 1, Max Verstappen vs. Lewis Hamilton: Der Große Preis von Abu Dhabi - Der Zeitplan